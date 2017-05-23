Стодолларовый металлический Huawei Honor 6A работает на Android Nougat

Компания Huawei представила недорогой смартфон Honor 6A с металлическим корпусом, сканером отпечатков пальцев и продолжительным временем автономной работы.


Huawei Honor 6A оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмияедрный процессор Qualcomm Snapdragon 430. Доступны две версии — с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, а также с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Обе поддерживают расширение карточками microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3020 мАч. Производитель обещает до 12 часов автономной работы в режиме воспроизведения видео или до 57 часов воспроизведения музыки от одной подзарядки.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой EMUI 5.1. Поддерживаются две SIM-карты, LTE и VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS + ГЛОНАСС. Смартфон Huawei Honor 6A предлагается в золотистом, серебристом, голубом и розовом цветовых вариантах. Продажи стартуют с 1 июня в Китае по цене порядка 116 и 145 долларов США.


Источник
Huawei
Теги
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