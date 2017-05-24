OnePlus подтвердила процессор Snapdragon 835 в OnePlus 5

Глава китайской компании OnePlus подтвердил пару подробностей о готовящемся к выпуску смартфоне OnePlus 5, который пока не был представлен официально.


Во-первых, через свой аккаунт в Weibo, китайском аналоге Twitter, он отметил, что OnePlus 5 получит сканер отпечатков пальцев на передней панели. Как у предшественника, OnePlus 3T. Во-вторых в отдельной заметке на форуме OnePlus, глава компании подтвердил использование в новом флагмане топового процессора Qualcomm Snapdragon 835.

Согласно более ранней информации, смартфон получит 5,5-дюймовый Quad HD (2560 х 1440 пикселей) дисплей, двойную основную камеру на 23 Мп, фронтальную — на 16 Мп, сканер отпечатков пальцев на передней панели, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 8 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор емкостью 4000 мАч, порт USB Type-C и операционную систему Android 7.1 Nougat.

Дебют OnePlus 5 стоит ожидать в июне или июле 2017 года.

Источник
OnePlus
Теги
смартфон ANDROID OnePlus OnePlus 5

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших смартфонов 2016 года

22 декабря 2016

6-дюймовый Sony Xperia XA1 Ultra вышел в продажу в России

24 мая

Lenovo выпустила Moto G5 в России

22 мая

Meizu назвала M5c своим самым доступным смартфоном

23 мая

OnePlus 3T вышел в продажу в Европе

28 ноября 2016

Мощный OnePlus 3T поступил в продажу

22 ноября 2016
Из рубрикиТелефоны
Фото iPhone 8 показали Touch ID на задней панели
Huawei представила доступный Y6 2017
Двухдисплейный LG V10 начал обновляться до Android Nougat

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 84
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 80
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 78
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 44
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 43