МегаФон объявил компенсацию оставшимся без связи абонентам

Оператор МегаФон предоставит абонентам компенсацию за масштабный сбой связи, который произошел в прошлую пятницу, 19 мая. Об этом рассказал Сергей Солдатенков, генеральный директор МегаФона, в официальном обращении к абонентам в социальной сети ВКонтакте.


Напомним, 19 мая у абонентов МегаФона на несколько часов пропала возможность звонить и отправлять SMS. Проблема затронула абонентов Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Уфы и других городов Центральной России и Поволжья. Кроме того, в некоторых регионах были сложности и с мобильным интернетом.

Как поясняет Солдатенков, причиной аварии стал сбой программного обеспечения на одном из ключевых системных элементов нашей сети. На данный момент сеть полностью восстановлена и работает в штатном режиме.

Что качается компенсации. Оказавшиеся в зоне аварии абоненты в течение недели получат SMS с предложением трех варианта компенсации на выбор:

  • 50 минут голосовой связи + 1 ГБ трафика
  • 2 ГБ трафика
  • Бесплатный просмотр одного из новых фильмов на «МегаФон.ТВ»
Источник
МегаФон
Теги
Россия оператор мегафон фейспалм сотовая связь сбой

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