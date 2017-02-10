15 легендарных телефонов начала 2000-х

Мы уже почти разучились величать карманные звонилки словами «телефон» или «сотовый» — всё заменили вездесущие смартфоны, будто до «лопат» с сенсорным экраном в мире не существовало никаких телефонов. Но они существовали и были прекрасны! Сегодня мы вспомним самые важные и распространённые мобильники со времён «долларовых» тарифов по самые эти ваши Айфоны.

Nokia 3310 (2000 год)

Один из самых знаменитых и популярных мобильников в мире, причём не за счёт процессора, мегапикселей, разрешению экрана или толщине корпуса. В 2000 году такие материи ещё никого не интересовали, даже до появления «отправь SMS, чтобы заказать рингтон» оставалось несколько лет. Уже в то время существовали гораздо более крутые с функциональной точки зрения мобильники.



Nokia 3310

И даже никаких сертификатов ударопрочности/водостойкости у Nokia 3310 не было. И не нужно было — телефон оказался настолько прочным, что «продавал сам себя»! Да ещё и стоил недорого, поэтому Nokia продали свыше сотни миллионов таких трубок, а о надёжности этой модели легенды (и краш-тесты) ходят до сих пор.

Примитивной игры «Snake» («змейка»), ядовито-зелёной подсветки и набора монофонических рингтонов было достаточно для счастья. А запаса добротности и «толстого» техпроцесса комплектующих — для беспроблемной работы годы напролет. Вспомните об этом, когда на вашем смартфоны «поплывёт» или «выгорит» сегмент дисплея или износится внутренний накопитель.



Nokia 3310

Siemens ME45 (2001 год)

Компактный, супер-прочный, водостойкий, быстрый, отчаянно любимый в народе мобильник по прозвищу «Мессер». Навороченный, как и все Сименсы, и заметно более дешёвый в сравнении с флагманскими моделями. А главное — первый в своём роде защищённый смартфон без яркой «требухи» и дизайна под вкусы студентов. Серьёзная модель для серьёзных

людей, что, впрочем, не мешало любителям апгрейдить (тогда ещё не без помощи программатора) «Мессер» прошивкой от более престижного Siemens S45.



Siemens ME45

Огромная записная книжка, диктофон с продолжительностью записи аж до трёх минут (чего вы смеётесь? Бывало и хуже), поддержка GPRS и ИК-порт для модемно-компьютерных нужд. Универсальное орудие любителей навороченных и при этом прочных телефонов. А ещё не стоит забывать об одном из первых телефонов MP3-плееров с поддержкой карты памяти — Siemens SL45!

Sony Ericsson T68i (2002 год)

Сегодня о том, что мобильники Sony проектировались совместно с «каким-то там» Ericsson, почти никто и не вспомнит. А ведь именно благодаря совместному со шведами концерну знаменитый производитель «видаков и теликов» стал популярен на мобильном рынке. T68i стал одной из причин такого успеха.



Sony Ericsson T68i

Почему? Ну, например, потому, что это был один из первых на Земле мобильников с цветным экраном и «полным фаршем» по состоянию на 2002 год. Наличие Bluetooth, ИК-порта, поддержка MMS, возможность ваять свои, пусть и монохромные, мелодии. Компактный корпус и новаторский по тем временам джойстик вместо клавиш-стрелочек (потом пользователи Sony Ericsson этот джойстик проклянут, но это уж потом).

В общем, японо-шведы завоевали любовь народа очень удачным, толковым, с какой стороны ни посмотри, флагманом 2002 модельного года.

Превью Sony Ericsson T68i

Samsung C100 (2003)

В далёком 2003 году Samsung была на мобильном рынке чем-то сродни нынешнему HTC — то есть, язык не повернётся сказать, что компания не умеет производить качественные телефоны, но «выстреливают» из них явно не все и не всегда.

Но Samsung сделал модель, которая «выстрелила» — сверхтонкая (сейчас будете смеяться — 17 мм), пафосная, крутая и относительно доступная трубка с индексом C100 превратила Samsung из «выскочки» в компанию с «полифонически-цветасто-экранным» имиджем.



