Nokia 9 с 8 ГБ оперативной памяти показался в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Nokia 9, который пока не был представлен производителем официально.


По данным GeekBench, в основе Nokia 9 лежит восмиядерный процессор Qualcomm, вероятно Snapdragon 835, а также целых 8 ГБ оперативной памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Согласно более ранней информации, Nokia 9 оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), процессором топовым Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Также ожидается 13-мегапиксельная двойная основная камера.

Источник
Geekbench
Теги
смартфон ANDROID Nokia Nokia 9

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Apple интегрирует Touch ID в дисплей iPhone 8
OnePlus прекращает продажи OnePlus 3T перед анонсом OnePlus 5
Huawei представила nova 2 и nova 2 plus с двойной основной и селфи-камерой на 20 Мп

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 84
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 44
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 44