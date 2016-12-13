Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов

Постепенно мы привыкли к тому, что мобильники из Поднебесной «заткнули за пояс» творения раскрученных производителей. А теперь уже «китайцы дерутся с китайцами» — LeEco привезли в Россию один из самых мощных смартфонов в мире, прописали ему два года гарантии и сделали свой флагман дешевле всех китайских конкурентов. В чём подвох и так ли хорош Le Pro 3 на деле, как «в теории»?

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Если бы LeEco не существовал, его стоило бы придумать. Потому что это не просто производитель гаджетов — это, как говорят больные лурчанкой, мем. Памятное явление, проще говоря. Ведь на российский рынок, который разрывается между дорогими айфонами и бюджетными ZTE, из ниоткуда пришли китайцы, о которых до этого слышали только 2,5 поклонника китайфонов на сами знаете каком форуме.

И не просто пришли, а с размахом в стиле «новых русских» пришли — денег у LeEco хватило и на дорогие презентации сразу с несколькими звёздами эстрады, и на спонсирование шоу «Голос», чтобы каждая домохозяйка узнала о существовании марки. И на демпинговые цены на мощные смартфоны, и на десятки рекламных обзоров в СМИ и блогах. Причём у многих журналистов, которым «не занесли», на почве неосвоенных бюджетов ухудшилось самочувствие, да настолько, что ребята неделями подряд на совершенно непредвзятых основаниях стали «хоронить» LeEco, кто во что горазд.

А в комментариях к обзорам смартфонов (да хотя бы на Ferra) в компанию к «инфицированным» владельцам Redmi Note 3 Pro сбежались персонажи, которые приобрели LeEco Le 2 и Le Max2 по скидке в российской рознице. И вот занимаются они «боксом по переписке» с любителями Xiaomi, а покупатели смартфонов остальных марок стоят в сторонке и приходит в ужас от войн «сектантов» друг с другом.

Уморительная картина, не так ли? По мне, так очень даже. Правда, сокращения персонала и финансовые проблемы в LeEco ни для кого не секрет, но российское представительство ведёт себя невозмутимо и обещает «давить конкурентов ценой» ещё очень долго.



LeEco Le Pro 3

Потому как не в деньгах дело (как говорят герои в голливудских боевиках) — LeEco продают смартфоны с минимальной наценкой для того, чтобы потом переквалифицировать их в терминалы для доступа к видео, новостям, музыке и книгам. С рекомендательными системами, как у YouTube/Яндекс.Музыки, и всяческими «приколами». Например, в Китае со смартфонов LeEco есть возможность лицезреть спортивные матчи с нескольких камер (всего их девять) на выбор. А ещё у LeEco есть договорённости с операторами о «льготном» трафике (мимо основных гигабайт) для покупателей мобильников, и т.п. То есть, все эти процессоры Qualcomm, камеры Sony и тому подобное железо — всего лишь «наживка» для улова в платных подписках на контент.

При этом огораживать Android на айфоновский манер LeEco не собираются — они ждут, когда «клиент созреет» и поглядывают, как Роскомнадзор пачками закрывает сайты с пиратским контентом. Выжидать до победного конца — это, понимаете, старая китайская традиция. Довольно эффективная, судя по количеству брендов из Поднебесной в списке крупнейших производителей гаджетов.

Но это всё лирика, для тех, кто не понял, о какой фирме идет речь. Нам, покупателям, интересно только то, что LeEco просит за навороченные мобильники гораздо меньшие суммы, чем конкуренты, и даёт на них два года гарантии. Даже если российское представительство внезапно «схлопнется», запчастей для Aliexpress на действующие смартфоны хватит ещё на несколько лет.

Сегодня же речь пойдёт о новой на российском рынке модели, которая заполняет пробел между бюджетным Le 2 и флагманским Le Max2. И, раз уж мы с вами здесь собрались из-за характеристик, с них и начнём.

