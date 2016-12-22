Обзор смартфонов ASUS ZenFone 3: уже не те, и это хорошо
Из смартфонов среднего класса «за недорого» ZenFone сначала превратился в «антикризисный флагман», а в 2016 году кардинально сменил начинку и сравнялся по цене с китайскими «топ-моделями». Остался ли ZenFone 3 выгодной покупкой, и как он выглядит в сравнении с новыми конкурентами из Поднебесной?
Оглавление
- Характеристики
- Дизайн и управление
- Экран и звук
- Железо
- Софт
- Камеры
- Автономность
- Конкуренты
- Huawei Nova
- Meizu MX6
- Honor 8
- Выводы
- Что дальше
Как быстро летит время, товарищи. Со дня, когда на свет появился первый ZenFone, ASUS наплодил кучу одноимённых моделей, а Intel не вынес конкуренции с Qualcomm и Mediatek и благополучно помер для рынка смартфонов.
Без былых скидок на процессоры ASUS начали с нуля, переделали новые ZenFone до неузнаваемости, и теперь цены на «тройку» простираются от 24 до 28 тысяч рублей. Значит ли это, что Зенфон «всё», или тайваньцы смогли создать достойный своих денег мобильник в третий раз? Мы взяли оба варианта базовых ZenFone 3, чтобы проверить, как изменился тайваньский бестселлер в новом поколении.
Характеристики
|
ASUS ZenFone 3 (ZE520KL)
|
ASUS ZenFone 3 (ZE552KL)
|
Операционная система
|
Android 6.0 Marshmallow
|
Android 6.0 Marshmallow
|
Экран
|
5,2”, 1920x1080, IPS, 424 ppi
|
5,5”, 1920x1080, IPS, 401 ppi
|
Процессор
|
Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953, 8 ядер (8x Cortex-A53 2,0 ГГц)
|
Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953, 8 ядер (8x Cortex-A53 2,0 ГГц)
|
Графика
|
Adreno 506
|
Adreno 506
|
Оперативная память
|
3 ГБ
|
4 ГБ
|
Постоянная память
|
32 ГБ, слот microSD
|
64 ГБ, слот microSD
|
Связь
|
4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС
|
4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС
|
Камеры
|
основная: 16 Мп, с автофокусом, съёмка видео 3840x2160,
фронтальная: 8 Мп
|
основная: 16 Мп, с автофокусом, съёмка видео 3840x2160,
фронтальная: 8 Мп
|
Аккумулятор
|
2600 мАч, несъемный
|
3000 мАч, несъемный
|
Размеры
|
146,9x74x7,7 мм
|
152,6x77,4x7,7 мм
|
Масса
|
144 г
|
155 г
|
Цена на момент публикации
|
24 000 рублей
|
28 000 рублей
|
Где купить
|ASUS ZenFone 3 (ZE520KL)28013inline
|
ASUS ZenFone 3 (ZE552KL)28013inline
Дизайн и управление
Недаром гики и журналисты показывали пальцем на громоздкие корпуса ZenFone — ASUS сделал выводы, поэтому новые модели избавились от большинства проблем с эргономикой и стали компактнее. Например, клавиши под дисплеем (кстати, опять без подсветки) больше не соседствуют с бестолковой чёрной вставкой, тугая и неудобная клавиша питания переехала с верхней грани на правую, туда же отправилась «элджишная» качель управления громкостью. Она теперь не железобетонно тугая, как раньше, но допускает небольшой люфт.
А вытянутая панель на тыловой грани — отныне всего лишь сканер отпечатков пальцев. Срабатывает он безошибочно, но разблокировка происходит медленнее, чем в смартфонах Nexus/Huawei/LG — наш герой будто вздыхает с фразой «ох, ну заходи», и только потом, не торопясь, включает дисплей.
В сравнении с предшественником 5,5-дюймовый ZenFone 3 на 10% легче и аж на 40% тоньше! Правда, высота осталась примерно такой же, а толщина корпуса даже увеличилась, и радоваться тут нечему. Ведь при своих 77,3 мм ZE552KL — едва ли не самый широкий смартфон в своём классе, и вот эти «упитанные бока» ощущаешь ещё до того, как увидишь таблицу с характеристиками.
