OnePlus подтвердила процессор Snapdragon 835 в OnePlus 5

Глава китайской компании OnePlus подтвердил пару подробностей о готовящемся к выпуску смартфоне OnePlus 5, который пока не был представлен официально.





Во-первых, через свой аккаунт в Weibo, китайском аналоге Twitter, он отметил, что OnePlus 5 получит сканер отпечатков пальцев на передней панели. Как у предшественника, OnePlus 3T. Во-вторых в отдельной заметке на форуме OnePlus, глава компании подтвердил использование в новом флагмане топового процессора Qualcomm Snapdragon 835.

Согласно более ранней информации, смартфон получит 5,5-дюймовый Quad HD (2560 х 1440 пикселей) дисплей, двойную основную камеру на 23 Мп, фронтальную — на 16 Мп, сканер отпечатков пальцев на передней панели, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 8 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор емкостью 4000 мАч, порт USB Type-C и операционную систему Android 7.1 Nougat.

Дебют OnePlus 5 стоит ожидать в июне или июле 2017 года.