Samsung C100

Потому что да — дисплей на базе UFB-матрицы был ярче и круче, чем CSTN и TFT TN у конкурентов, а 40-голосная полифония пела просто на уровне «супер-люкс» в сравнении с тусклыми напевами в Nokia или Siemens. А ещё C100 был абсолютно «безглючным» и стабильным, что в моделях с навороченной мультимедиа-составляющей того времени было редкостью.

Motorola MPx200 (2003 год)

Да-да-да, Моторола выпускала забавных бюджетных «головастиков» и успешную C-серию с цветным дисплеем по смешной цене, но разве ж это кого-нибудь впечатлит в эпоху автообновляемых приложений и кастомных прошивок? А вот среди древнейших профессий смартфонов MPx200 и его рестайлинг, MPx220 были крутыми и навсегда такими останутся.

Смартфоны-«раскладушки» сегодня вымерли совсем, но и в древние времена не были массовыми. А на базе системы Windows Mobile 2002 до этого вообще никто не «колхозил» не-сенсорные устройства (вы ведь помните типичный облик коммуникаторов?). А Моторола попробовала — и смогла! Поначалу смартфон был очень уж дорогим и в очереди за ним

никто не стоял, но если мы говорим о России, то российские сотовые салоны в конце концов махнули рукой и «уронили» цену на навороченную Моторолу до среднего уровня (5000 рублей — эквивалент сегодняшних тридцати тысяч или чуть менее того) — и энтузиасты расхватали MPx200, и как давай устанавливать на них приложения, кайфовать от многозадачности (роскошь в стародавние времена), просмотра видео и классных браузеров!



Motorola MPx200

Характеристики смартфонов-мото были неплохими, но не сногсшибательными — процессор ARM OMAP 710 с частотой 120 МГц и 32 Мбайт ОЗУ (для Windows — средняя величина), но даже при такой начинке MPx200 был гораздо ближе к нашему смартфонному настоящему, чем другие модели по такой же цене. Поэтому на старую Моторолу продолжали портировать новые версии Windows (почти как с нынешними ведроидами, да?) даже спустя годы после того, как производитель перестал поддерживать её новыми версиями ПО.

Siemens SX1 (2003 год)

Поймите правильно — мы даже и не пытаемся оспорить первенство и величие Nokia в производстве Symbian-смартфонов, но моделей с четырёхзначными индексами была тьма, и не понятно, почему «котлету» Nokia 6600 нужно отметить, а первопроходца, 7650, бюджетный 3650 или игровую N-Gage, нет. Случались у Nokia за «двухтысячные» и более яркие модели, а вот «сЫЧ» такой один — первый и последний Symbian-смартфон Siemens.



Siemens SX1

Надо сказать, немцы сумели оставить след в истории — клавиши на месте боковых граней даже сегодня выглядят «космически», а 14 лет назад просто сражали наповал. В сравнении с «бочкой» SX1 мог похвастать более качественным звучанием (Nokia не стеснялась выпускать Symbian-смартфоны с моно-звуком в наушниках), более бодрым процессором и продвинутым приложением камеры. Однако он, как и всякий Сименс, был «глючноват», да и вышел в народ с уже устаревшей платформой Symbian 6.1 — очень скоро этот фактор привёл к некоторому дефициту поддерживаемого смартфоном софта.

Но свою роль SX1 сыграл — яркий, быстрый, открытый к экспериментам молодёжный смартфон, таких за историю «корпоративно строгой» Symbian было не так уж много.



Siemens SX1

Sony Ericsson K500i (2004 год)

А вот совсем не обязательно было быть смартфоном, чтобы полюбиться энтузиастам — в эпоху бешено дорогих «умных мобильников» по-настоящему народными становились более простые модели. Например, лоукост-версия флагманского SE K700. Да, «пятисотому трактору» срезали разрешение дисплея с 176x220 до 128x160 пикселей, а объём памяти составлял всего 12 Мбайт. Но по тем временам характеристики были ничуть не менее хороши, чем в ваших Redmi 4 или Honor 5A в начале 2017 года. То есть, жить можно, и неплохо жить!



