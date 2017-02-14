Их убил iPhone: 10 самых необычных телефонов «доайфоновой» эпохи

Портрет современного смартфона — алюминиевая «кастрюля» с огромным экраном, сканером отпечатков пальцев и камерой. Если хорошо доплатите, вокруг дисплея немного «срежут» рамки, вот вам и всё разнообразие! Но так было не всегда, и сегодня мы вспомним самые красивые, удобные или просто незабываемые с виду мобильники, которые убила мода на сенсорные экраны с управлением пальцами.

IBM Simon — «прадедушка» современных смартфонов (1993 год)

Сегодня мы не будем помахивать первым в истории мобильником DYNATAC 8000X, который уже всем осточертел, или первой «раскладушкой», у которой экран был почему-то на той же панели, что и клавиши. И стоит отметить, что эти ваши смартфоны выглядели на современный лад не в 2010-х, и даже не с начала двухтысячных, а в 1993 году, за 14 лет до того, как Стив Джобс показал публике дебютный Apple iPhone.



IBM Simon

IBM в девяностые годы уже витала далеко от понимания, что нужно простым смертным, а не бизнесу, но в случае с Simon мегакорпорация умудрилась создать смартфон в эпоху, когда конкуренты учились конструировать простые «звонилки» или, в лучшем случае, КПК с прикрученной через труднодоступные места возможностью звонить.



Интерфейс системы IBM Simon

Огромный «кирпич», конечно, толщиной и весом походил на пять Samsung Galaxy S7 edge (полкило, дамы и господа), располагал всего лишь 1 мегабайтом памяти, одноядерным процессором Вадим Vadem с частотой 16 МГц и дисплеем с диагональю 4,7 дюймов (при почти 7-дюймовой длине корпуса). Работал от аккумулятора телефон всего один час, а к интернету подключался со скоростью 0,002 Мбит/с. Но конструктивно это действительно был смартфон, с адаптированной для звонков и работы в приложениях системой, удобными меню и вообще неплохими характеристиками для 1993 года. Хихикать над характеристиками 24-летнего смартфона легко, но на момент своего выхода он был крут, а «потопили» его другие факторы: от высокой цены ($900 долларов с двухлетним контрактом у сотового оператора — примерно как $1500 или 90 тысяч рублей сегодня) до малой автономности в отсутствие всяких PowerBank и зачаточном состоянии сотовых сетей для передачи данных. Всему своё время, но время Simon в 1993-м году ещё не наступило, зато этот угловатый мобильник предопределил внешность смартфонов, которые появились десятилетие спустя.

Ericsson R380 — первый по имени «смартфон» (2000 год)

Первый мобильник, который официально стали величать смартфоном, потому что он им и является даже в современном понимании. Операционная система Symbian v5.1 (на шестой версии системы Nokia уже полным ходом штамповала цветастые мобильники) с навороченной адресной книгой, поддержкой e-mail, браузером, календарем, браузером и большим количеством настроек. Изначально англоязычная, но уже с возможностью установить официальный русификатор. Сторонние приложения Symbian тогда, правда, ещё не поддерживала, поэтому 4 МБ встроенной памяти использовались только в накопительных целях.



Ericsson R380

В отличие от здоровенного «пришельца из будущего» IBM Simon смартфон производства Ericsson лёгким движением пластиковой панели превращался из сенсорной модели с 3,5 дюйма дисплея в обычный, удобный для звонков бизнес-мобильник с полным набором телефонных клавиш. Удобно! Даже удобнее, чем сходная «нашлёпка» на Samsung Galaxy S6 edge+ в 2015 году. Сейчас «прогрессивное человечество» полностью забросило идею аппаратных клавиш в смартфонах, а ведь они очень удобные были гибриды!



Ericsson R380

Nokia 5510 — орудие фаната SMS (2001 год)

Чем вам не карманный компьютер с виду? Один из первых массовых мобильников с аппаратной QWERTY-клавиатурой для удобной переписки с помощью SMS и EMS (это такие смски, только с прикрученными монохромными картинками и монофоническими мелодиями). Скудновато? Ну а что поделаешь — до засилья ICQ и других мессенджеров оставалось ещё несколько лет, «вконтактиков» ещё ни в каком виде не придумали, а молодые люди были такими же общительными, как и нынешние.

Кроме сумасшедшего дизайна (как вы себе представляете такую «печатную машинку» возле уха?) в Nokia 5510 наличествовала поддержка MP3-файлов и 64 мегабайта памяти для хранения информации. Но конвертировать на медленном компьютере и «заливать» музыку на телефон через Nokia PC Suite было унылым занятием, поэтому молодёжь чаще обходилась встроенным FM-радиоприёмником.



