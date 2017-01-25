Флагманы и экзотика: 7 самых ожидаемых смартфонов начала 2017 года

Ferra.ru, 

В феврале-марте пройдёт одна из крупнейших выставок мобильных гаджетов. На ней, незадолго до или вскоре после неё перед ней и после неё сразу несколько компаний выкатят свои лучшие смартфоны 2017 модельного года. Собираем воедино всё, что мы знаем о новейшем BlackBerry с физической клавиатурой, возрождённой Nokia на Андроиде, лучшем Xiaomi и других новинках начала года.

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Samsung Galaxy S8

Самый ожидаемый смартфон начала 2017 года. Не только потому, что многие веруют, что «есть Apple, Samsung и все остальные», а по той причине, что Самсунгу после скандала с возгоранием Galaxy Note 7 просто обязан создать впечатляющий и беспроблемный смартфон, который сможет отработать «за себя и за того» парня». С учётом того, что все смартфоны теперь проходят 8-ступенчатый контроль качества, нам покажут, возможно, один из самых надёжных мобильников современности.

Samsung Galaxy S8
Предварительное фото Samsung Galaxy S8

Чтобы проверить работу всех слагаемых смартфона, Samsung решил повременить с презентацией и провести её почти на месяц позже выставки MWC 2017 — в конце марта. По имеющейся информации, Galaxy S8 получит 5,7-дюймовый изогнутый дисплей с разрешением Quad HD и лишится знаменитой аппаратной клавиши Home на лицевой части корпуса. Сканер отпечатков пальцев, по всей видимости, отправят на тыловую панель, корпус получит водозащиту класса IP68, в случае с процессором, вероятно, обойдётся без Exynos — только Snapdragon 835. Тыловая камера с разрешением 12 Мп и фронтальная с 8 Мп.  А главный акцент будет сделан на голосовом ассистенте Bixby — Samsung одним из первых среди производителей андроидофонов стал разрабатывать электронных помощников и просто так взять да смириться с монопольным шествием Google Assistant корейцы не хотят.

Samsung Galaxy S8
Предварительное фото Samsung Galaxy S8

Поговаривают, кстати, что взамен прежнего деления («просто» Galaxy S7 и более крупный S7 edge) Samsung представит крупногабаритный Galaxy S8 Plus с диагональю 6,2 дюйма и сдвоенной камерой. Цены на новинки ожидаются немилосердные — от $850 (~50 тысяч рублей) и выше.

Вся информация о Samsung Galaxy S8

LG G6

Ничто так не мотивирует производителей смартфонов внедрять новшества в новые модели, как скромный спрос на флагманы. Топовые LG изменяются до неузнаваемости каждый год – G3 проектировали для максималистов, G4 стал модным флагманом с кожаным корпусом, G5 – революционным модульным смартфоном. Теперь корейцы вновь перестраивают свою лучшую модель и, похоже, готовят классную смесь из «ретро» и новейших технологий.

LG G6
Предварительное фото LG G6

Экран G6 получит пропорции 2:1 вместо «киношных» 16:9, как в привычных моделях? Кто его знает, как это скажется на удобстве просмотра видео, но играть и писать текст в альбомной ориентаций с такими размашистыми 5,7-дюймами будет намного удобнее, чем в мобильниках с привычным соотношением сторон дисплея.

Кстати, даже футуризмом такой подход не назовёшь, потому что пять лет тому назад LG уже шокировали общественность обратной крайностью – дисплеем с «квадратно-мониторными» разрешением и соотношением сторон (1024x768, 4:3) в модели Optimus Vu.

LG G6
Предварительное фото LG G6

Модули отошли в прошлое – доплачивать за них, как показала практика, почти никто не готов. Зато LG намекали, что смартфон будет водостойким и, возможно, ударопрочным (в разумных пределах, конечно). И Snapdragon 835 да Android 7 будут, куда же без них? Премьера смартфона состоится 26 февраля на выставке MWC 2017.

Вся информация о LG G6

Xiaomi Mi6

Жаль, что всенародная любовь не конвертируется в прибыль, потому что у Xiaomi в последнее время дела идут настолько «прекрасно», что компания теряет популярность в Китае, стесняется назвать точные цифры с уровнем продаж, а крутые менеджеры из неё бегут обратно в США.

