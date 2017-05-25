В Китае обнаружен смартфон-клон-мутант Oppo Huawei P9

В Китае производят множество великолепных смартфонов. Например, качественную продукцию поставляют такие компании, как Oppo и Huawei. Впрочем, страсть к копированию и клонированию всего и вся в Поднебесной по-прежнему сильна. И, если раньше китайцы предпочитали копировать западные бренды, то теперь объектом их «любви» становятся и местные производители.

Так, в социальной сети Weibo (китайский аналог Twitter) был обнаружен смартфон, который выглядит как Huawei P9, однако имеет брендирование Oppo. Вдобавок у “Oppo P9” имеется информация о камере Leica (!) и 4G+VoLTE.

Судя по изображениям, качество сборки у «мутанта» довольно низкое.