5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой
О скорости работы смартфона можно судить по названию его процессора, об автономности — при взгляде на ёмкость аккумулятора. Но в выборе модели с хорошей камерой уже давно нужно смотреть не на мегапиксели, а на реальное качество снимков. Мы собрали воедино самые доступные смартфоны, способные снимать качественные фото и видео.
Meizu MX6
Оставь надежду всяк, что хочет найти крутой и доступный (дешевле 10 тысяч рублей) камерофон в российской рознице — разыскать настолько дешёвую модель с хорошей камерой проблематично даже в Москве.
Определённый смысл охотиться за престарелым Honor 4C стоимостью 7-8 тысяч рублей, конечно, есть, но вам придётся мириться с плоховатой автономностью, «глюками» Bluetooth и, что главное, катастрофическим дефицитом памяти на внутреннем накопителе. Найдёте в продаже Honor 4X или Huawei P8 Lite стоимостью 7-9 тысяч — смело покупайте, потому что быстрые и крутые Xiaomi Redmi всё же будут уступать старым Хуавеям по качеству съёмки. А других смартфонов с качественной (а не «мне и так сойдёт, а вы заелись») камерой за эти же деньги раздобыть не получится.
А вот найти что-то мощное и не безнадёжное с точки зрения камеры в китайских интернет-магазинах — легко! Например, красивый металлический Meizu с хорошим звуком в наушниках, и 12-мегапиксельной камерой на базе сенсора Sony IMX386. В российской рознице за него просят 24 тысячи рублей, что для «китайца» с бестолковым десятиядерным MediaTek дороговато. А вот заказать его же Китая за 13–14 тысяч рублей — совсем другое дело.
Примеры фото, снятые на основную камеру Meizu MX6
Интерфейс камеры далёк от мечты фотографа, а при съёмке часто приходится заниматься «самообслуживанием», то есть брать управление фокусировкой на себя и быть вдвойне бдительным при съёмке объектов крупным планом. Но за терпение камера вознаградит вас сочными снимками с хорошей детализации, при этом смартфон быстр в работе с приложениями и достаточно вынослив, чтобы не жаловаться на автономность.
Sony Xperia M5 (Dual)
В подборке качественных и недорогих камерофонов почти не встретишь громких не-китайских брендов. Если среди б/у смартфонов лидером по соотношению цены и крутизны камеры остаётся LG, то новые экземпляры G4 и Nexus 5X уже стали редкостью, а заказывать восстановленные и собранные чёрт знает из чего «франкенштейн»-варианты на Aliexpress страшно.
Единственный защитник доброго имени премиальных камерофонов в бюджетном классе — Sony Xperia M5. Японцы конструировали «эмку» как более доступный вариант топовой Xperia Z3 накануне анонса Z5 и её производных. Процессор MediaTek взамен Qualcomm и чуть более дешёвые с виду пластиковые панели по всем четырём граням удешевили смартфон, но водозащита никуда не делась, экран очень хорош, а тыловая камера хороша не только количеством мегапикселей (их тут аж 21), но и сенсором Sony IMX230. Такой же установлен в Honor 7 или LeEco Le Max 2, к примеру, и для бюджетного смартфона это некислое такое оснащение.
Смартфон быстро фокусируется, очень качественно снимает видео при любом освещении, хорошо схватывает детали при съёмке объектов вплотную, почти никогда не ошибается в цветопередаче. А фронтальная 13-мегапиксельная камера в нём просто отличная, других слов не подобрать.
Примеры фото, снятые на основную камеру Sony Xperia M5
Нельзя не отметить, что Sony тяп-ляп оптимизирует смартфоны под чипсеты MediaTek, поэтому Xperia M5 долгое время досаждала покупателям разнообразными «глюками», по сегодняшним меркам процессор Helio X10 медленный, да и работает он в M5 не на пределе возможностей. Корпус нагревается по поводу и без, автономность оставляет желать лучшего. Но фирменная оболочка удобная, камеры качественные, дисплей яркий и чёткий, а престиж такого смартфона в «гламурных» кругах намного выше, чем у любого Huawei или Xiaomi. Официальные дистрибьюторы сошли с ума и просят за старую Sony совершенно нелепые 25 тысяч рублей, но у «серых» продавцов Xperia M5 Dual оценивается в 15-16 тысяч — вполне справедливая цена для такой модели.
