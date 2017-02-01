5 лучших смартфонов для музыки

Есть много причин не любить музыку: качество аудиозаписей во «ВКонтакте», российские эстрадные исполнители, работа в ночном клубе. Но мы взамен расскажем о смартфонах, которые помогут эту самую музыку полюбить. Или обрадоваться тому, насколько хорошо звучат песни, как в первый день, когда вы надели наушники плеера.

ZTE Axon 7 mini

Один из самых доступных смартфонов для аудиофила. Цифро-аналоговый преобразователь Asahi Kasei AK4962, громкие и качественные стереодинамики, эквалайзер Dolby Atmos для тонкой настройки звука. А главное — всего 24 тысячи за смартфон, который звучит лучше, чем флагманские Samsung или iPhone!

О звуке можно сказать следующее: насыщенная «середина», в которой низкие и высокие частоты остаются «декорациями» и отходят на второй план. В «медляках» такой звук, что называется, за душу берёт, в музыкальных треках в целом выдаёт новые детали там, где ожидаешь услышать только монотонный бубнеж бас-гитары или выработанных синтезатором звуков.



ZTE Axon 7 mini

Динамики заливистые и громкие — без намёка на «басы», но с очень объёмным и правильным звучанием на любой громкости за счёт слаженной работы высоких («пищалок») и средних (мелодия, вокал) частот. В общем, тем, кто различает звук в современных мобильниках, Axon 7 mini будет люб даже вопреки своим недостаткам.

А недостатков у этой модели, надо сказать, хватает — если AMOLED-дисплей качественный и вопросов не вызывает, то старый процессор Snapdragon 617 тянет системную оболочку и приложения без энтузиазма, «через не могу». Камеры тоже не балуют качеством и примерно равны таковым в мобильниках, которые вдвое дешевле. Автономность у музыкального ZTE тоже не радует — хорошо, если дотянет до конца дня. Зато и заряжается Axon 7 mini быстро — выручает поддержка Qualcomm Quick Charge 2.0.

Обзор ZTE Axon 7 mini

Highscreen Boost 3 SE Pro

Может ли российский смартфон звучать лучше американских, корейских и японских конкурентов? Оказывается, может — Boost 3 не назовёшь всесторонне развитым смартфоном, но звук в наушниках у этой неказистой с виду модели впечатляет.

Вы можете сказать, что ЦАП ESS9018K2M сам по себе не ультра-крутой, чтобы петь ему дифирамбы, но важен не размер, а умение, как говорят умудренные опытом барышни. Так вот, об умении: Highscreen умудрились доставить аудиопоток так, чтобы Андроид не попортил его по дороге (ну не рассчитывали Google на то, что «зелёного робота» будут использовать люди, которым нужен звук лучше, чем в аудиодорожках на YouTube!). А ещё Boost 3 SE радует отсутствием нахлобученных поверх системы автоматических «улучшайзеров» — вся мощь усилителя ADA4897-2 доступна сразу, в аудиоплеере, и ею можно управлять напрямую. Да так, что переборщив, и оглохнуть недолго! Но новички не доберутся до таких настроек, а опытные ребята смогут отрегулировать звук под себя таким образом, чтобы «больше ничего не было надо».



Highscreen Boost 3 SE Pro

Правда, в остальном Boost 3 — не роскошь, а средство передвижения. Дешёвый с виду, с прожорливым старым процессором, дешёвым экраном, некачественным динамиком, ужасными камерами, страшным, как моя жизнь, аудиоплеером... Кроме звука в этой модели крутая разве что автономность (а помните ли вы, старики мобильной индустрии, о знаменитых смартфонах-долгожителях серии Boost?), а всё остальное с трудом тянет на 17 тысяч рублей, при живом-то Xiaomi Mi5. Но Boost 3 недорог, ремонтопригоден и очень люб аудиофилам за вседозволенность в настройке звука и его детализацию в наушниках. Без внимания не останется.

Обзор Highscreen Boost 3

Meizu Pro 6 Plus

Самый быстрый смартфон с качественным звуком. Многострадальная модель Meizu Pro 6 поначалу «не взлетела», потому что вместо долгожданных процессоров Samsung китайцы были вынуждены установить десятиядерный, горячий, прожорливый и не флагманский по быстродействию MediaTek Helio X25 (он же MT6797T). Получилось не очень — смартфон, конечно, хорошо звучал, но расстраивал нагревом, плохой автономностью и не блистал в играх.

Pro 6 Plus вышел только в конце 2016 года, когда пальму первенства по скорости работы уже перехватил Huawei с его 6-дюймовым лопатофоном. Поэтому совершить прорыв уровня старого Meizu Pro 5 (с рекордно быстрым процессором, как у Galaxy S6, но лучшим звуком и бОльшим быстродействием) новинке не удалось.



