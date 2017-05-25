Moto Z2 Play показался в бенчмарке

В базе данных бенчмарка GFXBench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Moto Z2 Play, пока не представленного официально.





Бенчмарк подтвердил ряд параметров Moto Z2 Play. Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей),12-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 626, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

По данным китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA, Moto Z2 Play намного тоньше предшественника — 5,99 мм, а также легче — 145 граммов. Впрочем, ради этого было пожертвовано емкостью аккумулятора. У Moto Z Play использовалась батарея на 3510 мАч, а в Moto Z2 Play — 3000 мАч. Судя по всему, сканер отпечатков пальцев будет поддерживать жесты для навигации, как в стиле Moto G5 с G5 Plus.