Клавиши питания и громкости теперь расположены удобно
USB-C и «всесамсунговское» оформление нижней грани
Зато новые Зенфоны красивы: полированные грани сияют, рисунок на задней грани переливается под лучами солнца. Все линии корпуса подчеркнуто плавные, поэтому скругленное стекло над дисплеем вписывается в картину идеально. Между синей и серебристой расцветками гораздо практичнее вторая: узоры на корпусе тёмного ZenFone 3 выглядят круче, да только в пасмурную погоду они не видны, а сам корпус очень маркий и всегда усеян отпечатками пальцев. Светлый корпус столько хлопот не создаёт. Странно только, что боковые грани серебристого ZenFone покрыты другой на ощупь краской и гораздо сильнее скользят в ладони.
ZenFone 3 намного тоньше и легче предшественника, но по-прежнему великоват в сравнении с конкурентами
Пришёл через и ASUS причаститься к убогой конструкции с гибридными слотами
Отказ от съёмной крышки при несъёмном аккумуляторе — правильный шаг, а вот гибридный слот (две Nano-SIM или одна Nano-SIM + карта памяти) убогий по последней моде. У каждого производителя смартфонов припасена своё оправдание такой деградации разъёмов: инженеры ASUS сетуют, мол, «в корпусе не нашлось свободного места для того, чтобы оборудовать его отдельным слотом microSD». Почему же тогда в Samsung Galaxy J7 (2016) и слоты, и съёмный аккумулятор вместились в такой же по размерам корпус? Скорее поверю, что производители сэкономили на покупателях и сошлись во мнении «да им и так сойдёт, никуда не денутся».
Тёмно-синий ZenFone 3 щеголяет матовой окантовкой, серебристый — глянцевый по всем четырём граням
Экран и звук
Кто бы ни вынудил ASUS сменить поставщика дисплеев, большое ему спасибо! Потому что дисплеи в ZenFone 5 и ZenFone 2 были форменным позорищем в плане яркости и контрастности, и с каждым разом ситуация становилась только хуже. ZenFone 5 выдавал пригодные только для комнатной эксплуатации 320 кд/м2 при контрастности 850:1, а ZenFone 2 — 270 кд/м2 при контрастности всего лишь 600:1. Дисплеи почти всех конкурентов были эдак на треть более яркими и контрастными.
У семейства ZenFone 3 экраны стали не только лучше предшественников — это едва ли не самые качественные IPS-матрицы с Full HD-разрешением! Запас яркости просто астрономический (яркости хватает даже в солнечный день), контрастность образцовая, паразитных оттенков в изображении минимум, цвета не перенасыщены и близки к эталонным. Да, немного задрана гамма, из-за чего тёмные оттенки стали самую малость светлее. И баланс белого, как и в других смартфонах, здесь уехал в холодные тона. Но это мелочи на фоне остальных характеристик, тем более, что олеофобное покрытие (для борьбы с загрязнением) качественное, а углы обзора максимальные. Пути ASUS неисповедимы — я уж думал, что не доживу до момента, когда в ZenFone начнут устанавливать качественные матрицы.
В ZenFone 3 установлены одни из лучших дисплеев с разрешением Full HD вообще
|
Характеристики дисплея
|
ZenFone 3 (ZE520KL)
|
ZenFone 3 (ZE552KL)
|
Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|
600/4 кд/м2
|
570/4 кд/м2
|
Контрастность
|
1400:1
|
1250:1
|
Цветовой охват (sRGB)
|
90%
|
94%
|
DeltaE
|
1,25
|
1,27
|
Гамма
|
2,3
|
2,4
|
Цветовая температура
|
8200K
|
7800K
ZenFone 5 и 2 звучали неплохо, но скорее «врагам назло», чем по зову душевному — звук в чипах Intel Atom не поражал воображение. В случае с ZenFone 3 задача упростилась, потому что тайваньские инженеры дорабатывали звуковой тракт чипа Qualcomm.
Запас громкости сумасшедший даже в 60-Омных наушниках и владелец капитулирует раньше, чем ползунок звука дойдёт до крайнего правого положения. Звук сам по себе неплох — чистый, нарочито усредненный, хотя и с немного «подрезанными» низкими частотами. На высокой громкости из-за этой самодеятельности НЧ уже остро недостаёт, звучание ощущается визгливым. Приходится отправляться в системный эквалайзер чтобы «надуть» низкие частоты и чуть сбавить детализацию. Кстати, сам по себе эквалайзер толковый, поэтому настроить ZenFone 3 под себя труда не составит. Сногсшибательного звука не ждите, но качество будет вполне на уровне — выше, чем у Honor 8 или Alcatel Idol 4S, к примеру.