Nokia 5510

Браузер тоже был, но ультра-примитивный, строго для легковесных WAP-сайтов. В целом же телефон «потрохами» был близок к Nokia 3330 (это такой модернизированный в сторону поддержки MP3 и интернета неубиваемый финский «кирпич»). То есть, мобильник с размашистой QWERTY-клавиатурой, по сути, представлял собой «переодетую» бюджетную модель, без каких-либо претензий на титул карманного компьютера. Но 5510 идеально подходил для переписки, воспроизводил музыку, был прочным и работал 4-5 дней от одной зарядки, а большего во времена, когда не изобрели даже GPRS (хочешь в «интернеты» с мобильника — платишь поминутно), и не требовалось.

В России Nokia 5510 особой популярностью не пользовался, потому что цена на короткие сообщения кусалась, а до 2002 каждый оператор был «отдельным государством», и отправлять SMS можно было только внутри сети. А вот за рубежом модель любили, потому что уже тогда все догадывались, что чатики — это жизнь, а живое общение — жалкое подобие лайков и репостов.

Обзор Nokia 5510

Motorola V70 — телефон-ножницы (2002 год)

Мобильник с плохой автономностью, маленьким тусклым экраном, тугой и крохотной клавиатурой. Дорогостоящая модель стоимостью $500 на момент выхода (~30 тысяч рублей по сегодняшнему курсу), в прошивку которой забыли вложить даже будильник.

Но знаете, что? Никому не было дела до этих недостатков, потому что телефон смотрелся супер-круто! Он отличался от своих собратьев гораздо больше, чем одни флагманские смартфоны в 2017 году отличаются от других, он выглядел дорогой вещью, пришельцем из будущего не благодаря процессору или камере (которой, кстати, не было), а просто в силу дизайна.

Первый в мире телефон в форм-факторе «ротатор», или, как его ещё называют «ножницы-бабочка». В закрытом виде мобильник, что называется, «окукливается», отображает только время и уведомления. По нему нельзя разговаривать, а можно только отклонить входящий вызов. А чтобы принять вызов, нужно «раскрыть ножницы» и сдвинуть защитную панель на 180 градусов.



Motorola V70

Ждёте каких-нибудь особенностей и функциональности? Ну, упомянуть можно разве что поддержку архаичного (теперь уже) стандарта GPRS и медлительный браузер для того, чтобы «ползать» по интернету. А ещё монохромный дисплей, на котором помещаются две строчки и подписи к клавишам под экраном; примитивнейшие тоскливые игры и автономность, как у современных смартфонов — два дня, если очень повезёт.

Но всё равно это красивый, очень красивый телефон, который стоил эдак в 10 раз дешевле, чем Vertu, но в глазах знакомых выглядел не менее круто. Тем более, что шесть лет спустя Motorola довела идею телефона-ротатора до ума и выпустила Aura — модель с дорогим металлическим корпусом, круглым дисплеем и механизмом раскрытия с использованием вольфрама. За пару тысяч баксов, но ей-богу, этот телефон куда более достоин такой суммы, чем кастомизированные iPhone с выгравированными на корпусе лицами знаменитых политиков.

Panasonic GD55 — самый крохотный (2002 год)

Дайте производителям мобильников в руки какую-нибудь крайность, и они наплодят из неё армии телефонов. Пока одни странные ребята гнут смартфоны и экраны на них (потому что могут), а другие плодят «глазища»-камеры на корпусе, третьи уже срезают рамки вокруг дисплея и увеличивают экран до планшетного уровня. Чем бы индустрия не тешилась — лишь бы увидеть в отчёте слова: «Рынок смартфонов вырос на n%!».

Так вот, в начале двухтысячных, когда мобильники наконец стали умещаться в ладони, немалое количество производителей увлеклись миниатюризацией мобильников. Panasonic GD55 — один из самых знаменитых телефонов-«малюток».



Panasonic GD55

Представьте себе телефон (с экраном, полным набором телефонных клавиш, динамиком, микрофонами) высотой с зажигалку и шириной на 50% меньше, чем у iPhone 7. Такой мобильник и сегодня впечатляет миниатюрностью, а в эпоху неубиваемых «лопат» Nokia выглядел ещё круче.

При этом игрушечным Panasonic GD55 тоже не назовёшь: сеть ловил отлично (внешняя антенна, всё-таки), от 720 мАч в аккумуляторе работал не меньше трёх дней, рингтонов было полно и можно было составлять свои, а на экране помещалось 4 строки текста, чего при такой диагонали более чем достаточно.

