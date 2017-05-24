В Южной Корее в продажу поступил Samsung Galaxy Wide 2

Смартфон Samsung Galaxy Wide 2, прямой наследник Galaxy Wide за номером «раз», уже предлагается оператором SK Telecom в Южной Корее. Цена — 265 долларов. Появится ли новинка в других регионах и как будет там называться, остается неизвестным.

Внутри гаджета с 5,5-дюймовым дисплеем (разрешение — 1280 х 720 пикселей) находится SoC с 8-ядерным процессором, работающим на частоте 1,6 ГГц. Предположительно, речь идет о фирменном чипе Exynos 7870. Смартфон оснащается 2 ГБ оперативной памяти, располагает накопителем объемом 16 ГБ и работает на Android 7.0 Nougat.

Делать снимки окружения предлагается с помощью 13-мегапиксельной основной камеры, а себя любимого фотографировать — уже 5-мегапиксельной. За работу Galaxy Wide 2 отвечает аккумулятор на 3300 мАч.

Габариты устройства — 151,5 х 76,4 х 8,6 мм, вес равняется 170 граммам.