ZTE Nubia Z11 mini S
Есть у компании ZTE люкс-подразделение Nubia, а у неё, в свою очередь, наличествует флагманская серия Z11, у которой существует упрощённая версия Z11 mini, которая недавно пережила обновление в доме, который построил Джек. Следует отдать должное китайцам — Z11 mini S отличается от Z11 mini кардинально и только в лучшую сторону.
Очень проворный смартфон с брутальным корпусом при красных вставках. К характеристикам толком не придерёшься: быстрый Snapdragon 625, 4 Гбайт оперативной памяти, 64 или 128 Гбайт на внутреннем накопителе. А ещё приятно, что ZTE (у которых «руки заточены» скорее под настройку звукового тракта, чем алгоритмов камеры) сделали широкий жест и оснастили Z11 mini S 22-мегапиксельной тыловой камерой на базе сенсора Sony IMX318. Таким же сенсором оснащается намного более дорогие ASUS ZenFone 3 Deluxe и Xiaomi Mi Note 2, если вы не в курсе.
По этой причине недорогая Nubia в некоторых аспектах делает более крутые снимки, чем смартфоны среднего класса (ASUS ZenFone 3 и Huawei Nova, например) днём. Отличная детализация, широкий динамический диапазон, поддержка записи видео в 4K, бездна настроек для коррекции снимка — хороший арсенал для тех, кому хочется «взрослых» прелестей смартфонных камер по умеренной цене.
Правда, из-за криво настроенных алгоритмов ночью камера начинает ппппп-рррри-тттт-орррр-ммма-жи-ввввать в автоматическом режиме, из-за чего вместо чётких фотографий на ходу вы всегда получаете «мазню». Выкручиваться приходится только с помощью ручного режима, а это довольно хлопотное и не моментальное занятие.
Примеры фото, снятые на основную камеру ZTE Nubia Z11 mini S (источник: anzhuo.cn)
Цена Nubia Z11 mini S в китайских магазинах стартует с 15 тысяч рублей, и за эти деньги у смартфона почти нет конкурентов по сочетанию дизайна, качества камеры и быстродействия. Хорошая модель, чтобы изменить своё мнение о ZTE, известных на российском рынке примитивными «дубовыми» бюджетниками.
Характеристики ZTE Nubia Z11 mini S
Honor 6X
Как там было в знаменитом сериале, «братва рвётся к власти»? Из всех китайских брендов Huawei остаётся самым яростным преследователем Samsung и Apple в погоне за прибылью. Соответствующим образом китайцы подтягивают цены в бОльшую сторону и вкладывают миллионы долларов в рекламу, которую потом тоже окупают из кошелька покупателей.
Не очень приятная тенденция, но нужно учитывать, что во многих аспектах Huawei и правда стали наиболее умелыми и цивилизованными «китайцами» из всех конкурентов в Поднебесной. Например, по части оптимизации камер — Huawei Mate 9 стал первым из всех существующих китайфонов, кто сумел приблизиться по качеству съёмки к лучшим моделям Apple и Samsung.
А в бюджетном классе Huawei силен тем, что предлагает неплохие камеры в условиях, когда конкуренты ограничиваются идеологией «мы запихнули мощный Snapdragon в дешёвую модель, чего вам ещё надо?!» и почти не уделяют внимание качеству сенсоров и оптимизации алгоритмов съёмки.