Nokia N-Gage — телефон-игровая консоль (2003 год)

Заезженный пример, но раз уж мы говорим о диковинных на вид и функциональности мобильниках, без него никуда.

С тех пор, как на свет появились Symbian-смартфоны, Nokia уже успела натренироваться в выпуске и моделей с дизайном а-ля ноутбук, и умных телефонов с классическим корпусом. А вот зарождавшийся класс любителей игр на мобильнике никто до сих пор не «окучивал», и финны решили заняться этим вопросом всерьёз.



Nokia N-Gage

В результате в 2003-м на свет появилась игровая консоль с начинкой флагманского «просто смартфона» 2002 модельного года. Адаптированный для игр корпус, вся функциональность умных телефонов Nokia плюс игровые эксклюзивы, поддержка эмуляторов NES, Sega Mega Drive и других олдскульных консолей. Прибавьте возможность запускать популярные в те годы Java-игры и поддержку сетевой игры при помощи Bluetooth. Хорошая конструкция? На первый взгляд, замечательная!

Но на деле N-Gage оказался провальным проектом — казуальная аудитория (те, кому «просто во что-нибудь поиграть бы») убегала из сотовых салонов сразу же, когда видела, как нужно держать N-Gage в процессе телефонного разговора, а немногочисленные мобильные геймеры крутили пальцем у виска, когда видели цены порядка $30 за телефонную игру. Без супер-продуманного сюжета, сногсшибательной графики или других «вкусностей» — просто за игру с полноценным 3D (а не как в Java-аналогах) и чуть более удобной, чем в обычных смартфонах, клавиатурой. Пираты тем временем научились запускать взломанные N-Gage игры на среднестатистических Symbian-мобильниках, а Sony годом позже выпустила пусть и не телефон, но гораздо более крутую карманную приставку PSP. После чего N-Gage и её уценённый вариант N-Gage QD окончательно упокоились в качестве провальных проектов.



Вот так разговаривают посредством Nokia N-Gage

Samsung SGH-F300 — мобильник и MP3-плеер (2003 год)

С тех пор, как Samsung освоил выпуск ярких дисплеев и сделал полифонию в своих мобильниках достаточно голосистой, корейцы набрались храбрости и вдобавок к «орущим» раскладушкам и слайдерам стали выпускать экспериментальные модели. Например, уникальный в своём роде двуликий F300.

Сегодня никто даже не говорит о том, что мобильники заменят MP3-плееры, потому что это уже случилось давным-давно. Но в 2003 году количество телефонов, которые могли более-менее качественно воспроизводить музыку и просто не быть «железобетонными» в работе с музыкальными файлами, было очень ограничено. А аппаратные MP3-плееры при их отдельной памяти, экранчиках и гораздо большей, чем у мобильников, выносливости были очень даже популярны.

Поэтому Samsung взяли и скрестили один из таких плееров с мобильным телефоном. По одну сторону в F300 нас встречала крупная клавиатура для набора номера и SMS, по другую — «квадратный» набор клавиш для управления музыкой и крупногабаритный дисплей с возможностью крутить на нём видео.



Samsung F300

Да и вообще телефон был укомплектован отнюдь не по-бюджетному: сами по себе два цветных дисплея в те времена были роскошью, а ведь Samsung ещё внедрил в модель 2-мегапиксельную камеру, поддержку FM-радио и microSD! С таким «фаршем» телефон скандально прославился своим несъёмным аккумулятором (наивные были времена, тогда это считалось вопиющим недостатком), зато покорял всех необычным внешним видом.

Вы таки будете смеяться, но даже с такими задатками чистокровного MP3-плеера управлять музыкой и видеозаписями на Samsung F300 было не очень удобно: корейцы наспех подружили оболочку мобильного телефона с мультимедийной составляющей, а «выехать» за счёт прошивок с исправлениями в старые тёмные времена было невозможно. Тем более, что телефонная составляющая в F300 тоже была не верхом совершенства — всем докучал очень уж крохотный и узкий дисплей, на котором SMS-иться было очень несподручно.

В общем, F300 выглядел прототипом-экспериментом, и был им де-факто. Зато запомнился как одна из самых интересных попыток подружить телефон и плеер, задолго до поворотных смартфонов Nokia 3250, например.

Haier P7 — телефон-ручка (2004 год)

По неписанным правилам современности смартфон, который умещается в ладони — устаревший и мелкий смартфон. Например, Samsung считает, что 5,7 дюймов — минимально приемлемая диагональ для флагмана 2017 года (будет даже больше). А вот в начале двухтысячных, когда «звонки и SMS» были почти полным набором, необходимым для счастья, дизайнеры не стеснялись выпускать миниатюрные телефоны в самом разном дизайне.

