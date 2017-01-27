Обзор смартфона LeEco Le Pro 3: китайцы всегда могут дешевле

8.5 /10 Оценка по версии Ferra

LeEco Le Pro 3 Плюсы хороший звук в наушниках и из динамика

высокое быстродействие

хорошая автономность

быстрая зарядка аккумулятора

тонкий корпус, качественные материалы

яркий чёткий дисплей

доступная цена Минусы дефицит памяти на внутреннем накопителе

нет слота microSD

отсутствует 3,5 мм-разъём для наушников

толстые рамки вокруг экрана, невыразительный дизайн

неряшливо откалиброванный дисплей

Никогда не переживайте, если ваш любимый производитель из Поднебесной внезапно стал «уже не тот» — ему на смену тут же придут более толковые бренды. После того, как раскрученные китайцы рванули вслед за Samsung и Apple, а бюджетные бренды принялись устанавливать металлолом в свои мобильники, надежда остаётся только на новичков, способных демпинговать. LeEco это умеют — встречаем флагман со стереодинамиками, ёмким аккумулятором и Snapdragon 821 по минимальной на «белом» рынке цене.

Оглавление

(Голосом Задорнова) Только русский человек возводит крутизну электроники в абсолют! И дело даже не в денежном достатке — в европейских столицах местные жители расхаживают с металлоломом наподобие iPhone 5 или полумёртвыми Samsung Galaxy S5 mini, а в сотовых салонах с интересом толпятся вокруг моделей Huawei и Lenovo дешевле ~15 тысяч рублей. И даже на сайтах для гиков хватает тем с обсуждением развалин за авторством General Mobile (это что-то наподобие Digma, но за границей), а вместо обзоров иностранцы с радостью обсуждают Трампа или фитнес-трекеры.

Русский человек к покупке смартфона подходит настолько же тщательно, как к женитьбе — чтобы и в радости, и в горе, и в период зомби-апокалипсиса мобильник выполнял свои задачи. Отсюда повышенный спрос на мобильники с ёмким аккумулятором и самыми-самыми процессорами на потраченный рубль. По такому рецепту в России огромными тиражами разлетается неофициальный импорт из Xiaomi и Meizu, а теперь у энтузиастов появилась новая «религия» — LeEco продают настолько же крутые смартфоны с минимальной «накруткой», полностью адаптированной к России прошивкой и поддержкой российских диапазонов LTE. В случае с бюджетными моделями приоритеты ясны — кому набор прошивок и 10 ядер за дёшево, а кому российская гарантия и возможность купить мобильник в соседнем сотовом салоне. С флагманами ситуация обстоит сложнее, и сегодня мы узнаем, стоит ли предпочитать флагманский LeEco взамен привычным представителям «китайского премиума».

Характеристики

LeEco Le Pro 3 (X725) Операционная система Android 6.0 Marshmallow Экран 5,5”, 1920x1080, IPS, 403 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996, 4 ядра (2x Kryo 2,35 ГГц + 2x Kryo 2,0 ГГц) Графика Adreno 530 Оперативная память 4/6 ГБ Постоянная память 32/64 ГБ Связь 4G (LTE Cat. 12), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC, IrDA Камеры основная: 16 Мп, с автофокусом, съёмка видео 3840x2160, фронтальная: 8 Мп Аккумулятор 4070 мАч, несъемный Размеры 151,4x73,9x7,5 мм Масса 175 г Цена на момент публикации 25 000 / 28 000 рублей Где купить LeEco Le Pro 328013inline

Дизайн и управление

Будьте толерантны к национальным особенностям дизайна мобильников, дамы и господа. Привыкли к пластиковым корейским «мыльницам» — привыкайте и к «кастрюлям» с траурной рамкой вокруг дисплея. Потому что такую картину мы наблюдаем не только во всех моделях LeEco, от мала до велика, но и в новых Huawei, и в «святейших» флагманах Xiaomi.