Sony Ericsson K500i

Потому что: «взрослая» по качеству и возможностям фотокамера, поддержка всех мыслимых аудиоформатов, быстрый и стабильный ИК-порт, очень крутая и производительная Java-машина, которая умела работать в фоне (очень пригождалось для того, чтобы держать там «аську») и сохранять данные во внутренней памяти (полезно для игр и Opera Mini). Отличная модель для повседневной эксплуатации, долговечность которой портил только чёртов, будь он проклят, джойстик (хорошо, больше не буду о нём вспоминать).



Sony Ericsson K500i

Siemens M65 (2004 год)

Знаете что? Я тоже душой болел и болею за «фаблет» того времени — Siemens CX65, но коль уж мы ограничены в количестве смартфонов для сегодняшней статьи, стоит упомянуть «танк» под индексом M65. Корпус с металлической рамой, устойчивый к ударам, попаданию воды и пыли, огромный и яркий по меркам 2004 года дисплей, громкий динамик, ИК-порт без ограничений на тип передаваемых файлов (а то бывали подлянки у этих ваших нокий и самсунгов…), возможность тюнинговать прошивку «эльфами» — исполняемыми файлами наподобие «ведроидного» Xposed, только лучше… Да много чего можно было сотворить с этим телефоном в программном плане. Кроме нормальной поддержки файлов MP3, разве что.



Siemens M65

В общем, «эм-шестьдесятпятый» был одновременно крут в мультимедийной составляющей и в вопросе защиты корпуса от внешних воздействий. Даже сегодня, когда флагманы с горем пополам обзаводятся водостойкостью, и, в исключительных случаях, противоударной составляющей, такое сочетание наворотов и защиты остаётся примечательным.

Характеристики Siemens M65

Motorola E398 (2004 год)

Motorola начала двухтысячных раздражала покупателей вечно «тормозным» меню и не очень-то стабильными прошивками, да и по качеству съёмки на первые в мобильниках камеры не блистала. Зато в Мото были «фишки», которые хваленые Nokia, Siemens и Sony Ericsson были неспособны предложить ни до, ни после выхода знаковых моделей «большой М».



Motorola E398

Одной из таких была Motorola E398 — «бумбокс в кармане». Телефон с мощными стереодинамиками, который сотрясали корпус на максимальной громкости, доступной ценой и поддержкой новых карт памяти типа microSD. Потом на основе E398 Apple даже решила создать «недоайфон» — ROKR E1 с поддержкой Apple iTunes, но это уже отдельная, грустная история.



Motorola E398

Motorola RAZR V3 (2004 год)

Ну и, чтобы два раза не вставать, самый очевидный в этой статье телефон — «бритва». Эталон дизайна мобильников, самая стильная «раскладушка» всех времён, «секс-символ» мобильной индустрии — да как хотите его называйте, но этот металлический телефон будоражил, будоражит и будет будоражить (до сих пор с Алиэкспресса гребут) разум всех, кто любит необычные и стильные «звонилки».



Motorola RAZR V3

Даже сама Моторола не ожидала, что RAZR настолько «выстрелит» — разработчикам было не привыкать создавать эффектные модели с необычной внешностью. Но в случае с V3 создателям удалось упаковать все «вкусности» современных моделей (два цветных дисплея, поддержку современных «фишек», от MMS до MP3 и GPRS) в приемлемую для большинства покупателей цену. Нет, RAZR не был дешёвым, но и не стоил на уровне витающих в облаках флагманов.

Вопреки дефициту памяти (10 Мбайт), медлительности, плохой автономности, короткому ходу клавиш мобильник стал хитом — настолько хитом, что со дня выхода V3 Моторола продолжала выпускать «рестайлинги» нашумевшего смартфона и производить телефоны-моноблоки SLVR, эксплуатируя один и тот же дизайн, пока «внезапно» эпоха смартфонов похоронила всю компанию почти на корню. О том, что произошло с Moto дальше — известная история.