Характеристики

LeEco Le Pro 3 (X725) Операционная система Android 6.0 Marshmallow Экран 5,5”, 1920x1080, IPS, 403 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996, 4 ядра (2x Kryo 2,35 ГГц + 2x Kryo 2,0 ГГц) Графика Adreno 530 Оперативная память 4/6 ГБ Постоянная память 32/64 ГБ Связь 4G (LTE Cat. 12), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC Камеры основная: 16 Мп, с автофокусом, съёмка видео 3840x2160, фронтальная: 8 Мп Аккумулятор 4070 мАч, несъемный Размеры 151,4x73,9x7,5 мм Масса 175 г Цена на момент публикации 25 000 / 28 000 рублей Где купить LeEco Le Pro 3 2801 3 inline

Матовый или глянцевый на выбор

О внешности смартфонов LeEco простые трудящиеся судят по недорогому Le 2 — мол, фаблет с крупным размашистым корпусом. А почему, спрашиваю у LeEco, не создаёте 5-дюймовые мобильники вместо 5,5-дюймовых? «Да они не очень-то и востребованы. Тем более, что мы выпускаем смартфоны с прицелом на просмотр видео, а для этого желательно хотя бы 5,5 дюймов диагонали».

«Так чего ж вы конструируете лопаты с таким большими корпусами вокруг дисплеев?!», — хочется спросить в ответ, но… Redmi Note 4 на деле оказывается крупнее почти по всем параметрам. И ZenFone 3 более массивный, и стройный с виду Meizu MX6 крупнее (этот тоньше за счёт менее ёмкого аккумулятора). Но отделаться от впечатления, что Le Pro 3 громадный, тяжело. Виной тому лицевая панель с чёрной рамкой вокруг экрана. Опять. С проклятой. Чёрной. Рамкой. А без неё нельзя?



Тыловая панель LeEco Le Pro 3

«Безрамочные смартфоны неудобно удерживать в руке. Вы пробовали смотреть видео на безрамочном мобильнике так, чтобы в дороге ничего случайно не задеть, не выключить и не перемотать запись на ходу? И вообще, смотрите на Apple, которая не гонится за тонкими рамками и ни перед кем не отчитывается в связи с этим. Все остаются довольны».

Повод быть довольным был бы, останься эта траурная окантовка замаскированной. Я ведь скрываю свой пивной живот с помощью туго затянутого ремня на брюках и, понимаете ли, мирюсь с неудобствами такого типа одежды. Вот и в случае с Le Pro 3 было бы недурно, чтобы лицевая панель была чёрной — на ней и рамки были бы незаметны. Но LeEco планирует продавать только смартфоны в сером и золотистом цвете с лицевой панелью в цвет корпуса.

Зато от пластиковых вставок на задней панели избавились — это похвально. Lenovo, например, до сих пор лепит пластиковые-перепластиковые панели даже на недешёвую модель P2. Второе достижение, которым китайцы очень гордятся — 7,5 толщины корпуса при 4070 мАч в аккумуляторе. Любой аналогичный по диагонали дисплея и ёмкости, так сказать, батарейки смартфон окажется толще.



Нижняя грань LeEco Le Pro 3

Старшие версии получат полированный глянцевый корпус, младшие — привычную по китайским флагманам матовую металлическую крышку. По качеству сборки, краски и стилю в целом новый LeEco выглядит бодрее, чем Le 2 или Le Max 2 — то есть, уже не «лопата» с бюджетными материалами корпуса, а некая вариация на тему OnePlus 3. А это очень и очень хорошо. И логотип LeEco на сенсорной клавише под экраном (их в смартфоне три, оборудованы подсветкой) тоже смотрится интересно.

Но вот полированный корпус во флагманских моделях мне пришёлся не по душе — он, конечно, очень необычно выглядит, будто смартфон обтянут диковинной плёнкой, но в руках такой Le Pro 3 не больно удобен, как если бы его натёрли вазелином. А ещё на прежнем месте остался «зеркальный» ультразвуковой сканер отпечатков, который срабатывает быстро, но покрывается этими самыми отпечатками моментально.