Динамик громкой связи в обоих смартфонах средний по качеству — громкий и с заметным уклоном в высокие частоты, но без крайностей. То есть, не визжит и не искажает музыку до неузнаваемости, а лишь чуть теряет в деталях, если «крутить» его по максимуму.
Железо
Смартфоны ASUS и процессоры Intel — как народ и партия, то бишь, едины. Во многом за счёт символической цены на чипы Atom предыдущие ZenFone умудрялись стоить как «подвальные китайцы» при заведомо более высоком качестве. Но больше преимуществ Атомы не давали, ведь приколы с запуском Windows 7 на телефоне оставались приколами, а нагрев, регулярное надувательство с обновлением версии Android (привет, Lenovo!), а потом и отставание в «попугаях» от конкурентов похоронили смартфонные Atom окончательно.
Мощность процессора (тест Geekbench 3)
После того, как «партия» приказала долго жить, «народ» в лице ASUS обратил внимание на новые модели Qualcomm. В случае с ZenFone 3 — на чип среднего класса. Snapdragon 625 — не бог какой весть процессор для модели стоимостью под 30 тысяч рублей (за такие деньги хотелось бы видеть гораздо более толковый 652-й), но в базовом ZenFone 3 за 24 тысячи уже выглядит уместно.
Разогнанный до предела процессор сам по себе очень мил, но конкуренции с начинкой «китайцев» уже не выдерживает
Производительность всей системы (тест Antutu Benchmark 6)
Раскочегаренные до 2 ГГц восемь ядер Cortex-A53 — дешёвый способ получить смартфон, который будет бодро крутить приложения в повседневной нагрузке без малейшего нагрева (немаловажно для стеклянных гаджетов). И даже для игр Adreno 506 пока хватает, хоть и впритык.
Игровая производительность (тест 3DMark Sling Shot OpenGL ES 3.1)
Софт
В оболочке ZenUI, как в Греции — есть всё. Даже то, что вообще никогда, ни под каким соусом не понадобится простому пользователю. В смартфоне наличествуют аудио-видеоплееры, программа для создания заметок и списка дел, поддержка тем оформления, приложение для диагностики смартфона (а вот это очень круто, если вы купите б/у ZenFone 3), приложение для создания фотоколлажей/мини-фильмов, клиент Facebook и Facebook Messenger, Instagram, лазерная линейка-дальномер, клиент Amazon Kindle, некое подобие соцсети для владельцев смартфонов ASUS, «ускорялка-запрещалка» всего на свете в системе, облачное хранилище и приложение для передачи файлов между смартфонами. И ведь мы ещё не углублялись в настройки каждого из приложений!
В программной начинке ZenFone 3 есть всё, что нужно, и ещё больше функций, которые не пригодятся никогда
Интерфейс Android 6.0 в ASUS ZenFone 3
Упомянутый выше диспетчер телефона постоянно что-то докладывает в панель уведомлений и действует на нервы, а дизайн оболочки слабо изменился с 2014 года, когда ZenFone 5 только вышел в свет. В общем, с одной стороны — перед нами самая богатая на функции «заводская» оболочка и над ней явно работала армия разработчиков, с другой — от монструозной начинки голова идёт кругом даже у опытных пользователей, и больше — не всегда означает «лучше». Спасибо, хоть всё это добро работает достаточно быстро, а не так, как это было в ZenFone 4, например.
Камеры
Для смартфонов ZenFone 3 ASUS раскошелился на хорошие камеры — тыловой сенсор Sony IMX298 здесь такой же, как в OnePlus 3, Xiaomi Mi5 или ZTE Nubia Z11. Кроме того, инженеры «прикрутили» базовому Зенфону крутую систему фокусировки (фазовый и лазерный автофокус) да оптическую стабилизацию. А венчает всю эту красоту огромное количество режимов и настроек камеры в лучших традициях ASUS. «На бумаге» всё безупречно, а на деле?
