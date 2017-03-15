5 отличных cмартфонов, которые обязательно нужно купить, но не в России

Поддерживать отечественного предпринимателя — благая инициатива, но только до тех пор, пока дельцам хватает благоразумия удерживать цены на среднемировом уровне. В противном случае доставка из-за рубежа такого же самого смартфона может сэкономить вам десятки тысяч рублей. Мы собрали воедино самые выгодные смартфоны для покупки в иностранных онлайн-магазинах.

Xiaomi Mi5

Xiaomi — самый отважный китайский бренд. Просто удивительно, как китайцы умудряются продавать качественные смартфоны с минимально возможной наценкой столько лет подряд! По официальной легенде Xiaomi экономят за счёт масштаба производства, прямых интернет-продаж и фирменных сервисов (которые актуальны разве что в Поднебесной). Но как только китайская интернет-концепция сталкивается с российской магазинной действительностью и «росчегонибудьнадзорами» — быть беде.



Xiaomi Mi5

Xiaomi Mi5 прекрасен тем, что это настоящий флагманский смартфон образца 2016 года по цене бюджетной модели! Камера, которая снимает как в моделях стоимостью 30-40 тысяч рублей, всё ещё очень быстрый процессор Snapdragon 820 и не менее проворный внутренний накопитель. Дорогой с виду и на ощупь стеклянно-металлический корпус. Своевременные обновления Android, в том числе и неофициальные. На сумму, которые китайцы просят за Xiaomi Mi5, невозможно купить настолько же крутой смартфон ни в Китае, ни, тем более, в России (и не рассказывайте про ZUK Z2, в котором кроме мощного процессора нет ничего флагманского).

Xiaomi в России никогда не были дёшевы. Давайте будем честны и признаем, что российские цены на модели Xiaomi никогда не были нацелены на энтузиастов. В российских сотовых салонах Redmi и Mi покупали либо потому, что «вон у того компьютерщика такой же», либо из принципа «только не Samsung/LG/Sony/подставить_нужное!». Другой вопрос, что даже с наценкой крутые китайские смартфоны регулярно оказывались лучше, чем конкуренты. Но очень тяжело быть толерантным, когда смартфон в российском магазине... в два раза дороже, чем в китайском!

Потому что у официальных представителей Xiaomi в России «экс-флагман» как стоил 29 тысяч, так и поныне стоит. Недёшево, мягко говоря, но в период, когда ту же сумму хотели за «обрезанный» в процессорном плане LG G5 SE и конструктивно более простой Alcatel Idol 4S, официальный Mi5 выглядел достойным покупки.

Но те времена давно миновали, на смену Mi5 пришёл Mi5S (обзор), а старый флагман Xiaomi упал в цене до бюджетных величин. Теперь за него просят чуть более 14 тысяч рублей на Aliexpress. На сэкономленные 15 тысяч можно вдоволь бить, топить и ремонтировать купленный смартфон, или же купить ещё один такой же про запас. Даже если бы с завтрашнего дня в силу вступили драконовские пошлины на покупку мобильников в Китае, Mi5 с доставкой из-за рубежа всё равно остался бы гораздо более выгодной покупкой, чем его «легальный» собрат.

Цена в России

(официальный интернет-магазин): 28 990 рублей Цена в Китае (Aliexpress) 14 500 рублей Наценка: 99,93% (14 490 рублей) Почему стоит покупать Xiaomi Mi5: самый доступный флагман

отличная камера

высокое быстродействие

P. S. «Связной» одумался (надолго ли?) и предлагает Mi5 всего за 20 тысяч рублей. Не столь дёшево, как в Китае, но уже вполне вменяемая цена.

Huawei P9

Но «пэ-девятый» очарователен раз солидностью и отсутствием выкрутасов. Спокойный дизайн корпуса, который нескоро устареет, умеренное разрешение дисплея (всего-то Full HD), хорошее быстродействие и очень, очень качественные камеры Leica. Кстати, P9 умел городить красивое бокэ (замыленный фон) задолго до того, как это «изобрели» в iPhone 7 Plus.