Причём китайцы сначала не понимают, что страшного в такой компоновке лицевой панели, а потом обижаются, когда подобные решения величают «колхозом». То ли рамки вокруг дисплея — фетиш уровня обмотанного проволокой руля в автомобиле, то ли подобный способ упаковывать матрицы улучшает ремонтопригодность. Слота для карт памяти нет, а зеркальный сканер отпечатков пальцев всегда будет грязным. Всегда!



Только нескучные обои помогают отвлечься от огромных рамок и невыразительного дизайна лицевой панели LeEco Le Pro 3

Траурная рамка вокруг дисплея портит впечатления от красивого, в целом, корпуса

Вообще, особенность Le Pro 3 в том, что анфас он выглядит очень уж тоскливо — обычный китайфон с упомянутыми выше рамками вокруг дисплея, без опознавательных знаков (покуда среди сенсорных клавиш не вспыхнет логотип LeEco на месте клавиши «Дом»).



Красивый и дорогой с виду смартфон, и никаких пластиковых вставок на корпусе

А в остальных ракурсах — вполне симпатичный смартфон, и не только по китайским, но и по общемировым меркам. Качественный металл в корпусе, гладкая и не скользкая краска, сверкающие под лучами солнца полированные грани… Компактный и «подтянутый» как для своей диагонали и начинки, очень тонкий как для своих 4000 мАч о 5,5 дюймах.



Тыловая панель выглядит отлично, хотя зеркальный сканер отпечатков всегда грязный

Экран и звук

Ох уж эти китайские представления о прекрасном! Именно они стали причиной, по которой качественный, в целом, дисплей Le Pro 3 выдаёт заметно перекошенное в синие оттенки изображение, цвета перенасыщены, а при хорошем уровне яркости полутона отображаются темнее, чем должны. Если вы возьмёте смартфон в руки, вы не найдёте повода для придирок, но поверьте — в стандартном режиме дисплея под названием «LeEco» точность калибровки оставляет желать лучшего.

Характеристики дисплея LeEco Le Pro 3 (режим цветопередачи — «LeEco») Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 510/2 кд/м2 Контрастность 1200:1 Цветовой охват (sRGB) 95% DeltaE 1,75 Гамма 2,1 Цветовая температура 9200K

Режимов цветопередачи в настройках дисплея целых четыре, но даже самый академически правильный из них, «естественный», всего лишь возвращает в норму насыщенность, при этом цветовая температура остаётся такой же «синюшной», а полутона — чуть темноватыми. Очень жаль, потому что по яркости, чёткости, устойчивости к царапинам и отзывчивости дисплей отличный.

Конечно, такие грехи в калибровке водятся не только за LeEco — LG, Lenovo, ZTE и Meizu настраивают изображение подобным образом. Но «наиболее вероятные противники», то есть Huawei и Xiaomi, выдают гораздо более достоверную картинку.

А вот в чём они проигрывают флагманскому LeEco — так это в качестве звука, как в наушниках, так и из динамика. Huawei довёл звук в смартфонах до приемлемого качества только в Mate 9, да и то, только с виагрой активированным «улучшайзером» DTS, Xiaomi звучит… нормально и располагает огромным количеством бесполезных, пригодных только для наушников Xiaomi предустановок эквалайзера.

О звуке в Le Pro 3 можно сказать, что… ой, я забыл дома переходник с USB-C на 3.5 мм-разъём. И на 2000 особей нас, офисного планктона, ни у кого не нашлось такого переходника. Цена вопроса копеечная — 100 рублей на Aliexpress. Но без переходника все проводные наушники в округе будут бесполезными, потому что от стандартного аудиоразъёма LeEco отказались.

Хороший дисплей откалиброван тяп-ляп, зато звук радует и в наушниках, и в динамиках

В природе существуют наушники/гарнитуры с разъёмом USB-C, а LeEco даже продвигают идею цифрового стандарта CDLA в мобильниках, но фирменных проводных наушников с разъёмом USB-C даже «обзорщикам» не завозят, а простые трудящиеся, судя по всему, предпочитают «по-старинке» использовать привычные наушники через переходник.

