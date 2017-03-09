5 лучших смартфонов весны 2017

Вы могли не слышать, но недавно отгремела выставка мобильной техники, и в мире появилось несколько несколько десятков новых моделей смартфонов. Мы выбрали пятёрку самых крутых — тех, которые будут лучшими смартфонами этой весны.

LG G6

Преимущества: 5,7-дюймовый экран в 5,3-дюймовом корпусе!

водозащита (стандарт IP68)

противоударный корпус (защита от падений по стандарту MIL-STD-810G)

двойная тыловая камера (стандартная и широкоформатная) Начало продаж: 10 марта (европейский рынок) Конкуренты: Huawei P10, Sony Xperia XZs Цена: 700 евро (~ 43 тысячи рублей) в Европе Подробно: Предварительный обзор LG G6

Долгожданный G6 — дитя отчаяния. Знаменитый корейский производитель давно не жалеет средств на то, чтобы сделать флагманы LG «великими снова». Потому что G4 из-за явной «гламурной» направленности приглянулся скорее модникам, чем гикам, а G5 был уже не так красив, да и модульная конструкция в итоге оказалась почти никому не нужна (любители съёмных аккумуляторов не в счёт). Поэтому инженеры LG сделали глубокий вдох, уселись за столы и стали проектировать самый флагман, который был бы одновременно и консервативным, и навороченным. И у них, кажется, наконец-то получилось!



LG G6

Новейший экран с соотношением сторон 18:9 (да-да, его чуть вытянули вверх-вниз), очень тонкие рамки без нелепых забав с изогнутым корпусом и экраном. Супер-компактные габариты — 5,7-дюймовый смартфон компактнее, чем любые модели с 5,5-дюймовым экраном. Да ладно с 5,5-дюймовым — он меньше, чем ASUS ZenFone 3 Max с экраном 5,2 дюйма! По соотношению размера дисплея и корпуса смартфон просто «космос»!

Красивый, стеклянно-металлический, с парой качественных камер на тыльной стороне и новой широкоформатной «фронталкой». И никаких «фокусов» с конструкцией — слот для карт памяти присутствует, 3,5-миллиметровый разъём для наушников на месте, модулей нет, зато есть водозащита. В общем, корпус и его «обвес» впервые за долгое время не вызывают вопросов по части практичности.

Зато их вызывает начинка и цена — Snapdragon 821 неплох по прошлогодним меркам, но оболочка LG UX не умеет «летать» на стареющем железе, как Cyanogen OS/Oxygen OS, а почти все флагманы 2017 года выйдут на базе намного более быстрого Snapdragon 835. Можно сколько угодно рассказывать сказки, дескать, старый процессор-то надёжнее этих ваших новомодных моделей, но реальность заключается в том, что LG не удалось договориться с Qualcomm о скорейших поставках новой модели для флагмана. Вот Samsung «прогнул» калифорнийцев, потому что масштабы производства уже иные, анонс Galaxy S8 переехал на конец марта, а продажи — на конец апреля. А у одной (сами догадайтесь) компании «живые» флагманы на базе Snapdragon 835 были штучными экземплярами для выставки — журналистам для написания превью выдали «мулы» с Snapdragon 821 на борту. Дата выпуска смартфонов переехала на «когда-нибудь весной».



LG G6

А LG поторопились, поэтому после «обрубка» Snapdragon 808 в G4 и недо-флагманского Snapdragon 652 в G5 SE в Россию приедут смартфоны стоимостью хорошо за 40 тысяч рублей с процессором, который отныне девальвировался до среднего класса. Жить можно и с Snapdragon 821, но грустно.

Будем надеяться, что LG совершит революцию в быстродействии фирменной оболочки/выпустит версию смартфона с Snapdragon 835 на борту. Ведь по первым впечатлениям G6 — лучший флагман компании за последние годы и он определённо заслуживает «спецверсии» с действительно крутым процессором.