Реальность выглядит уже не так сладко: снимки на ZenFone 3 получаются выдающимися, только если не глядеть на действительно флагманские модели. Смартфон удивительно быстро фокусируется в любое время суток, очень быстро сохраняет снимки, хорошо справляется с макросъёмкой и почти никогда не ошибается с балансом белого. Но, как и в случае с ZenFone 2, софт ведёт себя своеобразно и скрывать недостатки камеры ему почти никогда не удаётся.
Пример фото, снятых на тыловую камеру ASUS ZenFone 3
В обычном режиме при съёмке днём снимки выходят примерно такими же, как на Huawei Nova Plus/Mate 8. Детализация неплохая, цветопередача радует, но динамический диапазон узкий (выбирайте из «засвеченного» неба или недосвеченной земли?), а «просто HDR» в интерфейсе камеры — пустышка, которая не выручает в сложной ситуации.
То, за что в других смартфонах отвечает HDR, в ZenFone 3 отвечает «HDR Pro». И он молодец, потому как вытягивает качество фотографий на новый уровень почти в любой ситуации. В таком режиме ZenFone 3 снимает лучше, чем Samsung Galaxy A5/A7 (2016) и лучше, чем, к примеру, Meizu M3 Note или Alcatel Idol 4S. Нужно отметить, что система шумоподавления всё равно «зверствует» и размазывает мелкие детали (обратите внимание на нечитаемый текст на ценниках со снимка в магазине), но этим страдает большинство моделей дешевле 30 тысяч рублей. Кстати, режим «супер разрешение» — плацебо. То есть, он не улучшает детализацию снимка, а просто искусственно «надувает» мегапиксели.
Камера неплохая, но доставляет много хлопот в ночной съёмке
Ночью камера бессовестно «шумит» — поглядите на шершавую внешне BMW крупным планом и убедитесь сами. Выручает «ночной» режим, но в нём приходится добывать фото с длинной выдержкой, то есть, даже не дышать во время съёмки. Или крутить ручные настройки для каждого кадра вечером/ночью/в пасмурные дни, чем заниматься совершенно не хочется.
Качество видео тоже очень радует днём, но ночью в дело опять вступает цифровой шум. Досадно, ведь цветопередача остаётся качественной, да и частоту кадров смартфон не «роняет».
Фронтальная камера хороша сама по себе — и к детализации претензий нет, и возможности ретуши радуют (сделать более узкими щёки, чтобы предстать в соцсетях «голодающим» — бесценно).
Пример фото, снятых на фронтальную камеру ASUS ZenFone 3
Автономность
ASUS стесняются оглашать ёмкость аккумулятора в «младшем» ZenFone 3, потому что 2600 мАч для 5,2 дюймов IPS-матрицы — постыдная величина. Тем удивительнее, что оба тестовых смартфона оказались очень выносливыми во всех дисциплинах. У меня даже нет дежурного объяснения таким успехам — экономичный процессор, конечно, внес свою лепту, но очень похоже, что сверхъяркий дисплей тоже потребляет минимум энергии при яркости 200 кд/м2, а Android 6.0 в «лежачем» положении (смартфоны крутят игры/видео/книги, на столе) «придушил» все лишние приложения ради максимальной автономности.
Экономный процессор и дисплей, в котором не нужно «выкручивать» яркость на максимум, хорошо сказываются на выносливости смартфонов
|
Режим использования
(яркость 200 кд/м2)
|
Продолжительность работы, часов,
режим энергосбережения «Обычный»
|
|
ZenFone 3 (ZE520KL)
|
ZenFone 3 (ZE552KL)
|
Видео с карты памяти
|
11 часов 30 минут
|
12 часов 50 минут
|
Игры
|
7 часов 10 минут
|
7 часов 45 минут
|
Чтение
|
12 часов 30 минут
|
13 часов
В реальном использовании таких чудесных данных ожидать не приходится, но 5,5-дюймового ZenFone 3 хватит на пару дней использования, а 5,2-дюймового — на день-полтора. С поддержкой Qualcomm Quick Charge 3.0 смартфоны пополняют заряд с нуля до 100% за полтора часа.
