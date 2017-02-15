9 скандалов из-за массового брака в телефонах: не только взрывы аккумуляторов

Вместо бородатых анекдотов о взрывоопасном Samsung Galaxy Note 7 мы расскажем вам о девяти случаях, когда крупнейшие производители телефонов штамповали тысячами бракованные телефоны и чаще всего даже не считали свою промашку производственным браком.

Apple iPhone 4 — телефон теряет сеть, если удерживать его в ладони

Развесёлая по своему накалу история — Apple выпустили новый крутой iPhone с непродуманной конструкцией, из-за которой уровень сигнала катастрофически падал, если вас угораздило сжать телефон в руке. Берёте телефон в руку — он теряет сеть.

И это не «глюк прошивки» — проблема кроется в том, что антенны телефона располагались по периметру корпуса, а ладонь (которая, так или иначе, проводит ток), «закорачивает» антенны Wi-Fi и сотовой связи. То есть, Apple банально не озаботились тем, чтобы проверить, как iPhone 4 будет вести себя в руках владельца.



По мнению Apple, iPhone 4 нужно использовать в либо чехле, либо так

Но самое любопытное даже не это, а реакция Apple, которая несколько недель твердила, мол, «нет никакой проблемы, вам показалось», затем устроила второй раунд цирка под названием «вы держите свои телефоны неправильно», а чуть позже, когда на компанию стали слишком часто и со всех сторон показывать пальцем, провела внеплановую презентацию в честь «антеннагейта».

На этой презентации Apple... нет, не извинилась, не дождётесь — сообщила: «О боже, мы прекрасны, а наши Айфоны лучше всех! Есть один крохотный недостаток, но вы посмотрите на BlackBerry, HTC и Samsung — у них смартфоны тоже иногда теряют сеть».

И всё хорошо, прекрасная маркиза, просто полоски уровня сигнала в системе, мол, отображаются неправильно — пообещали исправить. Дескать, все неправы, и только для массового самоуспокоения всем раздадут бесплатные бамперы, потому что отправка смартфонов в ремонт стоит денег, а резиновые накладки на корпус — простое и дешёвое решение проблемы без необходимости признать её браком. Оправдание в стиле «Мы случайно выбили вам глаз, но готовы отправить отличную повязку в стиле Весёлого Роджера!».



Некоторые примеры, как держать iPhone 4, чтобы он не потерял сеть

Nokia — а у вас ус клавиатура отклеилась!

В понимании трудящихся, Nokia — производитель «старой закалки» с эталонно надёжными мобильниками. Но финны тоже допускали промашки в своей армии моделей, и даже история с аккумуляторами, которые перегревались и «ловили» замыкание во время зарядки сразу в нескольких моделях телефонов, в «Нокиях» тоже случалось. Но времена были тёмные (начало 2005 года), YouTube ещё не изобрели, а СМИ не придали поломке значения и не стали нагнетать истерию о смертельных мобильниках, которые вышли на свою кровавую тропу.

Телефоны были толстыми (и горели неохотно), а аккумуляторы в них — съёмными, поэтому Nokia просто объявила бесплатную замену проблемных аккумуляторов BL-5C всем, кто введёт на официальном сайте компании серийный номер своей АКБ. Владельцу отправляли новехонький аккумулятор и в ответ просили выслать старый назад или хотя бы утилизировать. Но так никто не поступал, потому что в мобильниках на территории России брак аккумуляторов почти ни у кого не проявлялся, и ловкие ребята-энтузиасты таким нехитрым способом просто получали бесплатный аккумулятор вдобавок к изношенному «родному».



Спустя пару месяцев использования все Nokia N76 выглядели одинаково

Серьёзные дефекты, когда смартфоны подводили компоненты микросхем, Nokia допускала крайне редко — уже в эпоху сенсорных устройств Symbian (2009—2010 года). А главной претензией к качеству изготовления некогда супер-прочных финских мобильников стало качество корпуса. Смартфон-раскладушка Nokia N76 в первые месяцы использования «линял», от панелей его корпуса без особых на то причин отваливалась краска. В Nokia C5-03 просто появлялись трещины на корпусе, причём настолько массовые, что этот дефект признали гарантийным случаем.



Nokia 5500

А самая «мякотка» — история с пыле-влагозащищенным смарфонов Nokia 5500 Sport, у которого спустя некоторое время… просто отклеивалась вся клавиатура, а джойстик терял напыление из краски. Сегодня даже в дешёвых чехлах для мобильников с Aliexpress используется более качественный клей, чем в недешёвом (10 тысяч рублей в 2005 году — почти как 30 тысяч сегодня) и якобы крутом умном телефоне.



Клавиатура защищенного смартфона держалась практически на «соплях» (фото: mforum.ru)

Сервисные центры реагировали на жалобы пользователей по-разному, потому что никто не верил, что покупатели «экстремальной» модели довели до её такого состояния при щадящей эксплуатации.

Sony Xperia Z и её «внезапная смерть»

Назвать Xperia Z отсталым или некачественным смартфоном язык не поворачивается — в 2013 году он считался очень крутым и продвинутым флагманом с экзотической по тем временам влагозащитой.



