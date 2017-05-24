Huawei представила доступный Y6 2017

Компания Huawei без особого шума представила смартфон Y6 2017. Это модель среднего уровня, приходящая на смену Huawei Y6, вышедшему пару лет назад. Закономерно, что Huawei Y6 2017 получил много изменений по сравнению с предшественником.





Huawei Y6 2017 оснащается 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MT6737T с тактовой частотой 1,4 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения.





Отдельно стоит упомянуть аккумулятор емкостью 3000 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Есть поддержка двух SIM-карт. Сроки выпуска и цена пока не объявлены.