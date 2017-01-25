Флагманы и экзотика: 7 самых ожидаемых смартфонов начала 2017 года

В феврале-марте пройдёт одна из крупнейших выставок мобильных гаджетов. На ней, незадолго до или вскоре после неё перед ней и после неё сразу несколько компаний выкатят свои лучшие смартфоны 2017 модельного года. Собираем воедино всё, что мы знаем о новейшем BlackBerry с физической клавиатурой, возрождённой Nokia на Андроиде, лучшем Xiaomi и других новинках начала года.

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Samsung Galaxy S8

Самый ожидаемый смартфон начала 2017 года. Не только потому, что многие веруют, что «есть Apple, Samsung и все остальные», а по той причине, что Самсунгу после скандала с возгоранием Galaxy Note 7 просто обязан создать впечатляющий и беспроблемный смартфон, который сможет отработать «за себя и за того» парня». С учётом того, что все смартфоны теперь проходят 8-ступенчатый контроль качества, нам покажут, возможно, один из самых надёжных мобильников современности.



Предварительное фото Samsung Galaxy S8

Чтобы проверить работу всех слагаемых смартфона, Samsung решил повременить с презентацией и провести её почти на месяц позже выставки MWC 2017 — в конце марта. По имеющейся информации, Galaxy S8 получит 5,7-дюймовый изогнутый дисплей с разрешением Quad HD и лишится знаменитой аппаратной клавиши Home на лицевой части корпуса. Сканер отпечатков пальцев, по всей видимости, отправят на тыловую панель, корпус получит водозащиту класса IP68, в случае с процессором, вероятно, обойдётся без Exynos — только Snapdragon 835. Тыловая камера с разрешением 12 Мп и фронтальная с 8 Мп. А главный акцент будет сделан на голосовом ассистенте Bixby — Samsung одним из первых среди производителей андроидофонов стал разрабатывать электронных помощников и просто так взять да смириться с монопольным шествием Google Assistant корейцы не хотят.



Предварительное фото Samsung Galaxy S8

Поговаривают, кстати, что взамен прежнего деления («просто» Galaxy S7 и более крупный S7 edge) Samsung представит крупногабаритный Galaxy S8 Plus с диагональю 6,2 дюйма и сдвоенной камерой. Цены на новинки ожидаются немилосердные — от $850 (~50 тысяч рублей) и выше.

Вся информация о Samsung Galaxy S8

LG G6

Ничто так не мотивирует производителей смартфонов внедрять новшества в новые модели, как скромный спрос на флагманы. Топовые LG изменяются до неузнаваемости каждый год – G3 проектировали для максималистов, G4 стал модным флагманом с кожаным корпусом, G5 – революционным модульным смартфоном. Теперь корейцы вновь перестраивают свою лучшую модель и, похоже, готовят классную смесь из «ретро» и новейших технологий.



Предварительное фото LG G6

Экран G6 получит пропорции 2:1 вместо «киношных» 16:9, как в привычных моделях? Кто его знает, как это скажется на удобстве просмотра видео, но играть и писать текст в альбомной ориентаций с такими размашистыми 5,7-дюймами будет намного удобнее, чем в мобильниках с привычным соотношением сторон дисплея.

Кстати, даже футуризмом такой подход не назовёшь, потому что пять лет тому назад LG уже шокировали общественность обратной крайностью – дисплеем с «квадратно-мониторными» разрешением и соотношением сторон (1024x768, 4:3) в модели Optimus Vu.



Предварительное фото LG G6

Модули отошли в прошлое – доплачивать за них, как показала практика, почти никто не готов. Зато LG намекали, что смартфон будет водостойким и, возможно, ударопрочным (в разумных пределах, конечно). И Snapdragon 835 да Android 7 будут, куда же без них? Премьера смартфона состоится 26 февраля на выставке MWC 2017.

