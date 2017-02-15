9 скандалов из-за массового брака в телефонах: не только взрывы аккумуляторов

Евгений Харитонов, 

Вместо бородатых анекдотов о взрывоопасном Samsung Galaxy Note 7 мы расскажем вам о девяти случаях, когда крупнейшие производители телефонов штамповали тысячами бракованные телефоны и чаще всего даже не считали свою промашку производственным браком.

Apple iPhone 4 — телефон теряет сеть, если удерживать его в ладони

Развесёлая по своему накалу история — Apple выпустили новый крутой iPhone с непродуманной конструкцией, из-за которой уровень сигнала катастрофически падал, если вас угораздило сжать телефон в руке. Берёте телефон в руку — он теряет сеть.

И это не «глюк прошивки» — проблема кроется в том, что антенны телефона располагались по периметру корпуса, а ладонь (которая, так или иначе, проводит ток), «закорачивает» антенны Wi-Fi и сотовой связи. То есть, Apple банально не озаботились тем, чтобы проверить, как iPhone 4 будет вести себя в руках владельца.

По мнению Apple, iPhone 4 нужно использовать в чехле, либо так
По мнению Apple, iPhone 4 нужно использовать в либо чехле, либо так

Но самое любопытное даже не это, а реакция Apple, которая несколько недель твердила, мол, «нет никакой проблемы, вам показалось», затем устроила второй раунд цирка под названием «вы держите свои телефоны неправильно», а чуть позже, когда на компанию стали слишком часто и со всех сторон показывать пальцем, провела внеплановую презентацию в честь «антеннагейта».

На этой презентации Apple... нет, не извинилась, не дождётесь — сообщила: «О боже, мы прекрасны, а наши Айфоны лучше всех! Есть один крохотный недостаток, но вы посмотрите на BlackBerry, HTC и Samsung — у них смартфоны тоже иногда теряют сеть».

И всё хорошо, прекрасная маркиза, просто полоски уровня сигнала в системе, мол, отображаются неправильно — пообещали исправить. Дескать, все неправы, и только для массового самоуспокоения всем раздадут бесплатные бамперы, потому что отправка смартфонов в ремонт стоит денег, а резиновые накладки на корпус — простое и дешёвое решение проблемы без необходимости признать её браком. Оправдание в стиле «Мы случайно выбили вам глаз, но готовы отправить отличную повязку в стиле Весёлого Роджера!».

Некоторые примеры, как держать iPhone 4, чтобы он не потерял сеть
Некоторые примеры, как держать iPhone 4, чтобы он не потерял сеть

Nokia — а у вас ус клавиатура отклеилась!

В понимании трудящихся, Nokia — производитель «старой закалки» с эталонно надёжными мобильниками. Но финны тоже допускали промашки в своей армии моделей, и даже история с аккумуляторами, которые перегревались и «ловили» замыкание во время зарядки сразу в нескольких моделях телефонов, в «Нокиях» тоже случалось. Но времена были тёмные (начало 2005 года), YouTube ещё не изобрели, а СМИ не придали поломке значения и не стали нагнетать истерию о смертельных мобильниках, которые вышли на свою кровавую тропу.

Телефоны были толстыми (и горели неохотно), а аккумуляторы в них — съёмными, поэтому Nokia просто объявила бесплатную замену проблемных аккумуляторов BL-5C всем, кто введёт на официальном сайте компании серийный номер своей АКБ. Владельцу отправляли новехонький аккумулятор и в ответ просили выслать старый назад или хотя бы утилизировать. Но так никто не поступал, потому что в мобильниках на территории России брак аккумуляторов почти ни у кого не проявлялся, и ловкие ребята-энтузиасты таким нехитрым способом просто получали бесплатный аккумулятор вдобавок к изношенному «родному».

Спустя пару месяцев использования все Nokia N76 выглядели одинаково
Спустя пару месяцев использования все Nokia N76 выглядели одинаково

Серьёзные дефекты, когда смартфоны подводили компоненты микросхем, Nokia допускала крайне редко — уже в эпоху сенсорных устройств Symbian (2009—2010 года). А главной претензией к качеству изготовления некогда супер-прочных финских мобильников стало качество корпуса. Смартфон-раскладушка Nokia N76 в первые месяцы использования «линял», от панелей его корпуса без особых на то причин отваливалась краска. В Nokia C5-03 просто появлялись трещины на корпусе, причём настолько массовые, что этот дефект признали гарантийным случаем.

Nokia 5500
Nokia 5500

А самая «мякотка» — история с пыле-влагозащищенным смарфонов Nokia 5500 Sport, у которого спустя некоторое время… просто отклеивалась вся клавиатура, а джойстик терял напыление из краски. Сегодня даже в дешёвых чехлах для мобильников с Aliexpress используется более качественный клей, чем в недешёвом (10 тысяч рублей в 2005 году — почти как 30 тысяч сегодня) и якобы крутом умном телефоне.

Клавиатура защищенного смартфона держалась практически на «соплях»
Клавиатура защищенного смартфона держалась практически на «соплях» (фото: mforum.ru)

Сервисные центры реагировали на жалобы пользователей по-разному, потому что никто не верил, что покупатели «экстремальной» модели довели до её такого состояния при щадящей эксплуатации.

Sony Xperia Z и её «внезапная смерть»

Назвать Xperia Z отсталым или некачественным смартфоном язык не поворачивается — в 2013 году он считался очень крутым и продвинутым флагманом с экзотической по тем временам влагозащитой.

