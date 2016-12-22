Обзор смартфонов ASUS ZenFone 3: уже не те, и это хорошо

Из смартфонов среднего класса «за недорого» ZenFone сначала превратился в «антикризисный флагман», а в 2016 году кардинально сменил начинку и сравнялся по цене с китайскими «топ-моделями». Остался ли ZenFone 3 выгодной покупкой, и как он выглядит в сравнении с новыми конкурентами из Поднебесной?

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Как быстро летит время, товарищи. Со дня, когда на свет появился первый ZenFone, ASUS наплодил кучу одноимённых моделей, а Intel не вынес конкуренции с Qualcomm и Mediatek и благополучно помер для рынка смартфонов.

Без былых скидок на процессоры ASUS начали с нуля, переделали новые ZenFone до неузнаваемости, и теперь цены на «тройку» простираются от 24 до 28 тысяч рублей. Значит ли это, что Зенфон «всё», или тайваньцы смогли создать достойный своих денег мобильник в третий раз? Мы взяли оба варианта базовых ZenFone 3, чтобы проверить, как изменился тайваньский бестселлер в новом поколении.



ASUS ZenFone 3

Характеристики

ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) ASUS ZenFone 3 (ZE552KL) Операционная система Android 6.0 Marshmallow Android 6.0 Marshmallow Экран 5,2”, 1920x1080, IPS, 424 ppi 5,5”, 1920x1080, IPS, 401 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953, 8 ядер (8x Cortex-A53 2,0 ГГц) Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953, 8 ядер (8x Cortex-A53 2,0 ГГц) Графика Adreno 506 Adreno 506 Оперативная память 3 ГБ 4 ГБ Постоянная память 32 ГБ, слот microSD 64 ГБ, слот microSD Связь 4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС 4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС Камеры основная: 16 Мп, с автофокусом, съёмка видео 3840x2160, фронтальная: 8 Мп основная: 16 Мп, с автофокусом, съёмка видео 3840x2160, фронтальная: 8 Мп Аккумулятор 2600 мАч, несъемный 3000 мАч, несъемный Размеры 146,9x74x7,7 мм 152,6x77,4x7,7 мм Масса 144 г 155 г Цена на момент публикации 24 000 рублей 28 000 рублей Где купить ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) 2801 3 inline ASUS ZenFone 3 (ZE552KL)28013inline

Дизайн и управление

Недаром гики и журналисты показывали пальцем на громоздкие корпуса ZenFone — ASUS сделал выводы, поэтому новые модели избавились от большинства проблем с эргономикой и стали компактнее. Например, клавиши под дисплеем (кстати, опять без подсветки) больше не соседствуют с бестолковой чёрной вставкой, тугая и неудобная клавиша питания переехала с верхней грани на правую, туда же отправилась «элджишная» качель управления громкостью. Она теперь не железобетонно тугая, как раньше, но допускает небольшой люфт.

А вытянутая панель на тыловой грани — отныне всего лишь сканер отпечатков пальцев. Срабатывает он безошибочно, но разблокировка происходит медленнее, чем в смартфонах Nexus/Huawei/LG — наш герой будто вздыхает с фразой «ох, ну заходи», и только потом, не торопясь, включает дисплей.

В сравнении с предшественником 5,5-дюймовый ZenFone 3 на 10% легче и аж на 40% тоньше! Правда, высота осталась примерно такой же, а толщина корпуса даже увеличилась, и радоваться тут нечему. Ведь при своих 77,3 мм ZE552KL — едва ли не самый широкий смартфон в своём классе, и вот эти «упитанные бока» ощущаешь ещё до того, как увидишь таблицу с характеристиками.



Клавиши питания и громкости теперь расположены удобно



USB-C и «всесамсунговское» оформление нижней грани



Зато новые Зенфоны красивы: полированные грани сияют, рисунок на задней грани переливается под лучами солнца. Все линии корпуса подчеркнуто плавные, поэтому скругленное стекло над дисплеем вписывается в картину идеально. Между синей и серебристой расцветками гораздо практичнее вторая: узоры на корпусе тёмного ZenFone 3 выглядят круче, да только в пасмурную погоду они не видны, а сам корпус очень маркий и всегда усеян отпечатками пальцев. Светлый корпус столько хлопот не создаёт. Странно только, что боковые грани серебристого ZenFone покрыты другой на ощупь краской и гораздо сильнее скользят в ладони.

