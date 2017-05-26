Moto G5S Plus засветился на живых фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились первые живые фотографии готовящегося к выходу смартфона Moto G5S Plus, который пока не был представлен официально.


Фото подтвердили металлический корпус, двойную основную камеру и операционную систему Android 7.1.1 Nougat. Они совпадают с утекшими в сеть пару дней назад рендерами.


По предварительным данным, Moto G5S Plus получит 5,5-дюймовый LCD-дисплей Full HD (1920 х 1080 пикселей), у фронтальной камеры предусмотрена вспышка, также отмечается сканер отпечатков пальцев и 3,5-мм разъем для наушников. Аппаратной основной станет восмьиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной памяти.

Источник
Weibo
Теги
ANDROID LENOVO MOTOROLA Moto

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