Но это лирика, а если говорить о звуке, то можно констатировать, что он весьма хорош — чистый, объёмный, сбалансированный. Никаких сюрпризов в лучшую или худшую сторону — LeEco выдаёт правильный, не испорченный звук, характерный для Snapdragon 820/821, звучит лучше, чем Honor 8, OnePlus 3, Alcatel Idol 4S. и незначительно лучше в сравнении с Xiaomi Mi5s. Кому хочется «мяса» — в настройках можно включить диспетчер Dolby Atmos и выбрать одну из предустановок. Хотя особой необходимости в этой нет — если музыка не испорчена низким битрейтом, её будет приятнее слушать без вмешательства «крутилок».

Стереодинамики (один из которых — тот, что вы прислоняете к уху во время разговора) радуют тем, что они есть, и громкостью звучания. Но «мозги» смартфона просят от его «тела» невозможного — например, низких частот на близкой к максимуму громкости. Слушать, конечно, можно, но смартфон напрягается и по этой причине «похрипывает» в предельных режимах, если вы слушаете навороченную музыку. А вот «попса», «медляки» или обычные видеоролики на YouTube воспроизводятся объёмно, чётко и без дефектов звучания. Я бы не назвал Le Pro 3 аудиофильским смартфоном — по качеству звука из динамиков он представляет собой что-то среднее между Alcatel Idol 4S и Huawei Nexus 6P, а до ZTE Axon 7 mini всё же не дотягивает. Но если иметь в виду, что LeEco разместили два неплохих динамика в обычном по длине/ширине и при этом тонком корпусе, критиковать становится толком нечего.

Железо

Вы и в самом деле не знаете, что такое Qualcomm Snapdragon 821? Тогда рассказываю:

самый крутой чипсет (или «процессор», как его называют в народе) для смартфонов сезона «весна 2016 — весна 2017 года). Разогнанная версия Snapdragon 820

супер-быстрые четыре ядра, которые обгоняют по скорости десятиядерные процессоры MediaTek

хорошо приспособлен для игр — недавно в нему даже «прикрутили» поддержку Vulkan API, чтобы выжать более качественную графику на одном и том же видеоускорителе Adreno

экономичный и без склонности к перегреву. Новый техпроцесс 14 нм FinFET прямиком с фабрик Samsung поспособствовал.



Производительность всей системы (тест Antutu Benchmark 6)

В 2016 году Snapdargon 821 был лучшим из лучшим, но уже в феврале 2017-го ему на смену придёт более крутой 835-й «дракон». С более тонким техпроцессом и уже восемью ядрами взамен четырёх. Но это уж потом, а сейчас в серийных устройствах можно найти только промежуточный по быстродействию Kirin 960 в устройствах Huawei. Более крутой с процессорной точки зрения, но примерно такой же в игровом плане.

Один из самых быстрых смартфонов сезона 2016-2017



Мощность процессора (тест Geekbench 3)

Snapdragon 821 способен быть быстрым даже на устройствах с Quad HD-дисплеями, а уж отрисовывать графику для обычного Full HD в Le Pro 3 ему удаётся без проблем. Смартфон работает очень быстро, быстродействия хватает для всего и точно хватит ещё на пару лет. А для тех, кого беспокоит «ожирение» новых приложений, LeEco предлагает вариант с 6 Гбайт оперативной памяти. Сейчас это излишество, но для светлого будущего можно и раскошелиться — в 2014 году 3 Гбайт в Samsung Galaxy Note 4 тоже казались излишеством, а сейчас ребята с «двухгиговым» Galaxy S5 практически пятой точкой ощущают недостачу того самого гигабайта ОЗУ.



Игровая производительность (тест 3DMark Sling Shot OpenGL ES 3.1)

Правда, владельцы базового варианта прочувствуют на себе другие лишения — 32 ГБ памяти, из которой свободно чуть больше 23, без возможности расширения. Для флагмана, который способен снимать видео в разрешении 4K, неприлично крохотный накопитель, а версия с 128 ГБ памяти обойдётся заметно дороже и в России её пока даже не продают.