Продолжительность работы в смешанной нагрузке (тест PCMark 1,4, 200 кд/м2, минут)
Конкуренты
|
ASUS ZenFone 3 (ZE520KL)
|
Huawei Nova
|
ASUS ZenFone 3 (ZE552KL)
|
Meizu MX6
|
Honor 8
|
Операционная система
|
Android 6.0 Marshmallow
|
Экран
|
5,2”, 1920x1080, IPS, 424 ppi
|
5,0”, 1920x1080, IPS, 441 ppi
|
5,5”, 1920x1080, IPS, 401 ppi
|
5,5”, 1920x1080, IPS, 403 ppi
|
5,2”, 1920x1080, IPS, 424 ppi
|
Процессор
|
Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953, 8 ядер (8x Cortex-A53 2,0 ГГц)
|
Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953, 8 ядер (8x Cortex-A53 2,0 ГГц)
|
Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953, 8 ядер (8x Cortex-A53 2,0 ГГц)
|
MediaTek Helio X20 MT6797, 10 ядер (4x Cortex-A53, 1.4 ГГц + 4x Cortex-A53 1,9 ГГц + 2x Cortex-A72 2.3 ГГц)
|
HiSilicon Kirin 950, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,8 ГГц + 4x Cortex-A72 2,3 ГГц)
|
Графика
|
Adreno 506
|
Adreno 506
|
Adreno 506
|
Mali-T880 MP4
|
Mali-T880 MP4
|
Оперативная память
|
3 ГБ
|
3 ГБ
|
4 ГБ
|
4 ГБ
|
Постоянная память
|
32 ГБ, слот microSD
|
32 ГБ, слот microSD
|
64 ГБ, слот microSD
|
32 ГБ
|
64 ГБ, слот microSD
|
Связь
|
4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС
|
4G (LTE Cat.7), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|
4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС
|
4G (LTE Cat.6), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.1GPS, ГЛОНАСС
|
4G (LTE Cat.6), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|
Камеры
|
основная: 16 Мп, с автофокусом, съёмка видео 3840x2160,
фронтальная: 8 Мп
|
основная: 12 Мп, с автофокусом, съёмка видео 3840x2160,
фронтальная: 8 Мп
|
основная: 16 Мп, с автофокусом, съёмка видео 3840x2160,
фронтальная: 8 Мп
|
основная: 12 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080,
фронтальная: 5 Мп
|
основная: 12 Мп, с автофокусом,
съёмка видео 3840x2160,
дополнительная: 12 Мп
фронтальная: 8 Мп
|
Аккумулятор
|
2600 мАч, несъемный
|
3020 мАч, несъемный
|
3000 мАч, несъемный
|
3060 мАч, несъемный
|
3000 мАч, несъемный
|
Размеры
|
146,9x74x7,7 мм
|
141,2x69,1x7,1 мм
|
152,6x77,4x7,7 мм
|
153,6x75,2x7,3 мм
|
145,5x71x7,5 мм
|
Масса
|
144 г
|
146 г
|
155 г
|
155 г
|
153 г
|
Цена на момент публикации
|
24 000 рублей
|
23 000 рублей
|
28 000 рублей
|
Где купить
|
ASUS ZenFone 3 (ZE520KL)28013inline
|
Huawei Nova28013inline
|
ASUS ZenFone 3 (ZE552KL)28013inline
|
Meizu MX628013inline
|
Honor 828013inline
Huawei Nova
Альтернатив новым ZenFone на российском рынке не так уж много: Samsung Galaxy A5 (2016) слабее по всем параметрам, фаблет Nova Plus китайцы передумали выводить на рынок (уж очень он дорогой). Sony Xperia X и Samsung Galaxy S6 в «белой» рознице по-прежнему стоят заградительно дорого, и даже стоимость Meizu Pro 6 заметно выше.
Остаётся «гламурный» Huawei для молодёжи. Nova выглядит как младший брат Nexus 6P, может похвастать более крутой сэлфи-камерой и меньшей толщиной корпуса при более ёмком аккумуляторе. Да и работает он настолько же быстро, как и наш герой. Правда, тыловая камера в Huawei менее качественная, дисплей не настолько яркий, да и звук хуже. В общем, многим параметрам соперники равны, но в целом ASUS предлагает чуть более перспективный смартфон.
Читайте также: IFA 2016. Знакомство со смартфонами Huawei Nova и Nova Plus: как премиум, но дешевле
Meizu MX6
По меркам китайских смартфонов MX6 получился уж очень «пресным» — ни тебе AMOLED, как у предшественника, ни супер-процессора (Samsung в 2016 году решил не делиться с китайцами своими Exynos), ни крутого аудиочипа этот фаблет не получил. Но любопытно то, что скучный Meizu оказался во многом лучше перспективного во многом ASUS.
