5 лучших защищенных смартфонов, которые можно потерять, но не разбить

Евгений Харитонов, 

Какой смысл в огромном 4K-экране, мощном процессоре и 20-мегапиксельной камере смартфона, если всё это так легко разбить или утопить? Мы собрали лучшие из защищенных моделей — от слегка улучшенных «гражданских» смартфонов до неубиваемых моделей для экстремалов и промышленников.

Moto Z Force — самый крутой из «броневиков»

Ни много, ни мало — самый навороченный противоударный смартфон в мире. Подобно тому, как Xiaomi сделали модными смартфоны с ёмким аккумулятором, Motorola первой создала престижный защищенный смартфон в корпусе обычной модели.

Эксперимент начался с Moto X Force образца 2015 года. На тот момент модель была супер-топовой, с одним главным отличием от конкурентов — экраном, прикрытым несколькими слоями защитных пластин. Все остальные характеристики броне-Мото были типичными для флагманов, а бестолковый процессор Snapdragon 810 и недорогая камера уступали творениям Samsung и Apple, но X Force было невероятно сложно разбить, и он в короткое время стал культовым неубиваемым мобильником. (в отличие от стыда и срама в виде реинкарнации Nokia 3310). Поэтому нет ничего удивительного в том, что Motorola выпустила защищенную модель и для Z-серии в 2016 году.

Новое время, к сожалению, диктует новые веяния, поэтому защищенный смартфон стал чуть более «гламурным», чтобы угодить большему количеству покупателей. На корпусе появилось гораздо больше уязвимых мест для царапин, а сканер отпечатков пальцев на фронтальной панели теперь легко «отбить» вместо экрана, если смартфон неудачно приземлится. Камера на задней панели торчит из корпуса большим стеклянным кругляшом — защитный «панцырь» ей не положен, ведь к тыльной крышке, по задумке Motorola, покупатели будут крепить модули. А ещё из-за комплексов «нужно сделать, как у Apple» Motorola убрали стандартный разъём для наушников — подключайте, дескать, гарнитуру через переходник или напрямую в USB Type-C.

Moto Z Force
Moto Z Force

Поэтому по соотношению прочности и «наворотов» старый Moto X Force выглядит предпочтительнее, но только в «зэтке» вы получите современный и очень быстрый процессор Snapdragon, классный AMOLED-дисплей с разрешением Quad HD, ёмкий аккумулятор и современные качественные камеры. И всё это в тончайшем, по меркам защищенных смартфонов, корпусе толщиной 7 миллиметров, как у вашего iPhone 7!

Но за такое сочетание придётся платить, причём зарубежным магазинам и в крупных размерах — новый Moto Z Force обойдётся от 35 до 45 тысяч рублей и вряд ли подешевеет. Как бы то ни было, рекомендуем его всем, кто жаждет максимально крутой мобильник, который гарантированно не разобьётся после падения из рук на бетон.

Характеристики Moto Z Force

Samsung Galaxy S7 Active — мачо-флагман в камуфляже

Самсунг успевает везде, и на класс защищенных телефонов корейцы тоже обращают внимание. Ещё со времён Galaxy S5 корейские флагманы получали тюнингованные версии с защитой от воды. Актуальный и поныне Galaxy S7 тоже стал «внедорожником», но только в своей плоской (без изогнутого дисплея) версии. Да ещё и с аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, то есть, с исправленным основным недостатком обычного S7.

Уровень защиты от воды в смартфоне такой же, как и в «просто Galaxy S7» — согласно сертификату IP68 (без проблем переживёт под водой полчаса при глубине до 1,5 метра). А вот корпус у смартфона теперь не глянцевый и не по-корейски прямоугольный, поэтому понравится тем, кого раздражают «замыленные» формы Samsung. А самое важное — в таком «обвесе» S7 защищен по армейскому стандарту MIL-STD-810G, то есть не боится воздействия высоких и низких температур, экстремальной тряски и пыли, а еще без последствий перенесет падение с полутора метров на плоскую поверхность.