Пэрис Хилтон и её Motorola RAZR V3

Обзор Motorola RAZR V3i и V3x

Nokia N70 (2005 год)

*пролистав список из всех Symbian-смартфонов*. А, бог с ними — предлагаю вспомнить добрым словом Nokia N70 — модель-олицетворение роскоши и достатка Symbian-смартфонов. Когда архаичные модели на базе Symbian 6.x окончательно ушли в прошлое, а разухабистая гвардия моделей на базе новой S60 3rd (а вы помните, как весело было взламывать сертификаты на ваших старых Симбианфонах?) ещё не появилась на свет, N70 была идеальным «бюргерским» смартфоном.



Nokia N70

Наконец-то с «тоннами» оперативной памяти (старая проблема Symbian), хорошим звуком, мощным процессором, качественной камерой, практически без недостатков. Потом, когда Nokia стала плодить Symbian-модели в огромном количестве, на свет появились и «калькуляторного» дизайна E71, и смартфон-суперкамера N90, и «мобильный компьютер» Nokia N95 (и гвардия её подделок), но, пожалуй, именно начиная с N70 Симбиан-смартфоны обзавелись по-настоящему актуальным железом и с тех пор просто наращивали «мускулы» в избыточную сторону да улучшали качество дисплеев и камер.

Sony Ericsson M600i (2006 год)

Да-да, я решил вспомнить о «коммуникаторах с человеческим лицом» — сенсорных Symbian UIQ, которая самолично развивали Sony Ericsson. С академической точки зрения начать следовало бы с 2002 года и выхода SE P800, но если уж быть реалистами, то с самого своего появления P-серия была неистово дорогой, приложения от Symbian S60 нельзя было установить на менее массовые «сониэрики», а бизнес-аудитория давно и плотно использовала Windows-коммуникаторы, о которых в этой статье подробно рассказывать не хочется — утонем в их количестве и характерных особенностях.



Sony Ericsson M600i

Так вот — M600 стал первым мало-мальски «народным» коммуникатором под управлением Symbian UIQ. Без откидной крышки с клавиатурой, зато с клавишами «двойного назначения» при вводе текста, со смартфонной наружностью и фирменным колесиком JogDial (о-о-о, это старая история, которая пошла ещё со времён «чистокровных» мобильников Sony). Эту модель выбирали те, кому до чёртиков надоели смартфоны Nokia и не приглянулись редкие смартфоны Samsung — корейцы тогда хватались за всё подряд и выпускали хорошие модели, но все они были «пресными», «без души», и поэтому популярностью почти не пользовались.



Sony Ericsson M600i

Правда, M600 был «глючным», популярность и без того нишевой системы шла на убыль, а ещё в этой модели не было тыловой камеры — традиции, понимаете ли, телефонов корпоративной направленности. В итоге звезда альтернативного варианта Symbian угасла раньше, чем на свет появился айфон и его многочисленные «убийцы». Очень жаль.

Обзор Sony Ericsson M600i

Nokia 8800 (2005 год)

«Шестисотый мерседес» среди мобильных телефонов, главный антисмартфон и живое доказательство, что вызывать симпатию у энтузиастов и не разбирающихся в технике людей может одна и та же модель. Разумеется, до 8800 у Nokia было немало других имиджевых моделей (например, старая 8910), но только эта модель стала именем нарицательным, брендом в себе, так сказать.

В 2005 году символом качества был стальной корпус (не эти кастрюли, что в ваших китайфонах, а качественно другой корпус), автодоводчик для раскрытия корпуса и привычное сегодня «не царапающееся» стекло поверх дисплея. Аппаратная начинка — наполовину хорошая, наполовину смехотворная. Всего лишь 64 мегабайт (мегабайт!!!) встроенной памяти и тоскливая уже в те времена 0,3-мегапиксельная камера, зато супер-красивые рингтоны (их создавали по заказу в сотрудничестве с знаменитым японским композитором) и качественный дисплей с достойным для такой диагонали разрешением 208x208 пикселей.



