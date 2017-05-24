Объявлена российская цена на ASUS ZenFone Live для любителей селфи

Компания ASUS представила смартфон ZenFone Live. Эта недорогая модель для молодежи позиционируется производителем как первый в мире смартфон для потокового видео с функцией улучшения автопортрета в режиме реального времени.


Функция реализована с помощью приложения BeautyLive, которое позволяет улучшать внешний вид при съемке фронтальной камерой в режиме реального времени и сразу транслировать изображение в социальные сети. Кроме того, фронтальная камера оснащается сенсором с пикселями на 1,4 мкм и светодиодной вспышкой. За звук в трансляции отвечает двойной MEMS-микрофон, позволяющий устранить фоновые шумы.

ASUS ZenFone Live оснащается 5-дюймовым экраном с разрешением HD (1280 x 720 пикселей) и 2.5D-стеклом, 5-мегапиксельной фронтальной камерой и 13-мегапиксельной основной PixelMaster камерой. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 400, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 2650 мАч.

Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой ZenUI 3.5. Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0, GPS и ГЛОНАСС.

Смартфон ASUS ZenFone Live доступен по рекомендованной розничной цене 9 990 рублей в трех цветовых вариантах — золотистом, розовом и темно-синем.

Источник
ASUS
Теги
смартфон ANDROID ASUS

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