Софт

В «дикой природе» фирменная оболочка EUI в смартфонах LeEco — это просто промежуточный софт в доступе к фильмам, цифровому телевидению, музыке и книгам по подписке. В Китае LeEco — это такой Apple/Amazon, который не просто выпускает электронику, но и сразу же предлагает, чего посмотреть/послушать/почитать с неё за небольшую сумму и без возни с пиратскими файлами.

В России LeEco не может развернуться таким же образом — китайские фильмы, сериалы и спортивные трансляции для русского человека не больно актуальны, а с российскими правообладателями договориться пока не выходит, да и правительство не способствует.

Интерфейс Android 6.0 в LeEco Le Pro 3

Оболочки китайских брендов-новичков равнодушными не оставляют: вы либо любите, либо ненавидите их дизайн

Поэтому LeEco договорились с местными правообладателями — покупатели Le Pro 3 получают премиум-подписки на сервисы ЛитРес (книги), Zvooq (музыка) и Megogo/Amediateka/ivi.ru (видео) сроком на 3 месяца. Мелочь, а приятно.

В остальном — перед нами китайская-китайская оболочка с дизайном в стиле iPhone/Meizu/Xiaomi. Всё замечательно русифицировано и работает безглючно (до официального прихода LeEco в Россию энтузиасты мучались в попытках довести до ума перевод и удалить китайские приложения). Эргономика — на любителя, ведь строка уведомлений здесь — это только строка уведомлений, а регулировать яркость дисплея, выключать Wi-Fi и включать фонарик нужно по нажатию на «квадрат» — обычно в андроидофонах эта клавиша отвечает всего лишь за переключение между запущенными приложениями (в Android 7 — за включение разделенного экрана тоже).

Кому-то такой подход видится более удобным — мол, приходилось далеко тянуться за переключателями в верхнюю часть экрана. Но как по мне — меню, ответственное за всё, ни для переключения в софте не удобно (всего три приложения на виду), да и переключатели приходится листать вправо-влево. Смешались в кучу люди, звери… С другой стороны — привыкли же мы к единственной клавише управлением системой в Meizu? Значит и к EUI привыкнем.

Камеры

Если в случае с «железом» LeEco без проблем покупают лучшие чипы Qualcomm по низкой цене и конструируют корпус так, чтобы процессоры не перегревались, то в настройке камер на базе японских сенсоров Sony они пока не блещут. Строго говоря, оптимизировать «мозги» камер из китайских производителей научились разве что Huawei и OnePlus. Даже у Xiaomi с доработкой камер раз на раз не приходится, не говоря уже о Meizu, Lenovo или ZTE.

Тыловая камера в Le Pro 3 основана на таком же сенсоре, как у Xiaomi Mi5 и OnePlus 3 — китайцы используют Sony IMX298. А вот оптической стабилизации и лазерной фокусировки нет, но софт хорошо приспособлен к таким реалиям, поэтому при хорошем освещении флагманский LeEco выдаёт чёткие и красочные снимки. И даже съёмка крупным планом ему удаётся очень хорошо (обратите внимание на фото с елью).

Пример фото, снятых на тыловую камеру LeEco Le Pro 3

Но пасмурной московской зимой замечаешь, что LeEco не очень-то опытны в настройке камер для сложных погодных условий: в помещениях фокусировке нужен провожатый и забота, как подвыпившей миледи на ночной дороге. При этом камера не может определиться, стоит ли ей «мылить» картинку, или же оставить её более чёткой, но «шершавой» за счёт цифрового шума. В итоге в кадре присутствует и шум, а детализация остаётся не флагманской (см. фото с ценниками в магазине).