Sony Xperia XZ Premium

Преимущества: 4K-дисплей с диагональю 5,46 дюйма

мощнейший процессор Snapdragon 835

самая крутая замедленная съёмка видео (960 кадров в секунду) в смартфонах Начало продаж: весна 2017 г. Конкуренты: Samsung Galaxy S8, LG G6 Цена: ~ 55 тысяч рублей (предварительные данные) Подробно: Характеристики Sony Xperia XZ Premium

Впервые с осени 2015 года дебют флагманского смартфона Sony не хочется сопровождать репликой «и что в нём крутого?». Теперь в смартфоне круто всё — стеклянно-металлический корпус с отделкой «под хром», дисплей 4K HDR (надеюсь, что теперь с постоянным разрешением, а не бестолковый «иногда 4K, а чаще — Full HD», как было у Z5 Premium), флагманский чип Snapdragon 835, уникальная камера Motion Eye с возможностью снимать супер-замедленное видео при 960 к/с и штамповать фотографии ещё до спуска затвора, на всякий случай. Водозащита, стереодинамики — всё есть, придраться толком не к чему.



Sony Xperia XZ Premium

Судя по системе охлаждения комплектующих, процессор в флагманской Xperia будет работать очень эффективно. Для полного счастья нужно убедиться, что японцам хватило усидчивости оптимизировать алгоритмы работы камеры должным образом (а не как всегда), и что программная стабилизация SteadyShot 5 справляется со своей работой не намного хуже оптической. Если так — надо брать!

Huawei P10

Преимущества: очень качественные камеры Leica (даже фронтальная!)

мощный восьмиядерный процессор Kirin 960

самая крутая замедленная съёмка видео (960 кадров в секунду) в смартфонах

быстрая зарядка (с 0% до 57% за полчаса)

до 6 Гбайт оперативной памяти Начало продаж: март 2017 года Конкуренты: Samsung Galaxy S8, LG G6, Sony Xperia XZ Premium Цена: от 650 евро (~40 тысяч рублей) Подробно: Характеристики Huawei P10

Вот вы предсказывали и предсказываете, что продажи флагманского Huawei будут смехотворно малы, но практика показывает, что представители P-серии расходятся в народе десятками миллионов экземпляров. Никто не ожидал, но P9 стал самым успешным китайским флагманом, не считая «демпинговых» топ-моделей Xiaomi и Meizu. То есть, Huawei воплотил в жизнь то, к чему Lenovo, Alcatel и ASUS безуспешно стремятся годы напролёт — приучил покупателей платить за китайские флагманы почти те же деньги, что за «самсунго-айфоны».



Huawei P10

Правда, Huawei P9 был прорывом — современный процессор, сопоставимый по прыти и энергоэффективности с Snapdragon 820, сдвоенная очень качественная тыловая камера и чуть менее китайский, чем обычно, дизайн. P10 в сравнении с предшественником предлагает не только «тех же щей, да побольше», но и пару странных экспериментов.

Например, насточертевший всем сканер отпечатков пальцев на тыловой панели демонтировали и установили под экраном. Теперь сканер — это ещё и клавиши управления системой (назад, дом, список приложений), почти как в Meizu и iPhone, но без физического нажатия.



Huawei P10

В остальном смартфон остался одним из немногих высококачественных флагманов при дисплее с диагональю менее 5,5 дюймов — Full HD-разрешение при очень быстром процессоре (как обычно, чуть медленнее топового Snapdragon в этом сезоне), ёмкий, по меркам 5-дюймовых моделей, аккумулятор, модные-стильные-молодёжные цвета корпуса, а главное — обновленные камеры Leica. При этом китайцы всё-таки видят «берега» и будут просить за новинку заметно меньше 50 тысяч рублей, которые будут стартовыми для того же Galaxy S8.

Короче говоря, в смартфоне нет ничего умопомрачительного, но он станет одним из самых интересных кандидатов на покупку за пределами Xiaomi Mi6 в 2017 году.

