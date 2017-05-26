Смарт-часы Moto 360 второго поколения начали обновляться до Android Wear 2.0

Motorola начала распространение обновление до Android Wear 2.0 для смарт-часов Moto 360 второго поколения. Об этом сообщила служба поддержки Motorola через официальный аккаунт в Twitter.





Напомним, в конце апреля компания Google уточнила список смарт-часов, которые получат обновление до свежей платформы Android Wear 2.0 в ближайшее время. Среди них были и Moto 360 второго поколения на пару с Moto 360 Sport. Последние, кстати, пока еще не обновились до Android Wear 2.0. Первое же поколение Moto 360, выпущенное в 2014 году, обновлять не планируется вообще.