Вся информация о LG G6

Xiaomi Mi6

Жаль, что всенародная любовь не конвертируется в прибыль, потому что у Xiaomi в последнее время дела идут настолько «прекрасно», что компания теряет популярность в Китае, стесняется назвать точные цифры с уровнем продаж, а крутые менеджеры из неё бегут обратно в США.



Предварительное фото Xiaomi Mi6

Поэтому Xiaomi рассудили, что «хорошего флагмана должно быть много» и готовятся выпустить целых три версии Mi6: бюджетную, с процессором MediaTek Helio X30 (что-то близкое по производительности к сегодняшнему Snapdragon 820), «обычную» – с Snapdragon 835 и старшую версию старшего смартфона – вариант с тем же Snapdragon и изогнутым дисплеем в стиле Samsung. Даже в базовой версии у смартфона будет 4 Гбайт ОЗУ и 4000 мАч ёмкости аккумулятора, а «топ» получит 256 Гбайт на внутреннем накопителе и 6 Гбайт «оперативки».



Предварительное фото Xiaomi Mi6

Цены на новинки будут простираться от $290 (~17 тысяч рублей) до $435 (~26 тысяч рублей) на китайском рынке. О сдвоенных камерах и нюансах в «свистелках» пока почти ничего не известно — есть информация только о том, что смартфоны будут работать под управлением MIUI 8, портированной на Android 7.1. Слухи о том, что Xiaomi соорудят свой собственный процессор, по всей видимости, так и останутся слухами.

Вся информация о Xiaomi Mi6

Nokia P1

Даже у девушек с сомнительным прошлым может сложиться счастливая судьба… правда, с помощью хирургии и новым покровителем. После долгих лет борьбы сразу со всем рынком андроидофонов и Apple, после поглощения со стороны Microsoft и расформирования, остатки Nokia всё-таки решились «писать в штаны», чтобы выжить. Бывшие маркетологи и «рекламщики» Nokia получили в распоряжение производственные мощности Foxconn (той самой, что штампует айфоны на своих фабриках) и имеют право распоряжаться шильдиком Nokia по своему усмотрению до 2026 года.



Предварительное фото Nokia P1

Так вот — первый смартфон под новым брендом дебютировал в январе, не впечатлил характеристиками, но истосковавшиеся по «тем самым» Nokia покупатели расхватали Nokia 6 рекордно быстро. Поэтому новые владельцы торговой марки Nokia, HMD Global, намерены продолжать в том же духе и, как ожидается, привезут на выставку в Барселону… смартфон Sharp с чуть измененными потрохами и финским шильдиком.

Речь идёт о модели Nokia P1, которая представляет собой «тюнингованный» новыми комплектующими Sharp Aquos XX3. В отличие от оригинальной модели, Дисплей с диагональю 5,3 дюйма, процессор Snapdragon 835 тонны памяти (6 Гбайт ОЗУ + 128/256 Гбайт на внутреннем накопителе), корпус с влагозащитой по стандарту IP57, аккумулятор ёмкостью 3500 мАч. И, по всей вероятности, развесёлые цены — минимум $800 (~47 тысяч рублей). Не желаете ли неведомой китайщины с пафосной этикеткой по цене пары флагманов Xiaomi?



Nokia P1 будет представлять собой модернизированную модель Sharp

Поговаривают, что на выставку приедет также крупногабаритный и навороченный Nokia 8. Посмотрим, что получится из всей этой авантюры с воскрешением давно почившего бренда — на нашей памяти есть примеры как удачного (Alcatel, Motorola), так и сомнительного (Kodak, Telefunken) воскрешения упокоившихся легенд потребительской электроники.

Вся информация о Nokia P1

BlackBerry Mercury

А иногда китайцам доводится даже не воскрешать, а поддерживать жизнедеятельность ещё не умершего авторитетного бренда. Канадские BlackBerry, которые не выдержали конкуренции с Android и iOS, не так давно махнули на собственноручную разработку устройств и теперь просто «пилят» прошивки для китайских мобильников производства TCL

(те самые ребята, что прикупили себе мобильное подразделение французского Alcatel много лет тому назад). Не так давно логотип BlackBerry примерили на себя Idol 4S «под новым соусом», а в начале 2017 года канадцы представили смартфон в классическом для себя форм-факторе. Пока никто не знает, значит ли это, что китайцы намерены производить QWERTY-моноблоки, или перед нами просто «остатки былого величия» — модель, которую не успели отправить на прилавки в прошлом году.