Камера качественная, но допускает огрехи в съёмке при искусственном освещении

Конечно, если учесть, что Xiaomi Mi5s в официальной рознице стоит 31 тысячу, а OnePlus 3 — 36 тысяч, LeEco намного меньше отстаёт по качеству съёмки при огромной разнице в цене. И да — Le Pro 3 выдаёт более качественные снимки, чем сопоставимые ASUS ZenFone 3, Huawei nova или Meizu Pro 6. И даже лучше, чем Mi5s Plus во многих ситуациях. Но имейте в виду, что в тёмное время суток Le Pro 3 не в состоянии тягаться по качеству съёмки с дорогостоящими флагманами, и никакие HDR и ручные режимы это не исправят.

Le Pro 3 снимает качественное видео в разрешении вплоть до 4K, хотя без оптической стабилизации приходится быть вдвойне осмотрительным, чтобы изображение не «плясало».

Фронтальная камера неплохая, но «близорукая» и без автофокуса — для коллективного сэлфи не очень подходит.

Пример фото, снятых на фронтальную камеру LeEco Le Pro 3

Автономность

Вы едва ли найдёте настолько же мощный и выносливый смартфон даже за вдвое большие деньги, чем просят за Le Pro 3 — ни Samsung Galaxy S7 edge, ни iPhone 7 Plus, ни, тем более, флагманы Sony или LG не продержатся в работе так долго, как это делает флагман LeEco. Разве что Xiaomi Mi5s Plus составит ему достойную конкуренцию.

Режим использования (яркость 200 кд/м2) Продолжительность работы, часов Видео с карты памяти 11 часов Игры 5 часов 30 минут Чтение 15 часов 45 минут

Один из самых выносливых флагманских смартфонов!

Два дня в использовании для всего понемногу — легко! А ещё есть возможность включить максимальную экономии энергии при выключенном дисплее (отключение фоновой активности приложений, Wi-Fi, GPS и передачи данных). А с быстрой «всеквалкомовской» зарядкой Quick Charge 3.0 пополнить заряд с нуля до 100% можно за полтора часа — для 4070 мАч это очень даже быстро.



Продолжительность работы в смешанной нагрузке (тест PCMark Work 1.0, 200 кд/м2, минут)

Конкуренты

LeEco Le Pro 3 (X725) Xiaomi Mi5s Plus OnePlus 3 Операционная система Android 6.0 Marshmallow Android 6.0 Marshmallow Android 6.0 Marshmallow Экран 5,5”, 1920x1080, IPS, 403 ppi 5,7”, 1920x1080, IPS, 386 ppi 5,5”, 1920x1080, AMOLED, 401 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996, 4 ядра (2x Kryo 2,35 ГГц + 2x Kryo 2,0 ГГц) Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996, 4 ядра (2x Kryo 2,35 ГГц + 2x Kryo 2,0 ГГц) Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996, 4 ядра (2x Kryo 2,15 ГГц + 2x Kryo 1,6 ГГц) Графика Adreno 530 Adreno 530 Adreno 530 Оперативная память 4/6 ГБ 4/6 ГБ 6 ГБ Постоянная память 32/64 ГБ 64/128 ГБ 64 ГБ Связь 4G (LTE Cat. 12), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC, IrDA 4G (LTE Cat.6), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС, NFC 4G (LTE Cat.6), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC Камеры основная: 16 Мп, с автофокусом, съёмка видео 3840x2160, фронтальная: 8 Мп основная: 13 Мп, с автофокусом вспомогательная: 13 Мп, съёмка видео 3840x2160, фронтальная: 4 Мп основная: 16 Мп, с автофокусом, съёмка видео 3840x2160, фронтальная: 8 Мп Аккумулятор 4070 мАч, несъемный 3800 мАч, несъемный 3000 мАч, несъемный Размеры 151,4x73,9x7,5 мм 154,6x77,7x8 мм 152,7x74,7x7,4 мм Масса 175 г 168 г 158 г Цена на момент публикации 25 000 / 28 000 рублей 23 000 рублей («серый» рынок) 36 000 рублей Где купить LeEco Le Pro 328013inline Xiaomi Mi5s Plus28013inline OnePlus 328013inline

Xiaomi Mi5s Plus

Прямо скажем — не самая удачная модель Xiaomi в 2016. В основном потому, что вместо одной качественной камеры «лопатофон» Xiaomi получил два низкокачественных модуля и работающий через «труднодоступные места» алгоритм, который создаёт снимки с замыленным фоном.