Xiaomi Mi6
Предварительное фото Xiaomi Mi6

Поэтому Xiaomi рассудили, что «хорошего флагмана должно быть много» и готовятся выпустить целых три версии Mi6: бюджетную, с процессором MediaTek Helio X30 (что-то близкое по производительности к сегодняшнему Snapdragon 820), «обычную» – с Snapdragon 835 и старшую версию старшего смартфона – вариант с тем же Snapdragon и изогнутым дисплеем в стиле Samsung. Даже в базовой версии у смартфона будет 4 Гбайт ОЗУ и 4000 мАч ёмкости аккумулятора, а «топ» получит 256 Гбайт на внутреннем накопителе и 6 Гбайт «оперативки».

Xiaomi Mi6
Предварительное фото Xiaomi Mi6

Цены на новинки будут простираться от $290 (~17 тысяч рублей) до $435 (~26 тысяч рублей) на китайском рынке. О сдвоенных камерах и нюансах в «свистелках» пока почти ничего не известно — есть информация только о том, что смартфоны будут работать под управлением MIUI 8, портированной на Android 7.1. Слухи о том, что Xiaomi соорудят свой собственный процессор, по всей видимости, так и останутся слухами.

Вся информация о Xiaomi Mi6

Nokia P1

Даже у девушек с сомнительным прошлым может сложиться счастливая судьба… правда, с помощью хирургии и новым покровителем. После долгих лет борьбы сразу со всем рынком андроидофонов и Apple, после поглощения со стороны Microsoft и расформирования, остатки Nokia всё-таки решились «писать в штаны», чтобы выжить. Бывшие маркетологи и «рекламщики» Nokia получили в распоряжение производственные мощности Foxconn (той самой, что штампует айфоны на своих фабриках) и имеют право распоряжаться шильдиком Nokia по своему усмотрению до 2026 года.

Nokia P1
Предварительное фото Nokia P1

Так вот — первый смартфон под новым брендом дебютировал в январе, не впечатлил характеристиками, но истосковавшиеся по «тем самым» Nokia покупатели расхватали Nokia 6 рекордно быстро. Поэтому новые владельцы торговой марки Nokia, HMD Global, намерены продолжать в том же духе и, как ожидается, привезут на выставку в Барселону… смартфон Sharp с чуть измененными потрохами и финским шильдиком.

Речь идёт о модели Nokia P1, которая представляет собой «тюнингованный» новыми комплектующими Sharp Aquos XX3. В отличие от оригинальной модели, Дисплей с диагональю 5,3 дюйма, процессор Snapdragon 835 тонны памяти (6 Гбайт ОЗУ + 128/256 Гбайт на внутреннем накопителе), корпус с влагозащитой по стандарту IP57, аккумулятор ёмкостью 3500 мАч. И, по всей вероятности, развесёлые цены — минимум $800 (~47 тысяч рублей). Не желаете ли неведомой китайщины с пафосной этикеткой по цене пары флагманов Xiaomi?

Nokia P1
Nokia P1 будет представлять собой модернизированную модель Sharp

Поговаривают, что на выставку приедет также крупногабаритный и навороченный Nokia 8. Посмотрим, что получится из всей этой авантюры с воскрешением давно почившего бренда — на нашей памяти есть примеры как удачного (Alcatel, Motorola), так и сомнительного (Kodak, Telefunken) воскрешения упокоившихся легенд потребительской электроники.

Вся информация о Nokia P1

BlackBerry Mercury

А иногда китайцам доводится даже не воскрешать, а поддерживать жизнедеятельность ещё не умершего авторитетного бренда. Канадские BlackBerry, которые не выдержали конкуренции с Android и iOS, не так давно махнули на собственноручную разработку устройств и теперь просто «пилят» прошивки для китайских мобильников производства TCL

BlackBerry без смартфонов и планшетов: стоит ли сожалеть?

