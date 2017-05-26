Смартфон Gionee S10 с четырьмя камерами представлен официально

Как и ожидалось, китайская компания представила свой новый флагманский смартфон — Gionee S10. Модель получила сразу две двойные камеры. Основная камера состоит из модулей на 16 Мп и 8 Мп, а фронтальная — 20 Мп и 8 Мп.







Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и сканером отпечатков пальцев. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P25 с тактовой частотой 2,5 ГГц, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3450 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой Amigo OS.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.0, GPS. Размеры составляют 155 x 76,78 x 7,35 мм, а вес — 178 граммов. Gionee S10 выходит в продажу по цене 378 долларов США.