Лицевая панель LeEco Le Pro 3

Хорошо «показывает», качественно звучит

Давайте-ка оставим дотошный разбор экрана для полного обзора — сейчас могу сказать, что яркость дисплея достигает 500 кд/м2, а контрастность равна 1200:1, что очень недурно. В цветопередаче чёрт ногу сломит, потому что цветовых режимов в смартфоне четыре, да ещё есть «улучшайзер» отображения видео. А не могли бы вы, LeEco, ещё AMOLED завернуть? Но этот вопрос представители компании не любят и отмахиваются: «дорогое удовольствие. Вы думаете, что нам начинка совсем даром достаётся? Мы даже то, что есть, с трудом вписали в бюджет!». Ладно, молчу-молчу…

Зато в смартфоне есть стереодинамики! После этого начинаешь удивляться габаритам уже под другим, так сказать, полюсом — потому что все остальные 5,5-дюймовые мобильники со стереодинамиками намного длиннее: Lenovo Vibe X3 больше на 2,5 мм, Alcatel Idol 4S — на 3,5 мм. А всё потому, что китайцы упаковали динамики как в монофонической компоновке — на нижней грани работает обычный динамик громкой связи, а второй динамик — это тот самый, который вы прикладываете к уху во время звонка. Только он не «орёт» во время телефонного разговора, а делает это лишь во время воспроизведения музыки.

И звук неплохой, только перенасыщенный низкими частотами — тяжёлую музыку на максимальной громкости слушать неприятно, потому что смартфон «похрипывает». Но «попса» и «медляки» играют замечательно.

Разъём 3,5 мм для наушников, по традиции LeEco, ампутирован (как и слот для карт памяти). Причём в компании очень гордятся этим фактом и говорят «эвона, даже Apple решились на это позже нас». Ну-у-у, не знаю — я вот не прочь послушать музыку через проводные наушники, пока мой перегруженный мессенджерами и разряженный (стучатся, знаете ли, в комментарии на Ferra, в несколько e-mail и соцсети) мобильник заряжается от PowerBank. В случае с LeEco такой финт не пройдёт, ведь разъём один и он будет занят переходником на стандартные наушники. Или наушниками со штекером USB-C. А вот инфракрасный порт для управления телевизорами и другой техникой с «пульта» есть, и это радует.

В двух словах — звук в наушниках хороший. Он такой, каким и должен быть в Snapdragon 820/821 в нетронутом виде. Китайцы учатся на своих ошибках — это радует (правда, не все китайцы — я, например, утомился указывать Huawei на некачественный звук во всех смартфонах). В настройках Le Pro 3 есть диспетчер Dolby Atmos, но даже без него звучание устроит почти всех покупателей.

Андроид, но какой-то не такой

Нам, «обзорщикам» (или как вы там нас называете?) полагается быть на острие прогресса и чествовать все новшества железа и софта. Но лично я к творчеству в оболочках по мотивам Android привыкаю мучительно — долгое время пылал нелюбовью к интерфейсу в Lenovo и Huawei, а к свистоплясу в смартфонах ASUS не привык до сих пор. Система в LeEco, в принципе, не даёт веских поводов, чтобы её критиковать, но как-то всё.. нелепо организовано.

Интерфейс Android 6.0 в LeEco Le Pro 3

Нажимать клавишу списка задач, чтобы увеличить/уменьшить яркость дисплея или выключить Wi-Fi — странный обычай… да ещё иконки, в которых видится «вдохновение» то ли родом из iPhone, то ли из Meizu. И всё такое китайское-китайское. Кто-то и в самом деле не поймёт, к чему тут можно придраться, но я себя в EUI ощущаю, как в «китайском Ленд-Ровере» — вроде суть та же, но чувствуешь себя неловко. Зато есть три месяца премиум-подписки на потоковые сервисы — это отлично.

Камеры флагманские, софт — не очень

В теории, у Le 3 Pro очень крутые камеры — сенсор Sony IMX298 (как у Xiaomi Mi5 или OnePlus 3) с фазовым автофокусом, ручным режимом, диафрагмой f/2.0 и пикселями размером 1,4 мкм (как в Samsung Galaxy S7). И сам по себе японский сенсор здесь проявляет себя неплохо, но фокусировка не очень проворная — например, редакционный LG G5 (лазерный автофокус) быстрее фокусируется на объектах при съёмке в помещении. Зато на улице быстрее приходит в себя уже LeEco. Хотя для «макросъёмки» камера всё равно подходит с натяжкой — с расстояния ближе, чем в ладонь смартфону уже становится сложно с первого раза сфокусироваться на объекте вечером.

