Официально анонсирован смартфон Ulefone Gemini Pro

Компания Ulefone официально анонсировала смартфон Gemini Pro, который оснащается 10-ядерным чипом MediaTek Helio X27, имеет 4 ГБ оперативной памяти, накопитель на 64 ГБ и работает на Android 7.1 Nougat.

Кроме того, гаджет может похвастаться двойной основной 13-мегапиксельной камерой с сенсорами Sony IMX258.

Корпус Gemini Pro цельнометаллический, имеется дактилоскопический датчик и порт USB Type-C.

Новинка будет продаваться в черном и красном вариантах. Старт продаж намечен на 31 мая.

Источник
FoneArena
Теги
смартфоны Ulefone Ulefone Gemini

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
iPhone 8 сравнили с iPhone 7s и 7s Plus по размеру на фото
Samsung Galaxy J5 (2017) и Galaxy J7 (2017) показались на рендерах
Основатель LeEco уходит с поста директора

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 83
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 80
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 74
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 44
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 43