«Это не сработает, Стиви». Как встретили первый iPhone десять лет назад

В январе 2007 года (да-да, это было уже десять лет назад, а не вчера) Стив Джобс представил в Сан-Франциско самый-самый первый iPhone. В то время телефоны и смартфоны были другими. Вспоминаем, что говорили о гаджете, изменившем мир, оптимисты, скептики и конкуренты.

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Как это было

Реакция конкурентов

Nokia

На момент презентации iPhone финская Nokia была самым большин производителем смартфонов в мире и безоговорочным лидером рынка. Глава компании Олли-Пекка Калласвуо поприветствовал Apple:

«Я не думаю, что то, что мы увидели, заставит нас изменить наше представление об открытости, нашем программном обеспечении и подходе в бизнесе. Но выход Apple на рынок простимулирует его, что есть благо для индустрии, и я всячески приветствую это»

Nokia пришлось в срочном порядке разрабатывать приспособленную для управления пальцами платформу Symbian 3, параллельно экспериментируя с Linux в разных видах. В 2013 году Microsoft купила мобильное подразделение Nokia за 5,5 миллиарда долларов.



Глава Nokia Стивен Элоп и глава Microsoft Стив Балмер (2012)

Microsoft

Комментарий об iPhone тогдашнему главе Microsoft Стиву Баллмеру будут припоминать ещё долго. Но стоит сделать скидку на то, что один из лидеров рынка просто не мог сказать «Всё пропало, Apple сделала нас». А сказал он следующее:

«Пятьсот долларов? С контрактом? Это самый дорогой телефон в мире. И он не подходит для бизнес-пользователей, потому что у него даже нет клавиатуры, на нём неудобно работать с почтой».

«Нет никаких шансов, что iPhone получит сколько-нибудь значительную долю рынка. Без шансов.»

После выхода iPhone, а затем и смартфонов на Android, доля Windows Mobile стала стремительно снижаться. Компании пришлось сперва переделать интерфейс мобильной ОС, а потом сделать новую ОС. Для спасения ситуации Microsoft купит отдел разработки Nokia и права финский бренд. В 2016 году компания закрыла направление смартфонов Nokia/Microsoft Lumia.

Blackberry

«Ежевичка» в те годы правила рынком бизнес-смартфонов. Костюм, часы и Blackberry — обязательный набор уважаемого делового человека. Джим Болсили, руководивший в то время компанией Research In Motion (производитель BlackBerry), оценил угрозу со стороны iPhone как незначительную:

«Просто ещё один новичок входит на уже очень тесный рынок, где есть множество вариантов для потребителей. Но его влияние на рынок и BlackBerry преувеличивают.»

В 2016 году BlackBerry похоронила собственную мобильную платформу, закрыла разработку смартфонов и стала продавать под своим брендом аппараты на Android, произведённые китайской TCL.

Реакция прессы и экспертов

The Guardian

«Долгожданному iPhone, продажи которого начинаются в США, придётся изо всех сил пробивать себе дорогу, поскольку он не поддерживает 3G, а исследования показывают низкий спрос на конвергентные устройства»

Ad Age

«Аналитики рынка говорят, что у iPhone потенциал даже больше, чем у iPod. Я так не думаю. iPod — это дивергентное, специализированное устройство, а iPhone — конвергентное, универсальное. Между ними большая разница. В мире высоких технологий дивергентные устройства имеют впечатляющий успех, но дивергентные, по большей части, проваливались».

NPR

«Это сотовый телефон, это музыкальный плеер, это камера, это гаджет для веб-серфинга и многое другое. Спросите себя, в самом ли деле вам нужны все эти высокотехнологичные побрякушки».

CNET

«Даже если он провалится — пожалуй, особенно, если он провалится — iPhone изменит то, как создаются мобильные устройства. Будь то ближе к видению компании Apple или дальше».

Реакция пользователей

«Сенсорные кнопки? ПЛОХАЯ идея. Это никогда не сработает»

«Это не сработает, Стиви! Людям нравится жать на кнопки, а не на сенсорный экран, это простой факт. Это не телефон, это карманный Mac»

«Все эти комментарии напомнили мне о тех, кто говорил, что у первого iPod нет шансов».





Фото Стивена Элопа и Стива Балмера — Wired