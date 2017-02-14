20 самых популярных телефонов в мире за всю историю

Они разошлись по миру общим тиражом в два с половиной миллиарда штук. От простых звонилок с фонариком (и без него) до смартфонов с голосовым управлением — два десятка самых продаваемых в истории мобильных телефонов.

20. Motorola C200 (2003) — 60 миллионов



Motorola C200

Этот телефон для «Моторолы» производила BenQ. Концепция простая: лишь бы звонил и был дешевым. Он и звонил. И еще в «Змейку» давал сыграть.

19. Motorola StarTAC (1996) — 60 миллионов



Motorola StarTAC

Самая первая «раскладушка», вышел в далёком 1996 году. Один из первых мобильников с виброзвонком. 88 грамм. В середине 2000-х Motorola пыталась реанимировать марку StarTAC, но что-то пошло не так.

18. Apple iPhone 4S (2011) — 60 миллионов



iPhone 4S

Последний iPhone, сделанный при Джобсе. Главная из новых фич — голосовой помощник Siri. До сих пор довольно бесполезный, надо признать. Но, как и все другие Айфоны, он отлично продавался — 60 миллионов.

17. Samsung Galaxy SIII (2012) — 70 миллионов



Samsung Galaxy SIII

«Булькающий обмылок» — так его любя звали ведущие аналитики в России. Из-за галькоподобной формы и из-за звуковой темы, установленной по умолчанию — аппарат в самом деле булькал при любом прикосновении. Этот дизайн продержался в аппаратах Samsung — не только телефонах, но и планшетах — еще три года.

16. Apple iPhone 5 (2012) — 70 миллионов



iPhone 5

Прорыв Apple — впервые с 2007 года подросший в размерах экран. Всего на полдюйма. И результат — 70 миллионов проданных смартфонов.

15. Nokia 6010 (2004) — 75 миллионов



Nokia 6010

Быстрый мощный тупофон. Пожалуй, главное достоинство — на удивление крепкий для аппарата такого уровня.

14. Samsung Galaxy S4 (2013) — 80 миллионов



Samsung Galaxy S4

Почти современность — аппарат вышел всего лишь четыре года назад. От предшественника внешне почти не отличался: получил больший экран при прежних размерах корпуса. Внутри — 8-ядерный процессор. Чем и подкупал.

13. Nokia 1208 (2007) — 100 миллионов



Nokia 1208

Модификация модели Nokia 1200 (5 место), отличалась от «оригинала» цветным экраном и ценой — 40 евро против 35.

12. Nokia 1600 (2006) — 130 миллионов



Nokia 1600

Телефон, сделанный для Китая и Индии нашел-таки в этих странах 130 миллионов пользователей. Удивительно! Предельно прост, но крепко сбит и надёжен. А ещё он мог вслух произносить, который сейчас час.

11. Motorola RAZR V3 (2004) — 130 миллионов



Motorola RAZR V3

«Тонкий намёк на твоё превосходство» — все помнят эту рекламу. Даже те, кто уже 20 лет не смотрят телевизор. Очень тонкий телефон, самая продаваемая «раскладушка» в истории телефоностроения.

10. Nokia 2600 (2004) — 135 миллионов



Nokia 2600

Все модели с двойкой в начале — это серия «уже не самый примитивный». Цветной экран, 4 мегабайта памяти — вот, пожалуй, и всё, чем Nokia 2600 отличалась от табуретки.

9. Nokia 3310 (2000) — 136 миллионов



Nokia 3310

Этот преемник модели 3210 немного не догнал прародителя по продажам. И это несмотря на встроенный секундомер и «Змейку 2» (от создателей «Змейка» и «Змейка: начало», извините) на борту.

8. Samsung E1100 (2009) — 150 миллионов



Samsung E1100

Простой, удобный, лёгкий и дешевый телефон, работавший 13 дней без подзарядки. Что еще нужно от мобильника?

7. Nokia 5230 (2009) — 150 миллионов



Nokia 5230

Смартфон времен начала конца Nokia. Уже вышел iPhone, и финны пытаются то ли догнать, то ли перегнать его, то ли сделать по-своему. Пока еще сильна марка и любовь к ней фанатов, так что смартфон с резистивным экраном без мультитача и без поддержки Wi-Fi в 2009 году разошелся-таки в 150 миллионах.

6. Nokia 6600 (2003) — 150 миллионов



Nokia 6600

Яйцеподобный смартфон «золотой эпохи» Nokia. На старте он стоил 600 евро, но его всё равно купили 150 миллионов человек. Огромный (по тогдашним меркам) 2,16-дюймовый экран, поддержка GPRS, Bluetooth, 104-мегагерцевый процессор — полный фарш. На рынке продержался четыре года.

5. Nokia 1200 (2007) — 150 миллионов



Nokia 1200

В год выхода самого первого iPhone финны сделали телефон с фонариком и продали 150 миллионов экземпляров. Наверное, потому что в iPhone не было фонарика.

4. Nokia 3210 (1999) — 160 миллионов



Nokia 3210

Стильный, модный, молодёжный телефон. Один из первых мобильников с внутренней антенной (первой моделью была Nokia 8810, но за совсем другие деньги), быстрым вводом T9 и набором игр типа «Змейки». К тому же панельки можно было менять, чем самые модные альфа-юноши и занимались.

3. iPhone 6 и iPhone 6 Plus (2014) — 220 миллионов



iPhone 6 Plus

Apple давно не удивляет новыми функциями в iPhone, но каждый раз очередная модель продаётся всё лучше и лучше. Хорошо, на самом деле, iPhone 6 и особенно 6 Plus были большим шагом вперёд в плане размера экрана. А iPhone 6 Plus и вовсе стал первым фаблетом Apple.

2. Nokia 1110 (2005) — 250 миллионов



Nokia 1110

И снова Nokia. Не только финны делали дешевые простые телефоны, с которых можно было только звонить и писать сообщения. Но надо признать, что им удалось сделать самый простой интерфейс для того времени. И очень дешевые трубки. 250 миллионов.

1. Nokia 1100 (2003) — более 250 миллионов



Nokia 1100

Это не самый известный или модный телефон… да что уж там, это самый «тупой» телефон XXI века, но 250 миллионам человек он дал радости мобильной связи. Самый продаваемый телефон в истории. Кстати, миллиардным проданным аппаратом Nokia стал опять-таки 1100 — он нашел покупателя в Нигерии.