Meizu назвала M5c своим самым доступным смартфоном

Компания Meizu представила свой новый смартфон Meizu M5c. По словам компании, это ее самый доступный смартфон. Meizu M5c заключен в пластиковый корпус и выпускается в пяти цветовых вариантах — черном, золотистом, красном, синем и розовом.


Смартфон оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 8-мегапиксельной основой и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MT6737 с частотой 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч.


Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.1 LE, GPS и ГЛОНАСС, есть цифровой компас и 3,5-мм разъем для наушников. Размеры составляют 144 х 70,5 х 8,3 мм, а вес — 135 граммов. Работа производится под управлением фирменной оболочки Flyme 6 на базе Android. Точная цена пока не объявлена, но российское представительство Meizu намекнуло на стоимость "менее 10 тысяч рублей". Продажи в России должны начаться в конце июня 2017 года.

Источник
Meizu
Теги
смартфон ANDROID MEIZU

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