Xiaomi Mi5s Plus

Из-за этого смартфон толком не «взлетел» — энтузиасты покрутили пальцем у виска и пошли покупать Mi5s стандартной размерности. Жаль, потому что вне фотографических дисциплин смартфон и быстрый, и симпатичный внешне, и выносливый. Но дорогой — даже при заказе из Китая с «кривой» гарантией обойдётся почти во столько же, как и Le Pro 3. Чуть менее выносливая, чем наш герой модель, с не такими качественными динамиками и камерами, зато с бОльшим запасом памяти уже в базовой версии.

OnePlus 3

Почему не OnePlus 3T? Потому что в официальную розницу он так и не приехал, а вариант для покупки «здесь и сейчас» в сотовом салоне тоже должен быть. И он есть — в банальном «Связном» OnePlus 3 можно купить за 36 тысяч рублей. Это очень дорого (при заказе из Китая смартфон обойдётся в 24 тысячи), но чёрная икра и элитные внедорожники тоже не дешевеют — вы ведь не хотите, чтобы российские предприниматели всего этого лишились?



OnePlus 3

А если серьёзно — OnePlus 3 даже при такой цене остаётся очень крутым смартфоном. С легковесной системой, отличным дисплеем AMOLED (который очень радует после надоевших IPS), быстрыми и почти идеально настроенными камерами, качественным корпусом, своевременными обновлениями системы… Правда, по автономности, качеству звука из динамиков и в наушниках он отстаёт от LeEco. И, честно говоря, переплачивать за него 11 тысяч в сравнении с LeEco в «белой» рознице не очень-то хочется. А вот между OnePlus 3T и Le Pro 3 по китайским ценам выбирать уже сложнее. Дело вкуса.

Обзор OnePlus 3

Выводы

LeEco, конечно, не стесняются сравнивать свой флагман с топовыми моделями Apple и Samsung в количественных характеристиках. На презентациях выглядит красиво, хотя, если быть до конца честными — по качеству камеры и дисплеев смартфоны несопоставимы.

Но у Le Pro 3 есть другие неопровержимые преимущества — это самый выносливый из быстрых, и самый быстрый из выносливых флагман. Тонкий, с быстрым сканером отпечатков, крутым процессором, хорошими стереодинамиками, неплохой камерой (для 25 тысяч — очень даже). Российский филиал LeEco вдобавок к этому «наваливает» покупателям 2 года гарантии и немного бесплатной подписки на потоковые сервисы. И всё это — по цене сравнимого функционально Xiaomi заказом из Китая. Посмотрим, будет ли Le Pro 3 достаточно надёжным, чтобы эта гарантия не пригодилась на деле.



Разумеется, в России наш герой всё равно обойдётся дороже, чем на Aliexpress, например. Но для энтузиастов это только плюс — они покупают себе Le Pro 3 X720 за 18 тысяч рублей взамен неоправданно дорогого Mi5s Plus и доводят его до ума самостоятельно. А вот в российской рознице противопоставить флагману LeEco банально некого — конкуренты либо слабее по начинке, либо намного дороже.

Недостатки? Скучный дизайн фронтальной панели, ёмкость внутреннего накопителя (ну какие ещё 32 ГБ во флагмане в 2017 году?), отсутствие привычного разъёма для наушников, своеобразная системная оболочка, в которой некоторые вещи реализованы «назло Google», непривычным образом. Но работе с приложениями и запуску игр своеобразный софт не мешает, а по соотношению конфигурации «железа» к цене Le Pro 3 — один из лучших, за что и получает награду «удачная покупка».