ZenFone 3 намного тоньше и легче предшественника, но по-прежнему великоват в сравнении с конкурентами



Пришёл через и ASUS причаститься к убогой конструкции с гибридными слотами

Отказ от съёмной крышки при несъёмном аккумуляторе — правильный шаг, а вот гибридный слот (две Nano-SIM или одна Nano-SIM + карта памяти) убогий по последней моде. У каждого производителя смартфонов припасена своё оправдание такой деградации разъёмов: инженеры ASUS сетуют, мол, «в корпусе не нашлось свободного места для того, чтобы оборудовать его отдельным слотом microSD». Почему же тогда в Samsung Galaxy J7 (2016) и слоты, и съёмный аккумулятор вместились в такой же по размерам корпус? Скорее поверю, что производители сэкономили на покупателях и сошлись во мнении «да им и так сойдёт, никуда не денутся».



Тёмно-синий ZenFone 3 щеголяет матовой окантовкой, серебристый — глянцевый по всем четырём граням

Экран и звук

Кто бы ни вынудил ASUS сменить поставщика дисплеев, большое ему спасибо! Потому что дисплеи в ZenFone 5 и ZenFone 2 были форменным позорищем в плане яркости и контрастности, и с каждым разом ситуация становилась только хуже. ZenFone 5 выдавал пригодные только для комнатной эксплуатации 320 кд/м2 при контрастности 850:1, а ZenFone 2 — 270 кд/м2 при контрастности всего лишь 600:1. Дисплеи почти всех конкурентов были эдак на треть более яркими и контрастными.

У семейства ZenFone 3 экраны стали не только лучше предшественников — это едва ли не самые качественные IPS-матрицы с Full HD-разрешением! Запас яркости просто астрономический (яркости хватает даже в солнечный день), контрастность образцовая, паразитных оттенков в изображении минимум, цвета не перенасыщены и близки к эталонным. Да, немного задрана гамма, из-за чего тёмные оттенки стали самую малость светлее. И баланс белого, как и в других смартфонах, здесь уехал в холодные тона. Но это мелочи на фоне остальных характеристик, тем более, что олеофобное покрытие (для борьбы с загрязнением) качественное, а углы обзора максимальные. Пути ASUS неисповедимы — я уж думал, что не доживу до момента, когда в ZenFone начнут устанавливать качественные матрицы.

В ZenFone 3 установлены одни из лучших дисплеев с разрешением Full HD вообще

Характеристики дисплея ZenFone 3 (ZE520KL) ZenFone 3 (ZE552KL) Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 600/4 кд/м2 570/4 кд/м2 Контрастность 1400:1 1250:1 Цветовой охват (sRGB) 90% 94% DeltaE 1,25 1,27 Гамма 2,3 2,4 Цветовая температура 8200K 7800K

ZenFone 5 и 2 звучали неплохо, но скорее «врагам назло», чем по зову душевному — звук в чипах Intel Atom не поражал воображение. В случае с ZenFone 3 задача упростилась, потому что тайваньские инженеры дорабатывали звуковой тракт чипа Qualcomm.

Запас громкости сумасшедший даже в 60-Омных наушниках и владелец капитулирует раньше, чем ползунок звука дойдёт до крайнего правого положения. Звук сам по себе неплох — чистый, нарочито усредненный, хотя и с немного «подрезанными» низкими частотами. На высокой громкости из-за этой самодеятельности НЧ уже остро недостаёт, звучание ощущается визгливым. Приходится отправляться в системный эквалайзер чтобы «надуть» низкие частоты и чуть сбавить детализацию. Кстати, сам по себе эквалайзер толковый, поэтому настроить ZenFone 3 под себя труда не составит. Сногсшибательного звука не ждите, но качество будет вполне на уровне — выше, чем у Honor 8 или Alcatel Idol 4S, к примеру.