Nokia 8800

А ещё Nokia 8800 — телефон-анекдот, потому что именно на время его дебюта пришёлся бум в выпуске поддельных мобильников. Огромное количество предпринимателей уровня «брат, мне тут за долги отдали топовый финский телефон, хочешь продам тебе его со скидкой?» успешно обманывали наших соотечественников, а иногда полурабочий хлам под видом 8800 намеренно покупали любители пустить «пыль в глаза».

Так или иначе, престиж «нокиа-почти-верту» не угас даже спустя 12 лет после её дебюта, а это, знаете ли, о многом говорит.

Обзор Nokia 8800

Sony Ericsson K790i (2006 год)

Критиковать Sony за их своенравие спустя годы — беспроигрышное занятие. Но именно упрямство японской компании поспособствовало выпуску мобильников, в которых все функции были доведены до абсолюта. От топорного, но уже интересного функционально K700 компания перешла к супер-хиту K750i и его Walkman-слону W800i, а затем, пока Motorola упивалась дизайном своих RAZR, а Nokia штамповала «пресные» Symbian-смартфоны, Sony Ericsson выпустили «памятник» быстрым и качественным «просто мобильникам». А заодно и фотофлагман своего времени.



Sony Ericsson K790i

Sony достали из кармана привычный по фирменным фотоаппаратам-«мыльницам» бренд Cybershot, сделали тыловую панель мобильника похожей на ту, что в фотокамерах, не поскупились на качественный сенсор и довели быстродействие операционной системы и Java-приложений (да, J2ME уже понемногу «умирала», и всё же) до самого высокого уровня. Прибавим к этом традиционно качественный звук в Sony-телефонах, и получаем почти идеальный аппарат для тех, кому хватало одного быстрого мессенджера в фоне и не перегруженного хитроумной операционной системой мобильника для повседневного использования. Безусловно, от любви с первого взгляда всегда помогает второй взгляд, и попади сегодня к нам в руки K790i, он бы вряд ли впечатлил нас, как в момент своего дебюта, но сама идея качественного, быстрого, всесторонне развитого не-смартфона давно канула в Лету. И вы все знаете, кто в этом виноват…



Sony Ericsson K790i

Обзор Sony Ericsson K790i

Специальный гость: Apple iPhone (2007 год)

В борьбе между «просто телефонами», в которых операционная система модификации не поддавалась, и смартфонами-коммуникаторами, от которых ждали всех наворотов компьютера, но в карманном формате, победила третья сила. Перетелефон-недокоммуникатор, воин гламура и функциональности «мы решили, что это вам не нужно», и революционный с точки зрения дружественности к пользователю мобильник.

Первый телефон, который чувствовал себя, как рыба в воде, на полноразмерных веб-сайтах для настольных компьютеров. Не «пережёваных» с помощью Opera Mini, без сжатых картинок, как в Opera Mobile, без криво работающих скриптов, как в NetFront, а с правильным масштабированием и отображением страницы в исходном виде.



Apple iPhone 2007

Прекрасный емкостный дисплей взамен «деревянных» резистивных стилусотыкательных подобий, магазин приложений (пусть и не на этапе запуска) взамен официальных сайтов разработчиков и «файлопомоек», качественный звук, стабильная работа системы. За это айфону простили и отсутствие поддержки MMS, и закрытую операционную систему, с которой нельзя работать по образу и подобию флэшки, и, чёрт подери, мультитач, без которого увеличение обычной картинки производилось максимально идиотским способом!

Если бы айфон не существовал, его бы стоило придумать — благодаря ему Android превратился из тоскливой системы а-ля BlackBerry OS в интуитивно понятную среду со всеми преимуществами дебютного iPhone и без его недостатков. И пусть замашки «вы платите большие деньги, а мы выпускаем лучшие телефоны» Apple в последние годы выглядят не убедительно, а погибшую и воскрешенную из мумии Nokia очень жаль, нужно признать, что именно с подачи iPhone мы пользуемся смартфонами в их современном пальцеориентированном обличии, а на войне между Apple и Google выиграли все, потому что никогда до того заветные мегагерцы, мегапиксели, ядра и «интернеты» не были настолько распространёнными и всенародно любимыми.



Apple iPhone 2007

Apple iPhone в тестлабе Ferra