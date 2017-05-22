Официально анонсирован смартфон Ulefone Gemini Pro

Компания Ulefone официально анонсировала смартфон Gemini Pro, который оснащается 10-ядерным чипом MediaTek Helio X27, имеет 4 ГБ оперативной памяти, накопитель на 64 ГБ и работает на Android 7.1 Nougat.

Кроме того, гаджет может похвастаться двойной основной 13-мегапиксельной камерой с сенсорами Sony IMX258.

Корпус Gemini Pro цельнометаллический, имеется дактилоскопический датчик и порт USB Type-C.

Новинка будет продаваться в черном и красном вариантах. Старт продаж намечен на 31 мая.