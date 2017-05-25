Огромный Xiaomi Mi Max 2 выдержит более двух суток разговоров

Как и ожидалось, компания Xiaomi представила наследника прошлогоднего фаблета Mi Max на мероприятии в Китае. Смартфон Mi Max 2 получил все тот же 6,44-дюймовый дисплей, но изменилась аппаратная платформа, а главное — появилась более емкая батарея, обещающая более двух дней автономной работы в режиме разговора.





Xiaomi Mi Max 2 заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Он оснащается 6,44-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей) и стеклом 2.5D, фронтальной камерой на 5 Мп и 12-мегапиксельной основной камерой с сенсором Sony IMX386, фазовым автофокусом и двухцветной вспышкой.





Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD.





Поддерживаются две SIM-карты, LTE с VoLTE, Wi-Fi (802.11ac, MIMO), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C. Аккумулятор обладает емкостью 5300 мАч и поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3.0. Заявленное время автономной работы составляет 18 часов в режиме воспроизведения видео или 57 часов в режиме разговора.

Размеры составляют 174,1 х 88,7 х 7,6 мм, а вес — 211 граммов. Установлена фирменная оболочка MIUI 8 на базе Android. Смартфон Xiaomi Mi Max 2 предлагается в золотистом цвете по цене 247 долларов США за версию с 64 ГБ памяти и 290 долларов США за версию с 128 ГБ. Продажи стартуют 1 июня в Китае.