Samsung Galaxy S7 Active
Samsung Galaxy S7 Active

Правда, бронирован он далеко не так сурово, как Force-серия Motorola. Дисплей прикрыт пластиком, под которым скрывается всё то же защитное стекло Gorilla Glass. Поэтому лучше не ронять смартфон «по приколу», как это любят делать владельцы X Force.

Запчастей на диковинную модель нигде нет, продают её только в США эксклюзивно у оператора AT&T, прошивки от «простых» Galaxy S7 не подходят, русский язык приходится устанавливать «обходными путями», а покупка смартфона за рубежом обойдётся примерно в 35 тысяч рублей. Не так уж дёшево как для смартфона, будем считать, без гарантии, который к тому же ещё нужно адаптировать под работу в России. Зато это настоящий Galaxy S7 с его крутой камерой, самым-самым AMOLED-дисплеем, флагманской и очень качественной начинкой. Другого настолько же престижного защищенного смартфона просто нет.

Характеристики Samsung Galaxy S7 Active

Blackview BV7000 Pro — дешёвый и навороченный

У всякого смартфона, помимо его базовых характеристик, есть так называемая «моральная прочность». Она заключается в том, что с мобильником стоимостью 40–50 тысяч рублей вы априори будете обращаться аккуратнее, чем с бюджетной моделью — не станете разговаривать по флагману в пыльном месте, закутаете стеклянный смартфон в дешёвый чехол с Aliexpress и поганые плёнки. В общем, будете предпринимать тщетные попытки сохранить дорогой мобильник, пусть даже в ущерб свободе его использования.

В этом есть смысл, если вы — гик, который использует на полную катушку начинку неприлично дорогой модели. Но зачем «предохраняться» и тратить огромные суммы, если вам просто нужен современный, в меру быстрый смартфон для всего понемногу? Достаточно просто не быть «мобильным фотографом» и немного оглядеться по сторонам, чтобы подобрать вполне быстрый и недорогой китайфон, который к тому же не будет жалко сверх меры.

Среди защищенных моделей толковым вариантом выглядит Blackview BV7000 Pro — один из самых новых и технически продвинутых защищенных «китайцев». Водозащита по классу IP68, прочное защитное стекло, которое хоть и не спасёт от падения с большой высоты, но не треснет от средних по интенсивности ударов. В общем, смартфон не совсем неубиваемый, но очень крепкий.

Blackview BV7000 Pro
Blackview BV7000 Pro

А соль заключается в соотношении характеристик и цены. За 11 тысяч рублей вы получаете граненую модель с металлическими вставками, Full HD-дисплеем, вполне толковым процессором MT6750T (не пугайтесь — это «заново изобретенный» MT6753) аж при 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ хранилища + слотом microSD и 3500 мАч при пятидюймовой диагонали дисплея. Характеристики выглядят достойно даже без учёта доплаты за водозащиту и частичную ударопрочность.

Недостатки? Посредственные камеры (не ужас-ужас, но как в смартфонах стоимостью 6–7 тысяч в России), непредсказуемое качество сборки от экземпляра к экземпляру и почти никакая поддержка производителя. То есть, «глюки» прошивки — проблемы покупателей, а не мотивация к выпуску обновления по воздуху.

Blackview BV7000 Pro

Но смартфон дешёвый, навороченный и защищенный — конкуренты либо заметно дороже, либо набиты старым железом, да и тоже не безглючные. Не надейтесь, что вам попадётся полностью беспроблемный BV7000 Pro, но при наличии опыта споров на Aliexpress (чтобы выбить скидку из продавца за недоработки) и без пафоса «всё, что хуже айфона — металлолом» можно брать.

Характеристики Blackview BV7000 Pro

AGM X1 — защищенный смартфон с двойной камерой

Смущает название? Ничего не поделать — знаменитые бренды не выпускают по-настоящему прочные смартфоны (исключения есть, см. выше по списку), поэтому обмазываемся китайщиной и ликуем.

