Huawei Honor 9 прошел сертификацию TENAA

Смартфон Huawei Honor 9 прошел сертификацию китайского регулятора TENAA. Устройство будет продаваться в двух версиях, одна с 4 ГБ оперативной памяти, вторая с 6 ГБ. Гаджет имеет габариты 147,3 × 70,9 × 7,45 мм, весит 155 граммов и оснащается 5,15-дюймовым дисплеем с разрешением 1980 x 1080 пикселей.

Внутри находится 8-ядерный процессор, работающий на частоте 2,4 ГГц. Судя по всему, Honor 9 базируется на SoC Kirin 960.

Основная камера действительно двойная — имеет разрешение 12 Мп + 20 Мп, фронтальная камера «всего» 8-мегапиксельная.

Аккумулятор имеет емкость 3100 мАч, Honor 9 может работать с двумя SIM-картами.