BlackBerry Mercury (источник: Androidcentral)

Так или иначе, на MWC 2017 канадско-китайское объединение трудящихся представит BlackBerry Mercury — смартфон на базе Android с аппаратной клавиатурой (громогласные аплодисменты)! Всё, что о нём известно сейчас — модель будет работать на базе Snapdragon 625 при 3 Гбайт оперативной памяти, а модный нынче сканер отпечатков пальцев будет встроен в клавишу «пробел». Отличный подарок всем, для кого удобство ввода текста важнее диагонали экрана и прочих изогнутостей-безрамочностей.

Вся информация о BlackBerry Mercury

Huawei P10

Пока Xiaomi изворачивается в попытках выйти из образа и перестать демпинговать, а Lenovo скрещивает Motorola со своими собственными мобильниками, Huawei наращивает могущество бренда, не жалея средств. Правда, компенсировать амбиции и денежные вливания в новые технологии китайцы будут за счёт кошельков покупателей — новый Huawei P10 будет одновременно самым крутым, но и самым дорогим флагманом компании. То есть, цена будет заметно выше, чем 600 евро (~38 тысяч рублей), которые просили за P9.

Пока о технологиях в новом флагмане Huawei известно очень мало — нас ждёт крутая сдвоенная 12-20 Мп камера совместной с Leica разработки, 5,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Quad HD и компромиссный по скорости процессор Kirin 965 (нечто среднее между Snapdragon 820 и 835). До 6 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт на внутреннем накопителе. А ещё будет крупногабаритный Huawei P9 Plus, с изогнутым экраном.



Предварительное фото Huawei P10

Что ещё? Наработки родом из Honor Magic пока под вопросом — в теории, аккумулятор с использованием атомов графита мог бы сотворить революцию в зарядке (70% заряда при зарядке с нуля за 20 минут), но сомнительно, что китайцы отполировали технологию до блеска. Тем более, что из посмешища с выпуском Galaxy Note 7 конкурирующие бренды уж точно извлекли урок. Зато, возможно, нас ждут забавные трюки с «искусственным интеллектом» в смартфоне. Без революций, но с продуманными мелочами в удобстве использования.

А для тех, кто не верит то, что Huawei — это престижно, со временем появится более доступный «клон» флагманской модели под брендом Honor (как это было в случае с Huawei P9 и Honor 8). И все будут довольны.

Вся информация о Huawei P10

Sony X и XA (2017)

По всей видимости, Sony не привезут флагманские модели в Барселону. Взамен нас ожидает обновление бюджетной (по меркам Sony, конечно) Xperia XA и «среднеклассовой» Xperia X.

Максималисты будут ворчать, но отличительная особенность обеих новинок — процессор MediaTek в аппаратной основе. Старшая Иксперия (кодовое имя — G3221) будет работать под управлением Helio P20 (это такой Snapdragon 625, только MediaTek). Характеристики, согласно утечкам, следующие: Full HD-дисплей, 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт на внутреннем накопителе и много-много-много мегапикселей в камерах по старой японской традиции. На этот раз — 23 мегапикселя в тыловой камере и 16 — во фронтальной.



Предварительное фото Sony Xperia XA (2017)

О преемнике Xperia XA пока известно очень мало — он точно будет 5-дюймовым, безрамочным и угловатым. Сменит порт micro-USB на USB-C, но так и не обзаведётся сканером отпечатков (а пора бы). Но в качестве колоритного японского смартфона — очень даже вариант.



Предварительное фото Sony Xperia XA (2017)

Вся информация о прототипах Sony в начале 2017 года