Динамик громкой связи в обоих смартфонах средний по качеству — громкий и с заметным уклоном в высокие частоты, но без крайностей. То есть, не визжит и не искажает музыку до неузнаваемости, а лишь чуть теряет в деталях, если «крутить» его по максимуму.

Железо

Смартфоны ASUS и процессоры Intel — как народ и партия, то бишь, едины. Во многом за счёт символической цены на чипы Atom предыдущие ZenFone умудрялись стоить как «подвальные китайцы» при заведомо более высоком качестве. Но больше преимуществ Атомы не давали, ведь приколы с запуском Windows 7 на телефоне оставались приколами, а нагрев, регулярное надувательство с обновлением версии Android (привет, Lenovo!), а потом и отставание в «попугаях» от конкурентов похоронили смартфонные Atom окончательно.



Мощность процессора (тест Geekbench 3)

После того, как «партия» приказала долго жить, «народ» в лице ASUS обратил внимание на новые модели Qualcomm. В случае с ZenFone 3 — на чип среднего класса. Snapdragon 625 — не бог какой весть процессор для модели стоимостью под 30 тысяч рублей (за такие деньги хотелось бы видеть гораздо более толковый 652-й), но в базовом ZenFone 3 за 24 тысячи уже выглядит уместно.

Разогнанный до предела процессор сам по себе очень мил, но конкуренции с начинкой «китайцев» уже не выдерживает



Производительность всей системы (тест Antutu Benchmark 6)

Раскочегаренные до 2 ГГц восемь ядер Cortex-A53 — дешёвый способ получить смартфон, который будет бодро крутить приложения в повседневной нагрузке без малейшего нагрева (немаловажно для стеклянных гаджетов). И даже для игр Adreno 506 пока хватает, хоть и впритык.



Игровая производительность (тест 3DMark Sling Shot OpenGL ES 3.1)

Софт

В оболочке ZenUI, как в Греции — есть всё. Даже то, что вообще никогда, ни под каким соусом не понадобится простому пользователю. В смартфоне наличествуют аудио-видеоплееры, программа для создания заметок и списка дел, поддержка тем оформления, приложение для диагностики смартфона (а вот это очень круто, если вы купите б/у ZenFone 3), приложение для создания фотоколлажей/мини-фильмов, клиент Facebook и Facebook Messenger, Instagram, лазерная линейка-дальномер, клиент Amazon Kindle, некое подобие соцсети для владельцев смартфонов ASUS, «ускорялка-запрещалка» всего на свете в системе, облачное хранилище и приложение для передачи файлов между смартфонами. И ведь мы ещё не углублялись в настройки каждого из приложений!

В программной начинке ZenFone 3 есть всё, что нужно, и ещё больше функций, которые не пригодятся никогда

Интерфейс Android 6.0 в ASUS ZenFone 3

Упомянутый выше диспетчер телефона постоянно что-то докладывает в панель уведомлений и действует на нервы, а дизайн оболочки слабо изменился с 2014 года, когда ZenFone 5 только вышел в свет. В общем, с одной стороны — перед нами самая богатая на функции «заводская» оболочка и над ней явно работала армия разработчиков, с другой — от монструозной начинки голова идёт кругом даже у опытных пользователей, и больше — не всегда означает «лучше». Спасибо, хоть всё это добро работает достаточно быстро, а не так, как это было в ZenFone 4, например.

Камеры

Для смартфонов ZenFone 3 ASUS раскошелился на хорошие камеры — тыловой сенсор Sony IMX298 здесь такой же, как в OnePlus 3, Xiaomi Mi5 или ZTE Nubia Z11. Кроме того, инженеры «прикрутили» базовому Зенфону крутую систему фокусировки (фазовый и лазерный автофокус) да оптическую стабилизацию. А венчает всю эту красоту огромное количество режимов и настроек камеры в лучших традициях ASUS. «На бумаге» всё безупречно, а на деле?