Pen Phone или P7 не стал популярен в наших краях — Haier один из неудачливых брендов, к которому применяют термин «китайщина» в плохом понимании этого слова, причём с давних времён и по сегодняшний день. Но это не умаляет оригинальности «телефона-ручки» по меркам 2004 года.



Haier P7

По ширине этот телефон примерно в 3 раза компактнее, чем современный 6-дюймовый смартфон (например, Huawei Mate 8), а по высоте даже меньше его. Узкие неудобные клавиши, очень лёгкий корпус, дешёвый и вытянутый в высоту экран, скромная функциональность (есть камера и поддержка GPRS, но памяти всего 3 мегабайта, а для передачи данных нет даже ИК-порта). Да, сегодня этот мобильник немногим компактнее триммера, поэтому во время разговора всем будет казаться, что вы готовитесь удалить себе волосы в ушах, но в эпоху «пухлых» телефонов со съёмным аккумулятором и подвижными частями Haier смог наделать шума и стал доступным вариантом для покупки с целью выпендриться выделиться.



Haier P7

Nokia N90 — я всегда с собой беру видеокамеру (2005 год)

Сначала вы почувствуете себя старым, когда поймёте, что с момента N90 прошло 12 лет, а потом вспомните этот отчасти нелепый, отчасти завораживающий плод любви видеокамеры и смартфона-раскладушки.

Исторически сложилось так, что Nokia, в отличие от Motorola и Samsung, например, не жаловала «чистокровные» мобильники-раскладушки. Финны производили не так уж много моделей в этом форм-факторе, но если речь шла о флагманах, всегда умудрялись «соригинальничать».

Например, Nokia 6260 могла бы быть банальным для своего времени смартфоном-«лопатой», если бы Nokia не оснастила его дисплеем, который можно было развернуть на 180 градусов и разложить на манер ноутбука-трансформера. Таким образом 6260 превращалась в подобие карманного компьютера-моноблока без аппаратной клавиатуры (что без сенсорного экрана было почти бесполезно, кстати говоря).



Nokia N90

Nokia N90 была чуть менее гибкой, а между традиционными для раскладушек половинками корпуса торчала «грыжа» в виде высококачественной 2-мегапиксельной камеры с оптикой Carl Zeiss. Сегодня смешно даже рассказывать, что камера делала снимки с разрешением всего лишь 1600x1200 пикселей, а видео представляло собой мазню на 352х288 пикселях при 15 кадрах в секунду. Но просто поверьте на слово: во времена, когда YouTube только-только появился на свет и вещал записи с качеством 320x240 при рассыпающихся квадратиках, Nokia N90 была очень крутой мобильной фото- и видеокамерой. И неплохим смартфоном под управлением Symbian, хотя ценители смартфонов такие «приколы» с форм-фактором не оценили и в то время выбирали между Nokia N70 и N80.

Обзор Nokia N90

HTC Touch — пальцеориентированный Windows Mobile (2007 год)

К радости или к сожалению, но Windows Mobile («дорого и по-компьютерному»), проиграла битву iPhone и даже смартфонам Nokia под управлением Symbian. Справедливости ради, нужно отметить, что карманные компьютеры и коммуникаторы всегда были нацелены на бизнесменов и прочих состоятельных ребят и в прямую конкуренцию с «народными» смартфонами не вступали. Но не отметить одни из последних моделей, которые уже были ориентированы на широкую аудиторию, нельзя.



HTC Touch

По большому счёту, именно на Windows Mobile «выехала» молодая тогда тайваньская компания HTC с дочерним брендом Qtek. И сделала это заслуженно, потому что одной из первых озаботилась удобством использования заточенной под стилус операционной системы.

В том, что «простым трудящимся» управление пальцем намного больше по нраву, тайваньцы не сомневались и с давних пор разрабатывала фирменную оболочку поверх системы Microsoft. Но Touch стал люб и дорог покупателям тем, что «красивости» и удобство использования этой самой оболочки были доведены до предельных для 2007 года показателей, при этом в распоряжении пользователя всегда оставались «те самые» навороты Windows, которые возвышали её над «недостаточно функциональным» iPhone.



HTC Touch

HTC Touch был крут качественным дисплеем, продуманностью софта и поддержкой Wi-Fi (не такое уж частое явление в гаджетах 10-летней давности), однако по-настоящему быстрым он не был даже по Windows-меркам. А настоящим «памятником» и вершиной инженерной мысли следует считать HTC HD2, который вышел позже — настоящий смартфон-конструктор с ворохом поддерживаемых операционных систем.