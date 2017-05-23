Кнопочный телефон BQ-3201 Option оснащен ТВ-тюнером

Российский бренд электроники BQ, за которым стоит компания "Антарес", сообщил о старте продаж телефона BQ-3201 Option. Это телефон в классическом форм-факторе моноблока с цифровой клавиатурой. Главной особенностью модели стал встроенный тюнер, обеспечивающий возможность просмотра телевизионных каналов и прослушивания радио, без использования интернет соединения.





Телефон оснащается 3,2-дюймовым дисплеем с разрешением QVGA (240 х 320 пикселей) и 1,3-мегапиксельной камерой. Поддерживаются две SIM-карты и карточки формата microSD объемом до 16 ГБ. Отдельно стоит отметить аккумулятор емкостью 1750 мАч, что при простых параметрах телефона дает продолжительное время автономной работы.

Размеры составляют 133 х 58 х 12,8 мм, а вес — 116 граммов. Телефон BQ-3201 Option доступен в сером, черном и золотистом цветовых вариантах по рекомендованной розничной цене 2190 рублей.