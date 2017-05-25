Xiaomi Redmi Note 4X Hatsune Miku Edition продается в Японии за 446 долларов

Компания Xiaomi выпустила симпатичный смартфон Redmi Note 4X в феврале 2017-го года. Кроме того, устройство выпускается в ограниченных версиях. Например, сейчас в Китае высокой популярностью пользуется анимешное издание Redmi Note 4X Hatsune Miku Edition, за которое просят не так много, всего за 1299 юаней (189 долларов).

Смартфон имеет яркую зеленую расцветку с серебристыми элементами, красивы рисунок сзади. Кроме того, устройство поставляется в яркой упаковке, внутри которой находится эксклюзивная переносная зарядка, уникальный чехол. Кроме того, пользователи смогут скачать особую тему Hatsune Miku через Интернет.

Впрочем, 189 долларов это официальная цена в Китае. А вот в Японии за гаджет просят куда больше. В одном из магазином района Акихабара в Токио смартфон был обнаружен по цене эквивалентной 446 долларам США, то есть, в два раза дороже, чем за него просят в Китае. 

Источник
Gizmochina
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