Meizu Pro 6 Plus

Да и леший бы с ним, с быстродействием — оно находится на уровне Snapdragon 820, то есть, достаточно крутое, чтобы чувствовать себя вольготно даже с Quad HD-дисплеем на борту. Важно другое — перед нами редкий в российской рознице смартфон, который способен одинаково хорошо «наваливать» в играх, снимать качественные фото, а когда всё это надоест — радовать качественным звуком в наушниках.

В сравнении с уже упомянутыми смартфонами в этой статье Pro 6 Plus звучит не так страстно, «высококалорийно» и надрывно, но ЦАП ESS ES9018K2M однозначно превосходит все интегрированные в ваши Snapdragon’ы аудиопроцессоры, а усилитель ADI AD45275 «прокачивает» даже массивные наушники. Если хотите образных сравнений, Meizu Pro 6 Plus похож на спортивный внедорожник — способен «наваливать» на асфальте и месить грязь. При такой универсальности уже никому нет дела, что «УАЗики», наподобие Highscreen, способны впечатлить владельца на бездорожье в большей степени.

Вся информация о Meizu Pro 6 Plus

Vivo X7 Plus

Только вот не надо «это что ещё за чудо?» — в Китае Vivo супер-популярен и любим. В России о нём знают только избранные — энтузиасты, которые не брезгуют ковырять прошивку, чтобы русифицировать её или добавить Google-сервисы в смартфоны, разработанные китайцами для китайцев.

Впрочем, сегодня мы говорим о звуке и о том, что смартфоны способны предоставить вдобавок к этому самому звуку. Vivo X7 Plus предлагает ЦАП AK4376 — преобразователь, который разработали с учётом компромиссов касательно энергопотребления, допустимой мощности и прочих нюансов в смартфонах.



Vivo X7 Plus

То есть, не ждите от X7 Plus концепции «мы пожертвовали всем, чтобы сделать звук крутым» — эта модель как раз о том, как взять всего понемногу и создать сбалансированный смартфон.

Так вот — Full HD AMOLED-дисплей, 4000 мАч, тонкий металлический корпус, 4 Гбайт оперативной памяти и суровые $590 (~35 тысяч рублей) за «китайфон» с хорошим звуком. Наглость? Может быть, но есть мнение, что миллионы китайцев не могут ошибаться.

ZTE Nubia Z11

Если вы не китаец и не собираетесь покупать какой-то там Vivo только из патриотических соображений и мнимого баланса характеристик, вот вам самый крутой аудиофильский мобильник современности. Второй ZTE в нашем списке? Да, но что поделать, если Samsung и Huawei не интересуются качественным звуком в смартфонах (по крайней мерее, до 2017 года) вообще, LG не в состоянии довести звучание своих V10/V20 до конкурентоспособного уровня, а HTC почти всегда клеит шильдик BoomSound на модели со стандартным (пусть и приправленным эквалайзером) Snapdragon «под капотом» или, в лучшем случае, довольствуется дискретным ЦАМ производства Qualcomm?

Так вот: Nubia Z11 крута сочетанием ЦАП Asahi Kasei AK4376 (да-да, не супер-топ) вкупе с эквалайзером Dolby Atmos. То есть, вам обеспечен явным образом более детализированный и «сочный» звук, чем в других флагманских смартфонах, но без максимализма.



ZTE Nubia Z11

«Дык, зачем же нам дорогой китайский смартфон без максимализма?», спросите вы. И будете неправы, потому что максимализм в Nubia Z11 кроется во всех остальных конструктивных особенностях. Большой безрамочный дисплей, очень тонкий металлический корпус, космически крутой дизайн в чёрно-золотистом исполнении (это вам не обмылки корейского и американского производства), всё ещё крутой процессор Snapdragon 820.

То есть, производить впечатление на окружающих вы будете вне зависимости от того, аудиофилы они, или нет — компактный безрамочный смартфон в пафосной расцветке привлекает к себе всеобщее внимание. И стоит всего 24 тысячи рублей на Aliexpress даже при своих флагманских характеристиках.

Нельзя отрицать, что за эти же 24 тысячи можно найти более крутые с точки зрения камеры (Xiaomi Mi5s) или автономности вкупе с производительностью (LeEco Le Pro 3) смартфоны, но они не будут звучать в наушниках настолько качественно, как это умеет Nubia. И, если вы ищете смартфон с хорошим (а не самым-самым) звуком без потерь в остальных характеристиках — это он.

Предварительный обзор ZTE Nubia Z11