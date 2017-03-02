5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой

О скорости работы смартфона можно судить по названию его процессора, об автономности — при взгляде на ёмкость аккумулятора. Но в выборе модели с хорошей камерой уже давно нужно смотреть не на мегапиксели, а на реальное качество снимков. Мы собрали воедино самые доступные смартфоны, способные снимать качественные фото и видео.

Meizu MX6

Оставь надежду всяк, что хочет найти крутой и доступный (дешевле 10 тысяч рублей) камерофон в российской рознице — разыскать настолько дешёвую модель с хорошей камерой проблематично даже в Москве.

Определённый смысл охотиться за престарелым Honor 4C стоимостью 7-8 тысяч рублей, конечно, есть, но вам придётся мириться с плоховатой автономностью, «глюками» Bluetooth и, что главное, катастрофическим дефицитом памяти на внутреннем накопителе. Найдёте в продаже Honor 4X или Huawei P8 Lite стоимостью 7-9 тысяч — смело покупайте, потому что быстрые и крутые Xiaomi Redmi всё же будут уступать старым Хуавеям по качеству съёмки. А других смартфонов с качественной (а не «мне и так сойдёт, а вы заелись») камерой за эти же деньги раздобыть не получится.



Meizu MX6

А вот найти что-то мощное и не безнадёжное с точки зрения камеры в китайских интернет-магазинах — легко! Например, красивый металлический Meizu с хорошим звуком в наушниках, и 12-мегапиксельной камерой на базе сенсора Sony IMX386. В российской рознице за него просят 24 тысячи рублей, что для «китайца» с бестолковым десятиядерным MediaTek дороговато. А вот заказать его же Китая за 13–14 тысяч рублей — совсем другое дело.

Примеры фото, снятые на основную камеру Meizu MX6

Интерфейс камеры далёк от мечты фотографа, а при съёмке часто приходится заниматься «самообслуживанием», то есть брать управление фокусировкой на себя и быть вдвойне бдительным при съёмке объектов крупным планом. Но за терпение камера вознаградит вас сочными снимками с хорошей детализации, при этом смартфон быстр в работе с приложениями и достаточно вынослив, чтобы не жаловаться на автономность.

Обзор Meizu MX6

Sony Xperia M5 (Dual)

В подборке качественных и недорогих камерофонов почти не встретишь громких не-китайских брендов. Если среди б/у смартфонов лидером по соотношению цены и крутизны камеры остаётся LG, то новые экземпляры G4 и Nexus 5X уже стали редкостью, а заказывать восстановленные и собранные чёрт знает из чего «франкенштейн»-варианты на Aliexpress страшно.

Единственный защитник доброго имени премиальных камерофонов в бюджетном классе — Sony Xperia M5. Японцы конструировали «эмку» как более доступный вариант топовой Xperia Z3 накануне анонса Z5 и её производных. Процессор MediaTek взамен Qualcomm и чуть более дешёвые с виду пластиковые панели по всем четырём граням удешевили смартфон, но водозащита никуда не делась, экран очень хорош, а тыловая камера хороша не только количеством мегапикселей (их тут аж 21), но и сенсором Sony IMX230. Такой же установлен в Honor 7 или LeEco Le Max 2, к примеру, и для бюджетного смартфона это некислое такое оснащение.



Sony Xperia M5

Смартфон быстро фокусируется, очень качественно снимает видео при любом освещении, хорошо схватывает детали при съёмке объектов вплотную, почти никогда не ошибается в цветопередаче. А фронтальная 13-мегапиксельная камера в нём просто отличная, других слов не подобрать.

Примеры фото, снятые на основную камеру Sony Xperia M5

Нельзя не отметить, что Sony тяп-ляп оптимизирует смартфоны под чипсеты MediaTek, поэтому Xperia M5 долгое время досаждала покупателям разнообразными «глюками», по сегодняшним меркам процессор Helio X10 медленный, да и работает он в M5 не на пределе возможностей. Корпус нагревается по поводу и без, автономность оставляет желать лучшего. Но фирменная оболочка удобная, камеры качественные, дисплей яркий и чёткий, а престиж такого смартфона в «гламурных» кругах намного выше, чем у любого Huawei или Xiaomi. Официальные дистрибьюторы сошли с ума и просят за старую Sony совершенно нелепые 25 тысяч рублей, но у «серых» продавцов Xperia M5 Dual оценивается в 15-16 тысяч — вполне справедливая цена для такой модели.

