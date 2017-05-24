Число пользователей Apple к концу 2019-го года составит около 1 миллиарда

Аналитики из швейцарского агентства Credit Suisse считают, что к концу 2019-го года число мобильных пользователей Apple составит 1 миллиард, сообщает Business Insider (любопытно, что заметка, располагавшаяся по этому адресу, уже почему-то уже удалена с сайта). Случится это, если iPhone 8 окажется успешным. Впрочем сомневаться в его потенциальной успешности вряд ли кто-то станет.

В Credit Suisse также считают, что ежегодные продажи Apple составят в 2019-ом году 270 000 000 устройств. Всего же к концу 2019-го года будет продано 970 000 000 гаджетов. Аналитики уверены, что рынку есть куда расти в ближайшие несколько лет, продажи будут увеличиваться. База пользователей Apple продолжит свой уверенный рост. На данный момент, по подсчетам специалистов Credit Suisse, пользовательская база равняется примерно 700 миллионам человек, а это в два раза больше, чем в 2013-ом году.

Также аналитики предполагают, что в 2017-ом году будет выпущено 229 000 000 iPhone 8, а в 2018 их произведут уже 250 000 000.