В сеть утекли промо-изображения Huawei nova 2 и nova 2 Plus

Смартфоны Huawei nova 2 и nova 2 Plus должны официально представить уже на этой неделе, в пятницу. Однако уже сегодня в сеть утекли промо-изображения обоих устройств, благодаря которым мы можем оценить их дизайн. Спасибо Slashleaks.

На картинках смартфоны представлены в розово-золотой и черной расцветке. Ожидается ли появления других цветовых решений неизвестно.

На кадрах также видны двойные камеры, светодиодные вспышки, круглый дактилоскопический датчик.

Технические характеристики по-прежнему остаются неизвестными. Но уже можно сделать вывод, что Huawei nova 2 отличается по дизайну от предшественника. Вместо вида в стиле Nexus 6P пришел облик в духе последних iPhone.

Источник
Gizmochina
Теги
смартфоны Huawei nova 2

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Число пользователей Apple к концу 2019-го года составит около 1 миллиарда
В сети появились изображения Moto G5S+
В Южной Корее в продажу поступил Samsung Galaxy Wide 2

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 83
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 80
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 78
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 44
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 43