BlackBerry KeyOne

Преимущества: раритет — современный смартфон с аппаратной клавиатурой!

супер-ёмкий аккумулятор — 3505 мАч при 4,5-дюймовом дисплее

Android с дополнительными шифрованием и защитой от вирусов Начало продаж: апрель 2017 года Конкуренты: BlackBerry Priv Цена: 600 евро (~37 тысяч рублей) Подробно: Характеристики BlackBerry KeyOne

В эпоху, когда китайцы «давят» всех конкурентов, а где-то сверху на всё это поглядывает Apple, канадская BlackBerry находится при смерти и выпускает смартфоны с большим трудом. Точнее, уже не выпускает, а разрабатывает софт и клеит шильдики на китайские модели компании TCL. Но перед тем, как BlackBerry превратился в Alcatel (производитель один и тот же) с пафосом и другой прошивкой, канадцы выпустили смартфон в классическом для себя дизайне.



BlackBerry KeyOne

Тот самый «калькулятор» с Андроидом на борту и клавиатурой в четыре ряда! Сегодня такая конструкция уже не кажется верхом совершенства — идеалом мог бы стать горизонтальный слайдер, в котором нашлось бы соседство большой клавиатуре и большому дисплею. Но для всех, кто гораздо чаще набирает текст и читает с экрана смартфона, а не рассматривает видео и картинки, QWERTY-моноблок станет идеальной покупкой.

Тем более, что KeyOne неплох и в стандартных смартфонных измерениях — автономность обещает быть внушительной (да ещё и быструю зарядку завезли), камеры современные, а процессор, хоть и далеко не флагманский, но для не-игрового устройства с Full HD-дисплеем и Snapdragon 625 будет достаточно быстр.



BlackBerry KeyOne

Как и в случае с BlackBerry Priv, смартфон получился очень на любителя, но если вы и есть тот самый любитель — не тяните с покупкой. Потому что другого настолько же качественного и современного мобильника нет, и в обозримом будущем, не предвидится.

ASUS ZenFone 3 Zoom

Преимущества: оптический (без потери качества) 2,3-кратный зум

съёмка в RAW и размытие фона, как в iPhone 7 Plus

очень ёмкий аккумулятор (5000 мАч) в тонком корпусе Начало продаж: март 2017 года Конкуренты: Honor 6X, Xiaomi Redmi Pro Цена: 30 тысяч рублей Подробно: Характеристики ASUS ZenFone 3 Zoom

Помните ли вы, каким был дебютный ASUS ZenFone Zoom? Наверняка нет, потому что смартфон провалился в продажах — народ не «распробовал» настолько экзотическую модель. Дело в том, что и без того огромный ZenFone 2 сделали ещё толще и внедрили в него 3-кратный оптический зум. При этом цена смартфона оказалась запредельной (50 тысяч рублей), а камера была неплохой для среднего класса, но ни разу не флагманской. Простых трудящихся смартфон отпугивал размерами и ценой на уровне Samsung Galaxy S7 edge, а гики видели «протухший» Intel Atom и архаичную конструкцию, и обходили смартфон стороной.



ASUS ZenFone 3 Zoom

В новом поколении смартфона ASUS решили не повторять прежних ошибок и начали с нуля. Оптический зум теперь всего лишь 2,3-кратный, зато корпус супер-тонкий (7,9 мм), да ещё с 5000 мАч в аккумуляторе! Сдвоенная тыловая камера на базе сенсора Sony IMX 362 по-прежнему не дотягивает до флагманов (такую же устанавливают в бюджетный Moto G5 Plus), но ведь и цена теперь устаканилась на уровне среднего класса по меркам российской розницы! Если остатки подешевевшего Huawei P9 не уничтожат продажи ZenFone 3 Zoom, модель обещает быть очень жизнеспособной, в отличие от предшественника.