Обзор смартфона LeEco Le Pro 3: китайцы всегда могут дешевле
- хороший звук в наушниках и из динамика
- высокое быстродействие
- хорошая автономность
- быстрая зарядка аккумулятора
- тонкий корпус, качественные материалы
- яркий чёткий дисплей
- доступная цена
- дефицит памяти на внутреннем накопителе
- нет слота microSD
- отсутствует 3,5 мм-разъём для наушников
- толстые рамки вокруг экрана, невыразительный дизайн
- неряшливо откалиброванный дисплей
Никогда не переживайте, если ваш любимый производитель из Поднебесной внезапно стал «уже не тот» — ему на смену тут же придут более толковые бренды. После того, как раскрученные китайцы рванули вслед за Samsung и Apple, а бюджетные бренды принялись устанавливать металлолом в свои мобильники, надежда остаётся только на новичков, способных демпинговать. LeEco это умеют — встречаем флагман со стереодинамиками, ёмким аккумулятором и Snapdragon 821 по минимальной на «белом» рынке цене.
Оглавление
- Характеристики
- Дизайн и управление
- Экран и звук
- Железо
- Софт
- Камеры
- Автономность
- Конкуренты
- Xiaomi Mi5s Plus
- OnePlus 3
- Выводы
(Голосом Задорнова) Только русский человек возводит крутизну электроники в абсолют! И дело даже не в денежном достатке — в европейских столицах местные жители расхаживают с металлоломом наподобие iPhone 5 или полумёртвыми Samsung Galaxy S5 mini, а в сотовых салонах с интересом толпятся вокруг моделей Huawei и Lenovo дешевле ~15 тысяч рублей. И даже на сайтах для гиков хватает тем с обсуждением развалин за авторством General Mobile (это что-то наподобие Digma, но за границей), а вместо обзоров иностранцы с радостью обсуждают Трампа или фитнес-трекеры.
Русский человек к покупке смартфона подходит настолько же тщательно, как к женитьбе — чтобы и в радости, и в горе, и в период зомби-апокалипсиса мобильник выполнял свои задачи. Отсюда повышенный спрос на мобильники с ёмким аккумулятором и самыми-самыми процессорами на потраченный рубль. По такому рецепту в России огромными тиражами разлетается неофициальный импорт из Xiaomi и Meizu, а теперь у энтузиастов появилась новая «религия» — LeEco продают настолько же крутые смартфоны с минимальной «накруткой», полностью адаптированной к России прошивкой и поддержкой российских диапазонов LTE. В случае с бюджетными моделями приоритеты ясны — кому набор прошивок и 10 ядер за дёшево, а кому российская гарантия и возможность купить мобильник в соседнем сотовом салоне. С флагманами ситуация обстоит сложнее, и сегодня мы узнаем, стоит ли предпочитать флагманский LeEco взамен привычным представителям «китайского премиума».
Характеристики
|
LeEco Le Pro 3 (X725)
|
Операционная система
|
Android 6.0 Marshmallow
|
Экран
|
5,5”, 1920x1080, IPS, 403 ppi
|
Процессор
|
Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996, 4 ядра (2x Kryo 2,35 ГГц + 2x Kryo 2,0 ГГц)
|
Графика
|
Adreno 530
|
Оперативная память
|
4/6 ГБ
|
Постоянная память
|
32/64 ГБ
|
Связь
|
4G (LTE Cat. 12), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC, IrDA
|
Камеры
|
основная: 16 Мп, с автофокусом, съёмка видео 3840x2160,
фронтальная: 8 Мп
|
Аккумулятор
|
4070 мАч, несъемный
|
Размеры
|
151,4x73,9x7,5 мм
|
Масса
|
175 г
|
Цена на момент публикации
|
25 000 / 28 000 рублей
|
Где купить
|
LeEco Le Pro 328013inline
Дизайн и управление
Будьте толерантны к национальным особенностям дизайна мобильников, дамы и господа. Привыкли к пластиковым корейским «мыльницам» — привыкайте и к «кастрюлям» с траурной рамкой вокруг дисплея. Потому что такую картину мы наблюдаем не только во всех моделях LeEco, от мала до велика, но и в новых Huawei, и в «святейших» флагманах Xiaomi.
Причём китайцы сначала не понимают, что страшного в такой компоновке лицевой панели, а потом обижаются, когда подобные решения величают «колхозом». То ли рамки вокруг дисплея — фетиш уровня обмотанного проволокой руля в автомобиле, то ли подобный способ упаковывать матрицы улучшает ремонтопригодность. Слота для карт памяти нет, а зеркальный сканер отпечатков пальцев всегда будет грязным. Всегда!
Только нескучные обои помогают отвлечься от огромных рамок и невыразительного дизайна лицевой панели LeEco Le Pro 3
Траурная рамка вокруг дисплея портит впечатления от красивого, в целом, корпуса
Вообще, особенность Le Pro 3 в том, что анфас он выглядит очень уж тоскливо — обычный китайфон с упомянутыми выше рамками вокруг дисплея, без опознавательных знаков (покуда среди сенсорных клавиш не вспыхнет логотип LeEco на месте клавиши «Дом»).
