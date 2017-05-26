HP Elite x3 на Windows 10 Mobile засветился в серебристом цвете

Смартфон HP Elite x3 на базе операционной системы Windows 10 Mobile засветился в необычном цветовом исполнении в ролике под названием HP Partner First Roadshow 2017, опубликованной компанией для продвижения на испанском рынке.





На четвертой минуте и пятьдесят секунд в кадр попадает смартфон HP Elite x3 с серебристой задней панелью, а такая расцветка пока не была представлена компанией. По качеству видео можно допустить, что это золотистый вариант, но такой цвет тоже не выпускался HP.

На данный момент HP предлагает черную вариацию Elite x3. Судя по всему, на видео попал просто рабочий прототип. Отметим, что ранее на выставке Mobile World Congress компания показала наследника Elite x3, правда, в руки она его не давала, аппарат демонстрировался "под стеклом". Обновленная модель имеет более округлые углы, измененоее расположение камер и сенсоров.