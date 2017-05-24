Возобновлен предзаказ на Meizu Pro 6 Plus с 128 ГБ в России

Компания Meizu объявила о снижении цен на Meizu Pro 6 Plus и начале приема предзаказов на 128 ГБ версию смартфона в России. Теперь смартфон предлагается за 29 990 рублей для версии с 64 ГБ и 32 990 рублей для версии с 128 ГБ.





Напомним, в России Meizu Pro 6 Plus с 64 ГБ встроенной флеш-памяти стал доступен с конца января по цене 34 990 рублей. В начале января также стало можно оформить предзаказ на Meizu Pro 6 Plus с 128 ГБ встроенной флеш-памяти за 38 990 рублей. Однако топовая модель была раскуплена в "считанные недели" и быстро исчезла из продажи.

Изначально Meizu Pro 6 Plus был представлен в конце ноября 2016 года и позиционируется производителем как музыкальный флагман. Как отмечает производитель, Meizu Pro 6 Plus на 128 ГБ отличается не только большим накопителем, но и более производительным процессором Exynos 8890 с максимальной тактовой частотой 2,3 ГГц вместо 2,0 ГГц у 64-ГБ версии, 12-ядерным графическим чипом Mali T880 MP12, вместо десятиядерного Mali T800-10 у 64-ГБ версии.

Смартфон заключен в металлический корпус, сканер отпечатков пальцев встроен в домашнюю кнопку mTouch. Он получил 5,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей) с функцией 3D Press, которая позволяет распознавать силу нажатия на экран для вывода контекстного меню приложений без их запуска. Отдельно стоит отметить функцию "всегда включенного" дисплея, так называемый Always On Display, благодаря которой на экране постоянно видна такая информация, как время, день недели, уровень заряда аккумулятора.

Основная камера использует 12-мегапиксельный сенсор Sony IMX386, оптическую систему стабилизации изображения, фазовый и лазерный автофокус, кольцевую вспышку из 10 светодиодов разных оттенков. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп. Также отмечается аудиочип ESS ES9018K2M, операционный усилитель ADI AD45275, конденсаторы Rubycon.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Samsung Exynos 8890 с графикой Mali-T880 MP12, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3400 мАч и функцией быстрой зарядки. Поддерживаются две SIM-карты, LTE с VoLTE, NFC, двухдиапазонный Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac; 2.4/5 ГГц), Bluetooth 4.1 LE, GPS/A-GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/QZSS, электронный компас, есть 3,5-мм разъем для наушников, USB Type-C.