Honor 6X (он же Mate 9 Lite под «альтернативной фамилией») — ни много ни мало, самый толковый камерофон стоимостью менее 20 тысяч рублей в официальной российской рознице (по состоянию на март 2017 года). Бюджетный в своей основе, он базируется на дешёвом процессор Kirin 655, разогнанном варианте чипа из Honor 5C/P9 Lite. Корпус неказистый с виду, дисплей обычный, то бишь, перекочевал из моделей-доноров стоимостью 13-15 тысяч рублей. Но камеры… ради них и стоит покупать эту модель за 17 «тонн» рублей.
Дело не в том, что тыловая камера двойная — китайцы предлагают сходные конфигурации при куда более гуманном ценнике. Дело в том, что сенсор Sony IMX386 (такой же, как в Meizu MX6 и Pro 6 Plus, кстати), которому опытные в фоточасти ребята из Huawei «вправили мозги», замечательно работает и со вспомогательной 2-мегапиксельной камерой для боке, и сам по себе, а значение диафрагмы можно «крутить» на непривычные для смартфона величины от F/0.95 до F/16.
Пример фото, снятый на основную камеру Honor 6X (источник: indiatoday.com)
Пример фото, снятый на основную камеру Honor 6X (источник: pcadvisor.co.uk)
Камера хорошо схватывает детали даже на средних планах, правильно подбирает цветовой баланс днём, а в режиме HDR выдаёт сочные, «полноцветные» снимки, как у гораздо более крутых смартфонов. И неплохо замыливает фон в соответствующих режимах, чего уж там. Ночью подобная магия работает уже не так хорошо и отличия от моделей среднего класса становятся заметны, потому что в отсутствие лазерной фокусировки смартфон ведёт себя лениво, а количество цифрового шума хоть и не перешагивает адекватные величины, но только потому, что в жертву приносится детализация снимка.
И тем не менее — «двуглазый» Xiaomi Redmi Pro справляется с такими же задачами гораздо хуже, а следующий уровень детализации в камерах смартфонов из российской розницы начинается уже в категории «много дороже 20 тысяч рублей». Даже среди смартфонов в китайских магазинах заведомо более крутую камеру может предложить разве что один смартфон. Угадайте, какой?
Xiaomi Mi5
Флагманы Xiaomi и в день выхода стоят намного дешевле, чем их породистые конкуренты, а по мере «морального устаревания» — так и тем паче. Звезды сложились так, что среди всех новых флагманских смартфонов Mi5 стал самым доступным вариантом для покупки — от 14 тысяч рублей при заказе на Aliexpress! За такие деньги покупатели получают тонкую модель в стеклянном корпусе, с ярким дисплеем, быстрыми накопителями, флагманским процессором и высококлассной 16-мегапиксельной тыловой камерой на базе сенсора Sony IMX298 (он же установлен в OnePlus 3 и Huawei Mate 8).
Отличный уровень резкости и быстрый автофокус в светлое время суток, правильная цветопередача и уровень экспозиции, чёткие снимки вечером (оптическая стабилизация выручает). Xiaomi, по правде говоря, далеко не мастера настройки камер, поэтому режим HDR в Mi5 медленный и не очень эффективный (не расширяет динамический диапазон настолько, чтобы раскрыть потенциал сенсора), баланс белого периодически «гуляет», да и вообще, сообразительность автоматики в китайском флагмане оставляет желать лучшего — никакого чувства «я сейчас сниму абы как, а телефон сам вытянет фото», как в Galaxy S7 edge, топовый Xiaomi не гарантирует.
Пример фото, снятый на основную камеру Xiaomi Mi5 (источник: androidauthority.com)
Пример фото, снятый на основную камеру Xiaomi Mi5 (источник: trustedreviews.com)
Но тысяча чертей — за 14 тысяч рублей вы не найдёте ничего лучше! А энтузиасты (иная категория покупателей, впрочем, и знать не знает о Xiaomi) могут «пропатчить» камеру поддержкой Camera2 API и тем самым повысить «крутибельность» настроек и качество снимков на свой вкус. Mi5 — самый доступный и толковый инструмент для тех, кто хочет получать качественные фото на смартфон без астрономических денежных вложений. Рекомендуем к покупке.