Samsung: взломать Galaxy S8 с помощью фото и контактной линзы невероятно сложно

Компания Samsung дала официальный комментарий по поводу недавнего взлома биометрической защиты флагманского Galaxy S8 со сканером радужки глаз с помощью фотографии и контактной линзы.





Напомним, хакерам для взлома потребовалось сделать фотографию с близкого расстояния в "ночном" режиме, в результате получилось фото, аналогичное инфракрасному снимку, создаваемому сканеру в Galaxy S8. Затем фото отпечатали на обычном принтере, на фото глаза разместили контактную линзу, чтобы имитировать трехмерный объект. Конструкцию поднесли к смартфону и он успешно разблокировался, "узнав" глаз хозяина.

Пресс-служба Samsung заявила следующее: "Описываемый в упомянутом материале способ может быть реализован только с использованием сложной техники и совпадении ряда обстоятельств. Нужна фотография сетчатки высокого разрешения, сделанная на ИК-камеру, контактные линзы и сам смартфон. В ходе внутреннего расследования было установлено, что добиться результата при использовании такого метода невероятно сложно." Также Samsung подчеркивает, что ее специалисты приложат все усилия по устранению потенциальной уязвимости.