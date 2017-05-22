Керамический Xiaomi Mi 6 выходит в продажу

Компания Xiaomi сообщила о начале продаж в Китае Xiaomi Mi 6 Ceramic Edition с 23 мая 2017 года. Напомним, смартфон Xiaomi Mi 6 уже доступен в продаже почти месяц, но его керамическая вариация пока была недоступна.





Xiaomi Mi 6 Ceramic Edition получил керамический корпус с золотой отделкой двойной камеры, он доступен толкьо с 128 ГБ встроенной памяти. Технические характеристики же идентичны базовой вариации. За такую отделку придется немного доплатить — цена составляет 435 долларов, ненамного больше обычной версии с таким же объемом памяти.





Xiaomi Mi 6 оснащается 5,15-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 8-мегапиксельной фронтальной камерой и 12-мегапиксельной двойной камерой с двухцветной вспышкой, четырехосной оптической стабилизацией изображения и возможностью съемки 4K-видео. Один из модулей двойной камеры широкоугольный, а второй — с телефото объективом. Также предусмотрен портретный режим с размытием фона, как у iPhone 7 Plus.

Аппаратной основой стал восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 835 с графикой Adreno 540, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3350 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11ac, 2×2 MU-MIMO), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС и Beidou, NFC, USB Type-C, инфракрасный датчик. Также отмечаются стереодинамики. А вот 3,5-мм разъема для наушников нет. Смартфон получил защиту от брызг. Сканер отпечатков пальцев "упакован" под стекло и может использоваться для платежных сервисов Alipay и WeChat. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с фирменной оболочкой MIUI 8.