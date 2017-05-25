МегаФон запустит виртуального оператора VKMobile в июле 2017 года во время проведения фестиваля VK Fest, который ежегодно проводит команда социальной сети ВКонтакте. Об этом рассказал Интерфакс со ссылкой на выступление Влада Вольфсона, коммерческого директора компании, в котором он представил стратегию МегаФона до 2020 года.





В этом году VK Fest пройдет 15 и 16 июля. По словам Вольфсона, VKMobile создан для пользователей соцсети ВКонтакте. Особенности оператора включают важные для этой категории особенности, включая безлимитный интернет-трафик в приложении ВКонтакте, кешбэк за покупки в соцсети и подписку на музыку.

Напомним, в апреле команда социальной сети ВКонтакте начала закрытое тестирование виртуального мобильного оператора VK Mobile на небольшое количестве пользователей.