Nokia 9 с 8 ГБ оперативной памяти показался в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Nokia 9, который пока не был представлен производителем официально.





По данным GeekBench, в основе Nokia 9 лежит восмиядерный процессор Qualcomm, вероятно Snapdragon 835, а также целых 8 ГБ оперативной памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Согласно более ранней информации, Nokia 9 оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), процессором топовым Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Также ожидается 13-мегапиксельная двойная основная камера.