Десятиядерный процессор MediaTek в MX6, конечно, «печка» прожорливая, но нагрев в 5,5-дюймовом корпусе не слишком велик, зато быстродействие у Helio X20 гораздо выше, чем у Snapdragon 625 и уже соответствует 28 тысячам рублей, которые просят за смартфон.
Тыловая камера делает чуть более качественные снимки днём, зато хуже справляется с фото ночью. Звук в наушниках откалиброван лучше, чем в ASUS, а вот динамик менее качественный, автономность хуже и нет слота для карт памяти. Этот Meizu интересен как более быстрый вариант «лопатофона» в том же ценовом сегменте (а при заказе из Китая MX6 обойдётся ещё и разительно дешевле).
Читайте также: Обзор смартфона Meizu MX6: флагман, разжалованный до среднего класса
Honor 8
Снова Huawei (так уж вышло), но теперь промежуточный вариант — не такой крупный, как ZE552KL, но более дорогой, нежели «младший ZenFone 3», ZE520KL. Чем же он лучше двойни ASUS?
Производительностью (быстрый экономичный процессор) и камерами (они примерно такие же, как во флагманском Huawei P9, но без доплаты за шильдик Leica). Дисплей в этой модели не так крут, как в Зенфонах, звук тоже не впечатляет ни в динамике, ни в наушниках. Автономность уступает ZenFone, но в пределах разумного. Зато, по большому счёту, Honor 8 — единственный китайский флагман с адекватной ценой на «белом» рынке. Если пренебречь разницей в диагонали порядка 0,2 дюйма, восьмой Хонор стоит классом выше в сравнении с 5,5-дюймовым ZenFone.
Читайте также: Обзор Honor 8: антикризисный смартфон для максималистов
Выводы
ZenFone хорош, только если это недорогой ZenFone. Попытки ASUS рвануть в премиум всем понятны — всякий производитель желает дополнить чёрной икрой имеющиеся бутерброды с маслом. Только в России сейчас неподходящие времена для раздутых цен, и в таких условиях экономные покупатели будут бюджетный ZenFone 3 Max, а продвинутая аудитория уж точно не променяет свои «серые» Xiaomi, Meizu и OnePlus на менее навороченный ASUS. Любители гламура при этом так и продолжат ходить с iPhone 5S и Galaxy A5 (2016). Так есть ли в таких условиях будущее у ZenFone 3?
У младшей версии — есть! Потому что ZE520KL не сыскать внятных конкурентов в «белой» рознице, кроме упомянутых выше Galaxy/Nova. И, что ещё важнее — у смартфона нет серьёзных недостатков для своих 24 тысяч рублей. Корпус красивый, автономность — на уровне, дисплей классный, а камера очень даже конкурентоспособная. Подойдёт всем, кроме максималистов, но они сейчас заняты разблокировкой загрузчика и прошивкой своих Mi5s и не читают этот обзор. А раз так — есть повод присудить компактной версии ZenFone 3 награду «удачная покупка». Нельзя сказать, что в смартфоне «всё супер», но то, что «всё хорошо» — это уж точно.
А вот «понять и простить» 28 тысяч рублей, которые просят за 5,5-дюймовый ZenFone 3, уже не получается — дорого! Ни объём оперативной памяти, ни место на внутреннем накопителе эту разницу не покрывают, потому что за «почти тридцатку» можно купить более продвинутые смартфоны, и не только на китайском рынке. С ценой на ZE552KL нужно что-то делать, иначе китайские конкуренты затопчут новый ASUS раньше, чем он успеет набрать популярность в России.
Что дальше
Хотя дела со смартфонами у ASUS идут хуже, чем предполагалось, тайваньцы продолжат развивать линейку Zenfone. Ожидается, что на выставке CES 2017 в первых числах января следующего года ASUS представит следующее поколение Zenfone — компания уже выпустила видеотизер. Возможно, предполагаемым Zenfone 4 станет аппарат с двойной камерой, о котором недавно по секрету рассказали китайцы.
|
ASUS ZenFone 3
|
Преимущества:
|
Недостатки:
|
|