Обзор Sony Xperia M5

ZTE Nubia Z11 mini S

Есть у компании ZTE люкс-подразделение Nubia, а у неё, в свою очередь, наличествует флагманская серия Z11, у которой существует упрощённая версия Z11 mini, которая недавно пережила обновление в доме, который построил Джек. Следует отдать должное китайцам — Z11 mini S отличается от Z11 mini кардинально и только в лучшую сторону.

Очень проворный смартфон с брутальным корпусом при красных вставках. К характеристикам толком не придерёшься: быстрый Snapdragon 625, 4 Гбайт оперативной памяти, 64 или 128 Гбайт на внутреннем накопителе. А ещё приятно, что ZTE (у которых «руки заточены» скорее под настройку звукового тракта, чем алгоритмов камеры) сделали широкий жест и оснастили Z11 mini S 22-мегапиксельной тыловой камерой на базе сенсора Sony IMX318. Таким же сенсором оснащается намного более дорогие ASUS ZenFone 3 Deluxe и Xiaomi Mi Note 2, если вы не в курсе.



ZTE Nubia Z11 mini S

По этой причине недорогая Nubia в некоторых аспектах делает более крутые снимки, чем смартфоны среднего класса (ASUS ZenFone 3 и Huawei Nova, например) днём. Отличная детализация, широкий динамический диапазон, поддержка записи видео в 4K, бездна настроек для коррекции снимка — хороший арсенал для тех, кому хочется «взрослых» прелестей смартфонных камер по умеренной цене.

Правда, из-за криво настроенных алгоритмов ночью камера начинает ппппп-рррри-тттт-орррр-ммма-жи-ввввать в автоматическом режиме, из-за чего вместо чётких фотографий на ходу вы всегда получаете «мазню». Выкручиваться приходится только с помощью ручного режима, а это довольно хлопотное и не моментальное занятие.

Примеры фото, снятые на основную камеру ZTE Nubia Z11 mini S (источник: anzhuo.cn)

Цена Nubia Z11 mini S в китайских магазинах стартует с 15 тысяч рублей, и за эти деньги у смартфона почти нет конкурентов по сочетанию дизайна, качества камеры и быстродействия. Хорошая модель, чтобы изменить своё мнение о ZTE, известных на российском рынке примитивными «дубовыми» бюджетниками.

Характеристики ZTE Nubia Z11 mini S

Honor 6X

Как там было в знаменитом сериале, «братва рвётся к власти»? Из всех китайских брендов Huawei остаётся самым яростным преследователем Samsung и Apple в погоне за прибылью. Соответствующим образом китайцы подтягивают цены в бОльшую сторону и вкладывают миллионы долларов в рекламу, которую потом тоже окупают из кошелька покупателей.

Не очень приятная тенденция, но нужно учитывать, что во многих аспектах Huawei и правда стали наиболее умелыми и цивилизованными «китайцами» из всех конкурентов в Поднебесной. Например, по части оптимизации камер — Huawei Mate 9 стал первым из всех существующих китайфонов, кто сумел приблизиться по качеству съёмки к лучшим моделям Apple и Samsung.



Honor 6X

А в бюджетном классе Huawei силен тем, что предлагает неплохие камеры в условиях, когда конкуренты ограничиваются идеологией «мы запихнули мощный Snapdragon в дешёвую модель, чего вам ещё надо?!» и почти не уделяют внимание качеству сенсоров и оптимизации алгоритмов съёмки.

