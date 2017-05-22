Прочный Samsung Galaxy S8 Active показался на фото

Организация Wireless Power Consortium сертифицировала готовящийся к выпуску смартфон Samsung Galaxy S8 Active, который пока не был представлен официально. Благодаря этому в сети появилось первое фото модели.



Помимо фото, документация подтверждает название Galaxy S8 Active, модельный номер SM-G892A и поддержку стандарта беспроводной зарядки Qi 1.2.3. На фото можно заметить, что в смартфоне используется обычный плоский дисплей, а не изогнутый, как у Galaxy S8, и более брутальный корпус.


Напомним, пока о Samsung Galaxy S8 Active известно совсем немного. В основном, сам факт подготовки, его модельный номер SM-G892A и кодовое название — Cruiser.

В прошлом году Samsung тоже выпустила версию Active своего флагмана — Samsung Galaxy S7 Active. Он получил получил небьющийся дисплей и аккумулятор повышенной емкости, стеклянная задняя панель оказалась заменена на прорезиненный пластик, по углам появились "бамперы", сенсорные кнопки заменены на аппаратные и так далее.

Есть вероятность, что как и в прошлом году, Galaxy S8 Active окажется эксклюзивом для американского оператора AT&T. В дополнение к защите по стандарту IP68 у смартфона ожидается соответствие военному стандарту MIL-STD-810G. Дебют может состояться в июне.

Источник
WirelessPowerConsortium
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy S8 Active

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