Реальность выглядит уже не так сладко: снимки на ZenFone 3 получаются выдающимися, только если не глядеть на действительно флагманские модели. Смартфон удивительно быстро фокусируется в любое время суток, очень быстро сохраняет снимки, хорошо справляется с макросъёмкой и почти никогда не ошибается с балансом белого. Но, как и в случае с ZenFone 2, софт ведёт себя своеобразно и скрывать недостатки камеры ему почти никогда не удаётся.

Пример фото, снятых на тыловую камеру ASUS ZenFone 3

В обычном режиме при съёмке днём снимки выходят примерно такими же, как на Huawei Nova Plus/Mate 8. Детализация неплохая, цветопередача радует, но динамический диапазон узкий (выбирайте из «засвеченного» неба или недосвеченной земли?), а «просто HDR» в интерфейсе камеры — пустышка, которая не выручает в сложной ситуации.

То, за что в других смартфонах отвечает HDR, в ZenFone 3 отвечает «HDR Pro». И он молодец, потому как вытягивает качество фотографий на новый уровень почти в любой ситуации. В таком режиме ZenFone 3 снимает лучше, чем Samsung Galaxy A5/A7 (2016) и лучше, чем, к примеру, Meizu M3 Note или Alcatel Idol 4S. Нужно отметить, что система шумоподавления всё равно «зверствует» и размазывает мелкие детали (обратите внимание на нечитаемый текст на ценниках со снимка в магазине), но этим страдает большинство моделей дешевле 30 тысяч рублей. Кстати, режим «супер разрешение» — плацебо. То есть, он не улучшает детализацию снимка, а просто искусственно «надувает» мегапиксели.

Камера неплохая, но доставляет много хлопот в ночной съёмке

Ночью камера бессовестно «шумит» — поглядите на шершавую внешне BMW крупным планом и убедитесь сами. Выручает «ночной» режим, но в нём приходится добывать фото с длинной выдержкой, то есть, даже не дышать во время съёмки. Или крутить ручные настройки для каждого кадра вечером/ночью/в пасмурные дни, чем заниматься совершенно не хочется.

Качество видео тоже очень радует днём, но ночью в дело опять вступает цифровой шум. Досадно, ведь цветопередача остаётся качественной, да и частоту кадров смартфон не «роняет».

Фронтальная камера хороша сама по себе — и к детализации претензий нет, и возможности ретуши радуют (сделать более узкими щёки, чтобы предстать в соцсетях «голодающим» — бесценно).

Пример фото, снятых на фронтальную камеру ASUS ZenFone 3

Автономность

ASUS стесняются оглашать ёмкость аккумулятора в «младшем» ZenFone 3, потому что 2600 мАч для 5,2 дюймов IPS-матрицы — постыдная величина. Тем удивительнее, что оба тестовых смартфона оказались очень выносливыми во всех дисциплинах. У меня даже нет дежурного объяснения таким успехам — экономичный процессор, конечно, внес свою лепту, но очень похоже, что сверхъяркий дисплей тоже потребляет минимум энергии при яркости 200 кд/м2, а Android 6.0 в «лежачем» положении (смартфоны крутят игры/видео/книги, на столе) «придушил» все лишние приложения ради максимальной автономности.

Экономный процессор и дисплей, в котором не нужно «выкручивать» яркость на максимум, хорошо сказываются на выносливости смартфонов

Режим использования (яркость 200 кд/м2) Продолжительность работы, часов, режим энергосбережения «Обычный» ZenFone 3 (ZE520KL) ZenFone 3 (ZE552KL) Видео с карты памяти 11 часов 30 минут 12 часов 50 минут Игры 7 часов 10 минут 7 часов 45 минут Чтение 12 часов 30 минут 13 часов

В реальном использовании таких чудесных данных ожидать не приходится, но 5,5-дюймового ZenFone 3 хватит на пару дней использования, а 5,2-дюймового — на день-полтора. С поддержкой Qualcomm Quick Charge 3.0 смартфоны пополняют заряд с нуля до 100% за полтора часа.



