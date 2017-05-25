МегаФон запустит виртуального оператора VKMobile в июле

МегаФон запустит виртуального оператора VKMobile в июле 2017 года во время проведения фестиваля VK Fest, который ежегодно проводит команда социальной сети ВКонтакте. Об этом рассказал Интерфакс со ссылкой на выступление Влада Вольфсона, коммерческого директора компании, в котором он представил стратегию МегаФона до 2020 года.


В этом году VK Fest пройдет 15 и 16 июля. По словам Вольфсона, VKMobile создан для пользователей соцсети ВКонтакте. Особенности оператора включают важные для этой категории особенности, включая безлимитный интернет-трафик в приложении ВКонтакте, кешбэк за покупки в соцсети и подписку на музыку.

Напомним, в апреле команда социальной сети ВКонтакте начала закрытое тестирование виртуального мобильного оператора VK Mobile на небольшое количестве пользователей.

Источник
Интерфакс
Теги
мегафон вконтакте

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Чехол iPhone 8 сравнили с iPhone 7 на видео
HTC представила шлем Link с внешним подключением смартфона
Moto Z2 Play показался в бенчмарке

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 84
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 80
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 44
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 43