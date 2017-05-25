Elephone рекламирует смартфон с Android 8.0

Компания Elephone из Китая уже начала рекламировать свой новый смартфон, флагманскую модель, работающую на операционной системе Android 8.0. Любопытно, что релиз последней запланирован только через несколько месяцев.

К сожалению, никаких подробностей об устройстве нет. На изображении гаджет напоминает по дизайну Galaxy S8 от корейского гиганта Samsung. Кроме того, можно отметить практически полное отсутствие верхней рамки и фронтальную камеру, которая располагается под, а не над дисплеем.

Основная камера тут двойная, а вспышка состоит из 4 светодиодов.