Sony Xperia Z

И даже в программном плане «Зэтка» была стабильной, но недолго: немалое количество экземпляров выключались из-за критического «глюка» прошивки и больше не включались. Не помогала даже принудительная перезагрузка с помощью зажатых аппаратных клавиш. Воскрешать смартфоны приходилось уже сервисным центрам. Следует отдать должное Sony — проблему починили в прошивке 10.1.A.1.434 (Android 4.1.2) и более поздних версиях ПО. А вот те, кто обновиться не успели, рисковали внезапным «окирпичиванием» японского флагмана.

Кстати, Samsung Galaxy S3, который вышел в свет в это же время, тоже удивлял покупателей внезапной смертью в течение пару-тройки месяцев работы. В общем, контроль качества смартфонов в 2013-м оставлял желать лучшего.



Sony хотя бы признаёт дефекты в своих флагманах

Apple iPhone 6 — изогнут поневоле

Шестой iPhone был революцией — Apple наконец-то решилась увеличить диагональ своего смартфона до актуальной в 2014 году диагонали. Угодили даже любителям «лопат», когда выпустили iPhone 6 Plus.



Айфон шестой, свежесогнутый

Но именно «болезнь роста» спровоцировала недостаток, который не только подкосил репутацию iPhone 6, но и породил новую дисциплину в глупых любительских тестах. Потому что внезапно выяснилось, что крупногабаритные Айфоны с тонким алюминием в корпусе гнутся даже при умеренном давлении. Армия «счастливчиков», у которых смартфон согнулся в заднем кармане брюк, желала американской компании доброго здоровьица, а охочие до просмотров YouTube-блогеры принялись гнуть Айфоны своими ручищами и радоваться полученному результату.

Apple дефект (кто бы сомневался!) не признала и заявила, что смартфоны не согнутся так, как показано в СМИ, если специально не прилагать к этому усилий. Честно говоря, на этот раз купертинцы были скорее правы — многие другие смартфоны можно деформировать таким же образом, просто новости о них не будут тиражировать и раздувать из них сенсацию. А из дефектов iPhone — будут!

Опровержения опровержениями, но Apple всё-таки озаботилась прочностью корпуса в iPhone 6s — новый алюминиевый сплав серии 7000 и вправду сделал флагманский смартфон прочнее, в тестах на сгибание он превзошёл, к примеру, Samsung Galaxy Note 5 и S6. Так что найти отличие iPhone 6 Plus от 6s Plus можно даже не лицом или пальцами, а другой частью тела — новая модель, по логике вещей, не согнётся в заднем кармане ваших брюк, если вы рискнёте присесть со всё ещё дорогостоящим смартфоном на диванчик.



Apple всё же устранила проблему в iPhone 6s, но так и не признала её

Sony Xperia Z5 — водозащищённый смартфон без гарантии на защиту от воды

Уж сколько мы перевидали пловцов и ныряльщиков в рекламе флагманских Xperia! Со времён, когда не было других флагманских смартфонов с влагозащитой, кроме моделей из Z-серии, Sony не жалели денег на красочную демонстрацию того, что мобильники без последствий переносят погружение в воду.

Но «отвечать головой» за такие действия рекламного отдела создатели Xperia не хотят, поэтому обращения в сервисный центр со смартфонами-«утопленниками» чаще всего заканчивались для владельцев «Иксперий» скандалом, а уже потом гарантийным ремонтом. С учётом того, как быстро изнашивались заглушки разъёмов в старых представителях Z-серии, ремонт смартфонов, которые «протекли», стал для Sony регулярной головной болью.



Если вы попробуете использовать Xperia таким же образом, как в этой рекламе — лишитесь гарантии

И, наконец, после выхода Xperia Z5 японцы заявили, что водостойкость смартфону дана для того, чтобы защитить его от капель дождя, а никак не для подводной съёмки, поэтому за последствия погружения Z5, Z5 Compact или Z5 Premium в воду японцы отвечать отказываются. В рекламе плавают, говорите? А там плавают специально обученные люди со специально обученными смартфонами, мы не несём ответственности, не повторяйте это дома, всего доброго, до свидания!

LG G4 — печатная плата как расходный материал

Тяжела и неказиста доля модного флагмана с кожаным корпусом. Сначала покупатели ходили вокруг да около кожаного корпуса модели и вопрошали: «А таким смартфоном удобно пользоваться?». Потом болезненное и не во всех случаях удачное обновление с Android 5.1 до 6.0, а напоследок — «бутлуп», когда смартфон на этапе включения показывает логотип, но не включается. Даже если вынуть аккумулятор (а здесь он съёмный, не то, что в этих ваших алюминиевых вёдрах), проблема не исчезнет.



Пришла пора молиться — после этой надписи LG G4 может запросто не включиться

Головную боль такого рода в LG лечат «обезглавливанием», то есть, не перепрошивкой, а полной заменой микросхемы смартфона. После чего проблема может всплыть уже на новой плате... Потому что дефект кроется в выходе из строя начинки на микросхеме, которую в условиях рядового СЦ перепаять нельзя. Особенно пикантно смотрится послегарантийное устранение дефекта — владелец проблемного экземпляра моментально «попадает» на ремонт стоимостью 7-8 тысяч рублей. По этой причине G4, даже с учётом неплохих характеристик и хорошей ремонтопригодности, стал очень опасной покупкой на вторичном рынке. И вы таки будете смеяться, но в некоторых Nexus 5X наблюдаются аналогичные дефекты.