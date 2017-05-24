В сеть утекли промо-изображения Huawei nova 2 и nova 2 Plus

Смартфоны Huawei nova 2 и nova 2 Plus должны официально представить уже на этой неделе, в пятницу. Однако уже сегодня в сеть утекли промо-изображения обоих устройств, благодаря которым мы можем оценить их дизайн. Спасибо Slashleaks.

На картинках смартфоны представлены в розово-золотой и черной расцветке. Ожидается ли появления других цветовых решений неизвестно.

На кадрах также видны двойные камеры, светодиодные вспышки, круглый дактилоскопический датчик.

Технические характеристики по-прежнему остаются неизвестными. Но уже можно сделать вывод, что Huawei nova 2 отличается по дизайну от предшественника. Вместо вида в стиле Nexus 6P пришел облик в духе последних iPhone.