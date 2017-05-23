Caviar выпускает красно-белый iPhone для фанатов Спартака

Команда ювелирного бренда Caviar, известная своими экстравагантными версиями iPhone, представила новую серию iPhone 7 и 7 Plus для болельщиков футбольного клуба «Спартак».


Лимитированная серия смартфонов Campione Spartak состоит из 95 экземпляров, по количеству лет существования клуба. Красная часть отделки выполнена из композитного мрамора, а белая — из белого золота. Два первых экземпляра со специальным дизайном посвящены капитану команды Денису Глушакову и тренеру клуба Массимо Каррере, они зарезервированы за тренером и капитаном команды до востребования.



Стоимость смартфона «Спартак» стартует от 167 000 рублей за iPhone 7 с 32 ГБ памяти.

Источник
Caviar
Теги
смартфон Россия iPhone фейспалм iPhone 7 Caviar футбол

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Xiaomi Mi Max 2 получит аккумулятор на 5349 мАч
iPhone 9 в двух размерах дебютирует в 2018 году
Биометрическую защиту Samsung Galaxy S8 обошли с помощью фото и контактной линзы

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 83
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 80
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 76
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 44
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 43