Продолжительность работы в смешанной нагрузке (тест PCMark 1,4, 200 кд/м2, минут)

Конкуренты

ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) Huawei Nova ASUS ZenFone 3 (ZE552KL) Meizu MX6 Honor 8 Операционная система Android 6.0 Marshmallow Экран 5,2”, 1920x1080, IPS, 424 ppi 5,0”, 1920x1080, IPS, 441 ppi 5,5”, 1920x1080, IPS, 401 ppi 5,5”, 1920x1080, IPS, 403 ppi 5,2”, 1920x1080, IPS, 424 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953, 8 ядер (8x Cortex-A53 2,0 ГГц) Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953, 8 ядер (8x Cortex-A53 2,0 ГГц) Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953, 8 ядер (8x Cortex-A53 2,0 ГГц) MediaTek Helio X20 MT6797, 10 ядер (4x Cortex-A53, 1.4 ГГц + 4x Cortex-A53 1,9 ГГц + 2x Cortex-A72 2.3 ГГц) HiSilicon Kirin 950, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,8 ГГц + 4x Cortex-A72 2,3 ГГц) Графика Adreno 506 Adreno 506 Adreno 506 Mali-T880 MP4 Mali-T880 MP4 Оперативная память 3 ГБ 3 ГБ 4 ГБ 4 ГБ Постоянная память 32 ГБ, слот microSD 32 ГБ, слот microSD 64 ГБ, слот microSD 32 ГБ 64 ГБ, слот microSD Связь 4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС 4G (LTE Cat.7), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС, NFC 4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС 4G (LTE Cat.6), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.1GPS, ГЛОНАСС 4G (LTE Cat.6), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC Камеры основная: 16 Мп, с автофокусом, съёмка видео 3840x2160, фронтальная: 8 Мп основная: 12 Мп, с автофокусом, съёмка видео 3840x2160, фронтальная: 8 Мп основная: 16 Мп, с автофокусом, съёмка видео 3840x2160, фронтальная: 8 Мп основная: 12 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 5 Мп основная: 12 Мп, с автофокусом, съёмка видео 3840x2160, дополнительная: 12 Мп фронтальная: 8 Мп Аккумулятор 2600 мАч, несъемный 3020 мАч, несъемный 3000 мАч, несъемный 3060 мАч, несъемный 3000 мАч, несъемный Размеры 146,9x74x7,7 мм 141,2x69,1x7,1 мм 152,6x77,4x7,7 мм 153,6x75,2x7,3 мм 145,5x71x7,5 мм Масса 144 г 146 г 155 г 155 г 153 г Цена на момент публикации 24 000 рублей 23 000 рублей 28 000 рублей Где купить ASUS ZenFone 3 (ZE520KL)28013inline Huawei Nova28013inline ASUS ZenFone 3 (ZE552KL)28013inline Meizu MX628013inline Honor 828013inline

Huawei Nova

Альтернатив новым ZenFone на российском рынке не так уж много: Samsung Galaxy A5 (2016) слабее по всем параметрам, фаблет Nova Plus китайцы передумали выводить на рынок (уж очень он дорогой). Sony Xperia X и Samsung Galaxy S6 в «белой» рознице по-прежнему стоят заградительно дорого, и даже стоимость Meizu Pro 6 заметно выше.



Huawei Nova

Остаётся «гламурный» Huawei для молодёжи. Nova выглядит как младший брат Nexus 6P, может похвастать более крутой сэлфи-камерой и меньшей толщиной корпуса при более ёмком аккумуляторе. Да и работает он настолько же быстро, как и наш герой. Правда, тыловая камера в Huawei менее качественная, дисплей не настолько яркий, да и звук хуже. В общем, многим параметрам соперники равны, но в целом ASUS предлагает чуть более перспективный смартфон.

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Meizu MX6

По меркам китайских смартфонов MX6 получился уж очень «пресным» — ни тебе AMOLED, как у предшественника, ни супер-процессора (Samsung в 2016 году решил не делиться с китайцами своими Exynos), ни крутого аудиочипа этот фаблет не получил. Но любопытно то, что скучный Meizu оказался во многом лучше перспективного во многом ASUS.

Десятиядерный процессор MediaTek в MX6, конечно, «печка» прожорливая, но нагрев в 5,5-дюймовом корпусе не слишком велик, зато быстродействие у Helio X20 гораздо выше, чем у Snapdragon 625 и уже соответствует 28 тысячам рублей, которые просят за смартфон.



