Caviar выпускает красно-белый iPhone для фанатов Спартака

Команда ювелирного бренда Caviar, известная своими экстравагантными версиями iPhone, представила новую серию iPhone 7 и 7 Plus для болельщиков футбольного клуба «Спартак».





Лимитированная серия смартфонов Campione Spartak состоит из 95 экземпляров, по количеству лет существования клуба. Красная часть отделки выполнена из композитного мрамора, а белая — из белого золота. Два первых экземпляра со специальным дизайном посвящены капитану команды Денису Глушакову и тренеру клуба Массимо Каррере, они зарезервированы за тренером и капитаном команды до востребования.







Стоимость смартфона «Спартак» стартует от 167 000 рублей за iPhone 7 с 32 ГБ памяти.