AGM X1
AGM X1

А если серьёзно, то китайский бренд AGM выпускает смартфоны, что называется, без году неделю, но не выглядит очередным производителем-«бракоделом». Нормальная (не крутая, но нормальная) начинка за свои деньги, и уже не совсем китайская цена. Короче говоря, реалии следующие:

  • Snapdragon 617 — сегодня он превратился в бюджетника Snapdragon 430. Восемь неторопливых ядер.
  • 4/64 Гбайт памяти. Солидно, особенно на фоне поделок с 2 Гбайт ОЗУ и 16 Гбайт на внутреннем накопителе в официальной рознице.
  • 5,5-дюймовый дисплей Full HD AMOLED. Отлично, учитывая цену.
  • 5400 мАч в аккумуляторе. Вспоминаем экономичность дисплея и радуемся. Узнаем, что смартфон поддерживает быструю зарядку Qualcomm Quick Charge 3.0 и радуемся снова.
  • сдвоенная тыловая камера. Плохая сдвоенная камера, хуже, чем в Redmi Pro. То бишь, дополнительный сенсор нужен только для постобработки, чтобы чуть улучшить снимок. Но автоматика туповатая, а качественные снимки получаются только в очень солнечный день.
  • сканер отпечатков пальцев. Спасибо, что живой, как говорится.

Всё остальное — так себе. Android 5.1 (да-да, в 2017 году), хотя китайцы и обещают обновление до Android 7.0, динамик низкокачественный, систему периодически одолевают «глюки» и зависания без особых на то причин. Но водозащита есть (IP68), корпус прочный, автономность хорошая. Платить ли за такую радость 16 тысяч рублей — вопрос открытый. Альтернатив у «икс-первого» с настолько же хорошими характеристиками «на бумаге» практически нет. А надёжность и у AGM, и у его китайских собратьев сомнительная.

AGM X1
AGM X1

Не нравится кандидат и хочется чего-нибудь более-менее надёжного, чтобы не горевать от потраченных на бестолковую «китайщину» денег? Остаётся самый примитивный и наименее брутальный вариант смартфона…

Характеристики AGM X1

Alcatel OneTouch Go Play 7048X — защита без экстрима, недорого

Об Алкателе мы знаем, что он выпускает тонкие хрупкие стеклянные Idol и унылые «дубовые» бюджетные модели. А вот OneTouch Go Play стал исключением из обоих правил — это пластиковый недорогой смартфон с ярким дизайном, ударопрочный и влагозащищенный. Модель не для турпоходов, путешественников-экстремалов или строителей — смартфон конструировали с оглядкой на молодёжь, которая случайным образом роняет мобильники едва ли не каждую неделю.

Alcatel OneTouch Go Play
Alcatel OneTouch Go Play

Поэтому защита от воды и пыли здесь более простая, IP67 (переживёт до 30 минут под водой на глубине до 1 метра), экран обошёлся без противоударных пластин, но переживает падения с высоты 1,5 метра на твердую поверхность. Цена — супер-низкая, чуть больше 5 тысяч рублей.

Проблема заключается в том, что этот смартфон не годится в современных реалиях очень «дохлый» — если Snapdragon 410 ещё не такой уж устаревший процессор, но 1 Гбайт оперативной памяти заставит вас страдать от притормаживаний системы, а 8 Гбайт на внутреннем накопителе (из которых свободно менее 2 Гбайт под приложения) дополнит мучения.

Alcatel OneTouch Go Play

Динамик хрипит на максимальной громкости, камеры уровня «чтобы были» (а чего вы хотели за 5 тысяч?), прошивок нет, автономность средняя. Парам-пам-пам.

Иными словами, бюджетный Alcatel годится для того, чтобы звонить и переписываться в мессенджерах. Уроните в воду — не утонет. Уроните на пол — не разобьётся. За более крутым потенциалом добро пожаловать в верхнюю часть списка.

Характеристики Alcatel OneTouch Go Play

Автор
Евгений Харитонов
Теги
смартфон ANDROID Samsung ALCATEL Moto Samsung Galaxy S7 Active защищенный смартфон Moto Z Force AGM Blackview Blackview BV7000 Pro

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