Вопреки тому, что с недавнего времени P9 утратил статус самого крутого Huawei, российское представительство всё ещё оценивает постаревший флагман в 30 тысяч рублей. Нельзя сказать, что сумма неадекватная, но почти такой же Huawei P9, только без поддержки NFC с доставкой из Китая обойдётся вам в 20-21 тысячу рублей. Даже пресловутая полоса №20 в LTE останется при вас. Экономия средств не будоражит разум (всё-таки, официальный магазин тоже «уронил» цены с 40 тысяч до тридцати), но 8-9 тысяч рублей, согласитесь, в хозяйстве лишними не будут.



Huawei P9

Huawei, как и другим производителям, не нравится, когда наглые потребители покупают смартфоны не там и не по той цене, как задумал мудрый китаец. В большинстве моделей для китайского рынка эти Huawei попросту удаляет поддержку нехарактерных для Китая частот LTE, а иногда и 3G. Причём удаляют не на уровне прошивки, а меняют реализацию модема. По этой причине, например, россияне круто «пролетели» с покупкой бюджетного Lenovo Lemon 3, полного аналога Vibe K5 Plus, а любители Huawei довольствуются урезанными версиями Honor 4C взамен богато укомплектованных китайских вариантов. Но с новейшими моделями «ошейник» региональных частот в смартфонах Huawei ослаб. То ли унификация в чипах Kirin решила проблему, то ли Huawei махнули рукой на происки энтузиастов, но купить в Китае Mate 8, Honor 5C и Honor 8 с поддержкой российских частот LTE можно без особого труда. А ещё безмерно приятно, что в список моделей, за которыми «недоглядели» региональные менеджеры, угодил флагманский P9 — можно брать.

цена в России (официальный интернет-магазин): 29 990 рублей цена в Китае (Aliexpress) 21 500 рублей наценка: 39,5% (8 490 рублей) почему стоит покупать Huawei P9: высококачественные камеры Leica

мощный процессор

Meizu M5

Есть у Ferra.ru отдельная категория животрепещущих новостей с самыми доброжелательными комментаторами — это оглашение официальной цены бюджетных моделей Meizu, которые в Китае стоят порядка $100. Лёгким движением таможни российского законодательства и местных представителей компании сто долларов превращаются… в двести!



Meizu M5

Не миновала такая участь и недавний Meizu M5, который в самой простой версии в китайских магазинах стоит 6500 рублей, а в России — 11 тысяч без вариантов.

Но ухватить смартфон по минимальной цене на Aliepxress всё же стоит. Потому что другого настолько же качественного и красивого мобильника с восьмиядерным процессором и ярким чётким дисплеем до 7 тысяч рублей просто нет. Даже Xiaomi Redmi 4A (обзор) намного проще, хотя и лучше в отдельных аспектах.

Цена в России

(официальный интернет-магазин): 10 990 рублей Цена в Китае (Aliexpress) 6 500 рублей Наценка: 69% (4 490 рублей) Почему стоит покупать Meizu M5: солидный дизайн

восьмиядерный процессор (редкость за такие деньги)

яркий качественный дисплей

Даже при такой цене бюджетный Meizu лучше большинства поделок ведущих брендов, но экономия должна быть экономной. В противном случае зачем нам нужен нарочито пластиковый мобильник с прошлогодней начинкой по цене металлического и аналогичного по оснащению M3s mini?

Moto Z

В этой статье мы не ограничиваемся докладом очевидных истин (дескать, покупайте китайские телефоны в Китае), потому что даже в зажиточной Европе многие смартфоны обойдутся намного дешевле, чем в России.

Например, смартфоны Motorola, которые Lenovo долгое время раздумывали, стоит ли везти «Моторы» в Россию в разгар кризиса. В итоге китайцы решили, что русскому человеку Motorola мила и прельстива, а значит, сертифицированным российским моделям — быть!



Moto Z

Жаль, что ребята не прониклись соображениями, что хорошо бы в кризис-то не усердствовать с ценами. Huawei смогли демпинговать с запуском Honor? Смогли. Samsung задал жару с привлекательными ценами на Galaxy A 2016? Ещё как задал! А вот Lenovo так не смогли, потому что китайцы только оправились от поглощения компьютерного бизнеса IBM (ноутбуки, серверы и всё такое), как их начала тянуть ко дну убыточная Motorola, да ещё и финансирование ZUK тоже не из воздуха материализовалось.

Поэтому замечательные сами по себе Moto X Play и X Force «загорали» на полках магазинов вплоть до финальных распродаж, после чего X Play за год в Росси подешевел с 30 до 16 тысяч, а X Force, страшно сказать, с 46 до 20 тысяч. Это «звоночек», что смартфоны пошли в народ не так бойко, как хотелось бы.