Meizu MX6

Тыловая камера делает чуть более качественные снимки днём, зато хуже справляется с фото ночью. Звук в наушниках откалиброван лучше, чем в ASUS, а вот динамик менее качественный, автономность хуже и нет слота для карт памяти. Этот Meizu интересен как более быстрый вариант «лопатофона» в том же ценовом сегменте (а при заказе из Китая MX6 обойдётся ещё и разительно дешевле).

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Honor 8

Снова Huawei (так уж вышло), но теперь промежуточный вариант — не такой крупный, как ZE552KL, но более дорогой, нежели «младший ZenFone 3», ZE520KL. Чем же он лучше двойни ASUS?



Honor 8

Производительностью (быстрый экономичный процессор) и камерами (они примерно такие же, как во флагманском Huawei P9, но без доплаты за шильдик Leica). Дисплей в этой модели не так крут, как в Зенфонах, звук тоже не впечатляет ни в динамике, ни в наушниках. Автономность уступает ZenFone, но в пределах разумного. Зато, по большому счёту, Honor 8 — единственный китайский флагман с адекватной ценой на «белом» рынке. Если пренебречь разницей в диагонали порядка 0,2 дюйма, восьмой Хонор стоит классом выше в сравнении с 5,5-дюймовым ZenFone.

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Выводы

ZenFone хорош, только если это недорогой ZenFone. Попытки ASUS рвануть в премиум всем понятны — всякий производитель желает дополнить чёрной икрой имеющиеся бутерброды с маслом. Только в России сейчас неподходящие времена для раздутых цен, и в таких условиях экономные покупатели будут бюджетный ZenFone 3 Max, а продвинутая аудитория уж точно не променяет свои «серые» Xiaomi, Meizu и OnePlus на менее навороченный ASUS. Любители гламура при этом так и продолжат ходить с iPhone 5S и Galaxy A5 (2016). Так есть ли в таких условиях будущее у ZenFone 3?



У младшей версии — есть! Потому что ZE520KL не сыскать внятных конкурентов в «белой» рознице, кроме упомянутых выше Galaxy/Nova. И, что ещё важнее — у смартфона нет серьёзных недостатков для своих 24 тысяч рублей. Корпус красивый, автономность — на уровне, дисплей классный, а камера очень даже конкурентоспособная. Подойдёт всем, кроме максималистов, но они сейчас заняты разблокировкой загрузчика и прошивкой своих Mi5s и не читают этот обзор. А раз так — есть повод присудить компактной версии ZenFone 3 награду «удачная покупка». Нельзя сказать, что в смартфоне «всё супер», но то, что «всё хорошо» — это уж точно.

А вот «понять и простить» 28 тысяч рублей, которые просят за 5,5-дюймовый ZenFone 3, уже не получается — дорого! Ни объём оперативной памяти, ни место на внутреннем накопителе эту разницу не покрывают, потому что за «почти тридцатку» можно купить более продвинутые смартфоны, и не только на китайском рынке. С ценой на ZE552KL нужно что-то делать, иначе китайские конкуренты затопчут новый ASUS раньше, чем он успеет набрать популярность в России.

Что дальше

Хотя дела со смартфонами у ASUS идут хуже, чем предполагалось, тайваньцы продолжат развивать линейку Zenfone. Ожидается, что на выставке CES 2017 в первых числах января следующего года ASUS представит следующее поколение Zenfone — компания уже выпустила видеотизер. Возможно, предполагаемым Zenfone 4 станет аппарат с двойной камерой, о котором недавно по секрету рассказали китайцы.

ASUS ZenFone 3 Преимущества: Недостатки: яркий и качественный дисплей

хороший звук в динамике и наушниках

отличная выносливость

навороченная прошивка

качественные фото и видео днём завышенная цена (в версии с 5,5-дюймовым дисплеем)

маркий корпус

комбинированный слот SIM и microSD

нет NFC

нет подсветки клавиш на корпусе

слабый процессор для смартфона среднего класса

перегруженная приложениями операционная система