Пример фото, снятых на тыловую камеру LeEco Le Pro 3

Цветопередача остаётся правдоподобной всегда, а вот шумоподавление (которое борется с тем, чтобы картинка не была «шершавой») ночью работает чуть хуже, чем на фотофлагманах. Le Pro 3 выдаёт более качественные снимки, чем сравнимые по цене ASUS ZenFone 3 или Huawei nova, и да, он снимает лучше подавляющего большинства смартфонов стоимостью до 25 тысяч рублей. Но я не уверен, что в сравнении с «серым» Xiaomi Mi5s или OnePlus 3 наш герой будет всегда выходить победителем. Впрочем, я и пофотографировать толком на новый LeEco ещё не успел. Дотошно плюсы и минусы разберу в обзоре, а пока разглядывайте фото, сделанные на скорую руку.

Пример фото, снятых на фронтальную камеру LeEco Le Pro 3

Самый мощный Snapdragon и быстрая зарядка, а то мало ли что

Разрядить смартфон «в ноль» за те сутки, что он в моём распоряжении, тоже пока не удалось. По большому счёту, автономность неплоха — 14-нм процессор не кушает сверх меры, если его не злить, яркий экран не обязательно «крутить» на максимум, а в иных случаях он тоже не столь прожорлив, как бюджетные Full HD-матрицы. Субъективно, Le Pro 3 чуть более вынослив, чем Xiaomi Redmi Note 3 Pro — это не «обломно» для фаблета, но и рекордов выносливости не сулит. Зато поддерживается быстрая зарядка Qualcomm Quick Charge 3.0 — спасибо, что не «самопал», потому что в PowerBank’и завозят именно поддержку квалкомовских реализаций «быстрозарядника». В комплекте со смартфоном, к слову, есть зарядное устройство стандарта QC 3.0.

Процессор? Snapdragon 821, он же разогнанный Snapdragon 820, он же — лучший флагманский чипсет 2016 года. Самый быстрый в мире, говорите? Уже месяц, как нет — Huawei выкатил в своём флагмане чип Kirin 960 с ядрами нового типа, но на старом техпроцессе. В общем, здесь и сейчас Huawei Mate 9 «едет чуть резче», а в феврале-марте в свет выйдут смартфоны на ещё более быстром Snapdragon 835.

Но по совместимости с играми, стабильности и пригодности для кастомных «самодельных» прошивок флагманский Qualcomm вне конкуренции. Да и стоит он намного дешевле, чем «супермодели» Exynos или Kirin. С Full HD-дисплеем даже на перегруженной анимациями и прочими «свистелками» оболочке EUI смартфон работает очень быстро. А для любителей излишеств есть даже версия с 6 ГБ оперативной памяти. Круто, хотя в OnePlus 3, например, поначалу из шести гигабайт задействовались только 4, а в компании отвечали энтузиастам, мол, «сами дураки, что желаем — то и делаем, переделывайте прошивки, если хотите».

Хорошая модель, и не в бенчмарках дело

В отличие от полоумных мальцов, которые прибегают в комментарии и измеряют качество смартфонов процессорами, адекватные люди смотрят на сумму всех составляющих в смартфоне. Чипсеь — самая быстростареющая деталь в мобильнике, это во-первых. Во-вторых, у криворуких производителей притормаживают даже флагманы, а у иных брендов даже бюджетники удивляют скоростью работы, потому что система «вылизана» идеально.

Поэтому Snapdragon 821 да на Full HD-разрешении в LeEco Le Pro 3 — всего лишь гарантия некоторого запаса быстродействия на случай, когда процессор превратится в середнячка (как это случилось с Snapdragon 810 после прихода 652-й модели). Гораздо интереснее, что в этом смартфоне неплохой дисплей, достаточно ёмкий для 5,5 дюймов аккумулятор, хороший звук в наушниках. Стереодинамики неплохие, но звучание нужно править (возможно, это можно сделать в настройках аудиоплеера), чтобы не было искажений, в камере ночью нужно чуть более активно «педалировать» фокусировку, чем на дорогих флагманах, и принимать в расчёт больший уровень цифрового шума, чем в самых-самых LG, Samsung или Google Pixel. По остальным параметрам смартфон удивительно хорош как для 25 тысяч рублей. Придраться, на первый взгляд, следует только к отсутствию разъёма для microSD и стандартного входа для наушников. А на второй — читайте в подробном обзоре на Ferra.ru уже в скором времени.