Нельзя сказать, что Lenovo не извлекли урока из сложившейся ситуации — тонкий долгожитель с модулями, Moto Z Play, подешевел с 35 до 30 тысяч рублей в официальном магазине. А вот за флагманский Moto Z ребята по-прежнему хотят нескромные 50 тысяч рублей. Спору нет — Moto Z супер-тонкий и супер-быстрый, но почти никто не готов отдать такую сумму за смартфон, отличный от Galaxy S7 edge и седьмого iPhone.

Но смартфон всё же классный. Посудите сами: невероятно тощая (5,19 мм) модель из стекла и алюминия, с неплохой при этом автономностью, большим AMOLED-дисплеем (дефицит, кстати!) Quad HD, качественной камерой (чуть лучше, чем в iPhone 6s или LG G4) и поддержкой модулей, от PowerBank до динамика и проектора. Полупустая версия Android без излишеств и очень качественное изготовление в деталях. Я бы купил.

Цена в России

(официальный интернет-магазин): 49 990 рублей Цена в Европе (Computeruniverse) 31960 рублей (включая 1840 рублей за доставку) Наценка: 56,4% (18 030 рублей) Почему стоит покупать Moto Z: супер-тонкий корпус

поддержка модулей

качественная камера

высокое быстродействие

Android без излишеств

Поэтому, если вам всё же по нраву новые Моторолы, не упускайте возможность сэкономить 14000 рублей и заказать Moto Z с доставкой из Германии (магазин Computeruniverse). На всё про всё вы потратите чуть менее 36 тысяч — ей-богу, «зэтка» достойна таких денежных вложений.

Apple iPhone 7 32 ГБ

Наверное, не стоит объяснять вам, почему люди выбирают Apple iPhone вместо флагманов под управлением Android? Причин огромное количество: это и самобытая система iOS (которая отличается от Android после долгих лет взаимного перерисовывания идей между Google и Apple), очень стойкая ко взлому, и самый быстрый процессор в 2016 году, и водостойкость, и престиж... Ликвидность (оторвут с руками, если надумаете продавать), престиж, новейшие приложения раньше, чем в Android, регулярный выход новых прошивок и медленное моральное устаревание, хороший звук, камера и ориентированность на людей, которые не любят ковыряться в настройках телефона.



Apple iPhone 7

В среде любителей смартфонов Apple есть либо «последний» (новейший) iPhone, либо «старый iPhone». Можно ходить с винтажным Nexus 5 и ловить улыбки гиков — мол, человек знает толк в классических моделях. Или оставаться со стареющими моделями HTC или Sony — даже фанаты начнут кивать в ответ на оправдание «а знаете, мне новые модели компании уже не так нравятся». А iPhone должен быть новейшим. Точка.

В России iPhone очень любят, и не перестают покупать даже в кризисное время. Проблема состоит только в том, что российские продавцы не отвечают покупателям взаимностью — сертифицированный iPhone 7 в российских магазинах едва ли не самый дорогой iPhone 7 в мире! Больше за этот мобильник платят разве что бразильцы. Поэтому покупать смартфон Apple за рубежом не только можно, но и нужно — практические везде он обойдётся дешевле.

Цена в России

(официальный интернет-магазин): 52 990 рублей Цена в Европе (Computeruniverse) 40 850 рублей (включая 1840 рублей за доставку) Наценка: 29,72% (12 140 рублей) Почему стоит покупать Apple iPhone 7: новейший флагман Apple

быстрый процессор

водозащита

iOS

Правда, увлекаться этими вашими алиэкспрессами не стоит — восстановленные китайскими мастерами мобильники, собранные из нескольких «трупов» iPhone 7, запомнятся вам надолго. Лучше обратить внимание на Европу да на всё тот же Computeruniverse. В нём базовый вариант iPhone 7 с 32 ГБ памяти обойдётся в 41 тысячу рублей (включая доставку) — это на 12 тысяч рублей дешевле, чем в сотовом салоне поблизости. А за 51 тысячу можно заказать чёрный iPhone 7 аж с 256 ГБ памяти! В России по такой цене продают, стыдно сказать, трёхлетний iPhone 6 Plus с 64 «гигами».