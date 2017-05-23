В сеть утекли характеристики Sony Xperia XZ1, XZ1 Compact и X1

На прошлой неделе Sony выпустила Xperia XZ Premium c Snapdragon 835, 4К-дисплеем и качественной камерой с сенсором Sony IMX400. Сегодня же в сеть утекла информация о характеристиках других смартфонов Sony семейства Xperia. Речь идет о Xperia XZ1, XZ1 Compact и X1. Утверждается, что выпустят их в сентябре.

Sony Xperia XZ1 получит 5,2-дюймовый дисплей с разрешением 1080p и чип Snapdragon 835, как и XZ Premium. У смартфона окажется 4 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 3000 мАч.

Sony Xperia XZ1 Compact оснастят 4,6-дюймовым HD-дисплеем, тем же Snapdragon 835, аналогичным объемом памяти (4 ГБ) и аккумулятором на 2800 мАч.

Наконец, Sony Xperia X1 будет работать от Snapdragon 660, похвастается 5-дюймовым Full HD-дисплеем, получит 4 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 2800 мАч.