(те самые ребята, что прикупили себе мобильное подразделение французского Alcatel много лет тому назад). Не так давно логотип BlackBerry примерили на себя Idol 4S «под новым соусом», а в начале 2017 года канадцы представили смартфон в классическом для себя форм-факторе. Пока никто не знает, значит ли это, что китайцы намерены производить QWERTY-моноблоки, или перед нами просто «остатки былого величия» — модель, которую не успели отправить на прилавки в прошлом году.

BlackBerry Mercury (источник: Androidcentral)
BlackBerry Mercury (источник: Androidcentral)

Так или иначе, на MWC 2017 канадско-китайское объединение трудящихся представит BlackBerry Mercury — смартфон на базе Android с аппаратной клавиатурой (громогласные аплодисменты)! Всё, что о нём известно сейчас — модель будет работать на базе Snapdragon 625 при 3 Гбайт оперативной памяти, а модный нынче сканер отпечатков пальцев будет встроен в клавишу «пробел». Отличный подарок всем, для кого удобство ввода текста важнее диагонали экрана и прочих изогнутостей-безрамочностей.

Вся информация о BlackBerry Mercury

Huawei P10

Пока Xiaomi изворачивается в попытках выйти из образа и перестать демпинговать, а Lenovo скрещивает Motorola со своими собственными мобильниками, Huawei наращивает могущество бренда, не жалея средств. Правда, компенсировать амбиции и денежные вливания в новые технологии китайцы будут за счёт кошельков покупателей — новый Huawei P10 будет одновременно самым крутым, но и самым дорогим флагманом компании. То есть, цена будет заметно выше, чем 600 евро (~38 тысяч рублей), которые просили за P9.

Пока о технологиях в новом флагмане Huawei известно очень мало —  нас ждёт крутая сдвоенная 12-20 Мп камера совместной с Leica разработки, 5,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Quad HD и компромиссный по скорости процессор Kirin 965 (нечто среднее между Snapdragon 820 и 835). До 6 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт на внутреннем накопителе. А ещё будет крупногабаритный Huawei P9 Plus, с изогнутым экраном.

Huawei P10
Предварительное фото Huawei P10

Что ещё? Наработки родом из Honor Magic пока под вопросом — в теории, аккумулятор с использованием атомов графита мог бы сотворить революцию в зарядке (70% заряда при зарядке с нуля за 20 минут), но сомнительно, что китайцы отполировали технологию до блеска. Тем более, что из посмешища с выпуском Galaxy Note 7 конкурирующие бренды уж точно извлекли урок. Зато, возможно, нас ждут забавные трюки с «искусственным интеллектом» в смартфоне. Без революций, но с продуманными мелочами в удобстве использования.

А для тех, кто не верит то, что Huawei — это престижно, со временем появится более доступный «клон» флагманской модели под брендом Honor (как это было в случае с Huawei P9 и Honor 8). И все будут довольны.

Вся информация о Huawei P10

Sony X и XA (2017)

По всей видимости, Sony не привезут флагманские модели в Барселону. Взамен нас ожидает обновление бюджетной (по меркам Sony, конечно) Xperia XA и «среднеклассовой» Xperia X.

Максималисты будут ворчать, но отличительная особенность обеих новинок — процессор MediaTek в аппаратной основе. Старшая Иксперия (кодовое имя — G3221) будет работать под управлением Helio P20 (это такой Snapdragon 625, только MediaTek). Характеристики, согласно утечкам, следующие: Full HD-дисплей, 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт на внутреннем накопителе и много-много-много мегапикселей в камерах по старой японской традиции. На этот раз — 23 мегапикселя в тыловой камере и 16 — во фронтальной.

Xperia XA (2017)
Предварительное фото Sony Xperia XA (2017)

О преемнике Xperia XA пока известно очень мало — он точно будет 5-дюймовым, безрамочным и угловатым. Сменит порт micro-USB на USB-C, но так и не обзаведётся сканером отпечатков (а пора бы). Но в качестве колоритного японского смартфона — очень даже вариант.

Xperia XA (2017)
Предварительное фото Sony Xperia XA (2017)

Вся информация о прототипах Sony в начале 2017 года

Автор
Ferra.ru
Теги
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