Sony Xperia Z
Sony Xperia Z

И даже в программном плане «Зэтка» была стабильной, но недолго: немалое количество экземпляров выключались из-за критического «глюка» прошивки и больше не включались. Не помогала даже принудительная перезагрузка с помощью зажатых аппаратных клавиш. Воскрешать смартфоны приходилось уже сервисным центрам. Следует отдать должное Sony — проблему починили в прошивке 10.1.A.1.434 (Android 4.1.2) и более поздних версиях ПО. А вот те, кто обновиться не успели, рисковали внезапным «окирпичиванием» японского флагмана.

Кстати, Samsung Galaxy S3, который вышел в свет в это же время, тоже удивлял покупателей внезапной смертью в течение пару-тройки месяцев работы. В общем, контроль качества смартфонов в 2013-м оставлял желать лучшего.

Sony хотя бы признаёт дефекты в своих флагманах
Sony хотя бы признаёт дефекты в своих флагманах

Apple iPhone 6 — изогнут поневоле

Шестой iPhone был революцией — Apple наконец-то решилась увеличить диагональ своего смартфона до актуальной в 2014 году диагонали. Угодили даже любителям «лопат», когда выпустили iPhone 6 Plus.

айфон шестой, свежесогнутый
Айфон шестой, свежесогнутый

Но именно «болезнь роста» спровоцировала недостаток, который не только подкосил репутацию iPhone 6, но и породил новую дисциплину в глупых любительских тестах. Потому что внезапно выяснилось, что крупногабаритные Айфоны с тонким алюминием в корпусе гнутся даже при умеренном давлении. Армия «счастливчиков», у которых смартфон согнулся в заднем кармане брюк, желала американской компании доброго здоровьица, а охочие до просмотров YouTube-блогеры принялись гнуть Айфоны своими ручищами и радоваться полученному результату.

Apple дефект (кто бы сомневался!) не признала и заявила, что смартфоны не согнутся так, как показано в СМИ, если специально не прилагать к этому усилий. Честно говоря, на этот раз купертинцы были скорее правы — многие другие смартфоны можно деформировать таким же образом, просто новости о них не будут тиражировать и раздувать из них сенсацию. А из дефектов iPhone — будут!

Опровержения опровержениями, но Apple всё-таки озаботилась прочностью корпуса в iPhone 6s — новый алюминиевый сплав серии 7000 и вправду сделал флагманский смартфон прочнее, в тестах на сгибание он превзошёл, к примеру, Samsung Galaxy Note 5 и S6. Так что найти отличие iPhone 6 Plus от 6s Plus можно даже не лицом или пальцами, а другой частью тела — новая модель, по логике вещей, не согнётся в заднем кармане ваших брюк, если вы рискнёте присесть со всё ещё дорогостоящим смартфоном на диванчик.

Apple всё же устранила проблему в iPhone 6S, но так и не признала её
Apple всё же устранила проблему в iPhone 6s, но так и не признала её

Sony Xperia Z5 — водозащищённый смартфон без гарантии на защиту от воды

Уж сколько мы перевидали пловцов и ныряльщиков в рекламе флагманских Xperia! Со времён, когда не было других флагманских смартфонов с влагозащитой, кроме моделей из Z-серии, Sony не жалели денег на красочную демонстрацию того, что мобильники без последствий переносят погружение в воду.

Но «отвечать головой» за такие действия рекламного отдела создатели Xperia не хотят, поэтому обращения в сервисный центр со смартфонами-«утопленниками» чаще всего заканчивались для владельцев «Иксперий» скандалом, а уже потом гарантийным ремонтом. С учётом того, как быстро изнашивались заглушки разъёмов в старых представителях Z-серии, ремонт смартфонов, которые «протекли», стал для Sony регулярной головной болью.

Если вы попробуете использовать Xperia таким же образом, как в этой рекламе — лишитесь гарантии
Если вы попробуете использовать Xperia таким же образом, как в этой рекламе — лишитесь гарантии

И, наконец, после выхода Xperia Z5 японцы заявили, что водостойкость смартфону дана для того, чтобы защитить его от капель дождя, а никак не для подводной съёмки, поэтому за последствия погружения Z5, Z5 Compact или Z5 Premium в воду японцы отвечать отказываются. В рекламе плавают, говорите? А там плавают специально обученные люди со специально обученными смартфонами, мы не несём ответственности, не повторяйте это дома, всего доброго, до свидания!

LG G4 — печатная плата как расходный материал

Тяжела и неказиста доля модного флагмана с кожаным корпусом. Сначала покупатели ходили вокруг да около кожаного корпуса модели и вопрошали: «А таким смартфоном удобно пользоваться?». Потом болезненное и не во всех случаях удачное обновление с Android 5.1 до 6.0, а напоследок — «бутлуп», когда смартфон на этапе включения показывает логотип, но не включается. Даже если вынуть аккумулятор (а здесь он съёмный, не то, что в этих ваших алюминиевых вёдрах), проблема не исчезнет.

Пришла пора молиться — после этой надписи LG G4 может запросто не включиться
Пришла пора молиться — после этой надписи LG G4 может запросто не включиться

Головную боль такого рода в LG лечат «обезглавливанием», то есть, не перепрошивкой, а полной заменой микросхемы смартфона. После чего проблема может всплыть уже на новой плате... Потому что дефект кроется в выходе из строя начинки на микросхеме, которую в условиях рядового СЦ перепаять нельзя. Особенно пикантно смотрится послегарантийное устранение дефекта — владелец проблемного экземпляра моментально «попадает» на ремонт стоимостью 7-8 тысяч рублей. По этой причине G4, даже с учётом неплохих характеристик и хорошей ремонтопригодности, стал очень опасной покупкой на вторичном рынке. И вы таки будете смеяться, но в некоторых Nexus 5X наблюдаются аналогичные дефекты.

Автор
Евгений Харитонов
Теги
смартфон Apple SONY iPhone LG Nokia брак

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