Honor 6X (он же Mate 9 Lite под «альтернативной фамилией») — ни много ни мало, самый толковый камерофон стоимостью менее 20 тысяч рублей в официальной российской рознице (по состоянию на март 2017 года). Бюджетный в своей основе, он базируется на дешёвом процессор Kirin 655, разогнанном варианте чипа из Honor 5C/P9 Lite. Корпус неказистый с виду, дисплей обычный, то бишь, перекочевал из моделей-доноров стоимостью 13-15 тысяч рублей. Но камеры… ради них и стоит покупать эту модель за 17 «тонн» рублей.

Дело не в том, что тыловая камера двойная — китайцы предлагают сходные конфигурации при куда более гуманном ценнике. Дело в том, что сенсор Sony IMX386 (такой же, как в Meizu MX6 и Pro 6 Plus, кстати), которому опытные в фоточасти ребята из Huawei «вправили мозги», замечательно работает и со вспомогательной 2-мегапиксельной камерой для боке, и сам по себе, а значение диафрагмы можно «крутить» на непривычные для смартфона величины от F/0.95 до F/16.



Пример фото, снятый на основную камеру Honor 6X (источник: indiatoday.com)



Пример фото, снятый на основную камеру Honor 6X (источник: pcadvisor.co.uk)

Камера хорошо схватывает детали даже на средних планах, правильно подбирает цветовой баланс днём, а в режиме HDR выдаёт сочные, «полноцветные» снимки, как у гораздо более крутых смартфонов. И неплохо замыливает фон в соответствующих режимах, чего уж там. Ночью подобная магия работает уже не так хорошо и отличия от моделей среднего класса становятся заметны, потому что в отсутствие лазерной фокусировки смартфон ведёт себя лениво, а количество цифрового шума хоть и не перешагивает адекватные величины, но только потому, что в жертву приносится детализация снимка.

И тем не менее — «двуглазый» Xiaomi Redmi Pro справляется с такими же задачами гораздо хуже, а следующий уровень детализации в камерах смартфонов из российской розницы начинается уже в категории «много дороже 20 тысяч рублей». Даже среди смартфонов в китайских магазинах заведомо более крутую камеру может предложить разве что один смартфон. Угадайте, какой?

Характеристики Honor 6X

Xiaomi Mi5

Флагманы Xiaomi и в день выхода стоят намного дешевле, чем их породистые конкуренты, а по мере «морального устаревания» — так и тем паче. Звезды сложились так, что среди всех новых флагманских смартфонов Mi5 стал самым доступным вариантом для покупки — от 14 тысяч рублей при заказе на Aliexpress! За такие деньги покупатели получают тонкую модель в стеклянном корпусе, с ярким дисплеем, быстрыми накопителями, флагманским процессором и высококлассной 16-мегапиксельной тыловой камерой на базе сенсора Sony IMX298 (он же установлен в OnePlus 3 и Huawei Mate 8).



Xiaomi Mi5

Отличный уровень резкости и быстрый автофокус в светлое время суток, правильная цветопередача и уровень экспозиции, чёткие снимки вечером (оптическая стабилизация выручает). Xiaomi, по правде говоря, далеко не мастера настройки камер, поэтому режим HDR в Mi5 медленный и не очень эффективный (не расширяет динамический диапазон настолько, чтобы раскрыть потенциал сенсора), баланс белого периодически «гуляет», да и вообще, сообразительность автоматики в китайском флагмане оставляет желать лучшего — никакого чувства «я сейчас сниму абы как, а телефон сам вытянет фото», как в Galaxy S7 edge, топовый Xiaomi не гарантирует.



Пример фото, снятый на основную камеру Xiaomi Mi5 (источник: androidauthority.com)



Пример фото, снятый на основную камеру Xiaomi Mi5 (источник: trustedreviews.com)

Но тысяча чертей — за 14 тысяч рублей вы не найдёте ничего лучше! А энтузиасты (иная категория покупателей, впрочем, и знать не знает о Xiaomi) могут «пропатчить» камеру поддержкой Camera2 API и тем самым повысить «крутибельность» настроек и качество снимков на свой вкус. Mi5 — самый доступный и толковый инструмент для тех, кто хочет получать качественные фото на смартфон без астрономических денежных вложений. Рекомендуем к покупке.

Характеристики Xiaomi Mi5

Обзор Xiaomi Mi5S