Красивый и дорогой с виду смартфон, и никаких пластиковых вставок на корпусе
А в остальных ракурсах — вполне симпатичный смартфон, и не только по китайским, но и по общемировым меркам. Качественный металл в корпусе, гладкая и не скользкая краска, сверкающие под лучами солнца полированные грани… Компактный и «подтянутый» как для своей диагонали и начинки, очень тонкий как для своих 4000 мАч о 5,5 дюймах.
Тыловая панель выглядит отлично, хотя зеркальный сканер отпечатков всегда грязный
Экран и звук
Ох уж эти китайские представления о прекрасном! Именно они стали причиной, по которой качественный, в целом, дисплей Le Pro 3 выдаёт заметно перекошенное в синие оттенки изображение, цвета перенасыщены, а при хорошем уровне яркости полутона отображаются темнее, чем должны. Если вы возьмёте смартфон в руки, вы не найдёте повода для придирок, но поверьте — в стандартном режиме дисплея под названием «LeEco» точность калибровки оставляет желать лучшего.
|
Характеристики дисплея LeEco Le Pro 3 (режим цветопередачи — «LeEco»)
|
Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|
510/2 кд/м2
|
Контрастность
|
1200:1
|
Цветовой охват (sRGB)
|
95%
|
DeltaE
|
1,75
|
Гамма
|
2,1
|
Цветовая температура
|
9200K
Режимов цветопередачи в настройках дисплея целых четыре, но даже самый академически правильный из них, «естественный», всего лишь возвращает в норму насыщенность, при этом цветовая температура остаётся такой же «синюшной», а полутона — чуть темноватыми. Очень жаль, потому что по яркости, чёткости, устойчивости к царапинам и отзывчивости дисплей отличный.
Конечно, такие грехи в калибровке водятся не только за LeEco — LG, Lenovo, ZTE и Meizu настраивают изображение подобным образом. Но «наиболее вероятные противники», то есть Huawei и Xiaomi, выдают гораздо более достоверную картинку.
А вот в чём они проигрывают флагманскому LeEco — так это в качестве звука, как в наушниках, так и из динамика. Huawei довёл звук в смартфонах до приемлемого качества только в Mate 9, да и то, только с виагрой активированным «улучшайзером» DTS, Xiaomi звучит… нормально и располагает огромным количеством бесполезных, пригодных только для наушников Xiaomi предустановок эквалайзера.
О звуке в Le Pro 3 можно сказать, что… ой, я забыл дома переходник с USB-C на 3.5 мм-разъём. И на 2000 особей нас, офисного планктона, ни у кого не нашлось такого переходника. Цена вопроса копеечная — 100 рублей на Aliexpress. Но без переходника все проводные наушники в округе будут бесполезными, потому что от стандартного аудиоразъёма LeEco отказались.
Хороший дисплей откалиброван тяп-ляп, зато звук радует и в наушниках, и в динамиках
В природе существуют наушники/гарнитуры с разъёмом USB-C, а LeEco даже продвигают идею цифрового стандарта CDLA в мобильниках, но фирменных проводных наушников с разъёмом USB-C даже «обзорщикам» не завозят, а простые трудящиеся, судя по всему, предпочитают «по-старинке» использовать привычные наушники через переходник.
Но это лирика, а если говорить о звуке, то можно констатировать, что он весьма хорош — чистый, объёмный, сбалансированный. Никаких сюрпризов в лучшую или худшую сторону — LeEco выдаёт правильный, не испорченный звук, характерный для Snapdragon 820/821, звучит лучше, чем Honor 8, OnePlus 3, Alcatel Idol 4S. и незначительно лучше в сравнении с Xiaomi Mi5s. Кому хочется «мяса» — в настройках можно включить диспетчер Dolby Atmos и выбрать одну из предустановок. Хотя особой необходимости в этой нет — если музыка не испорчена низким битрейтом, её будет приятнее слушать без вмешательства «крутилок».
Стереодинамики (один из которых — тот, что вы прислоняете к уху во время разговора) радуют тем, что они есть, и громкостью звучания. Но «мозги» смартфона просят от его «тела» невозможного — например, низких частот на близкой к максимуму громкости. Слушать, конечно, можно, но смартфон напрягается и по этой причине «похрипывает» в предельных режимах, если вы слушаете навороченную музыку. А вот «попса», «медляки» или обычные видеоролики на YouTube воспроизводятся объёмно, чётко и без дефектов звучания. Я бы не назвал Le Pro 3 аудиофильским смартфоном — по качеству звука из динамиков он представляет собой что-то среднее между Alcatel Idol 4S и Huawei Nexus 6P, а до ZTE Axon 7 mini всё же не дотягивает. Но если иметь в виду, что LeEco разместили два неплохих динамика в обычном по длине/ширине и при этом тонком корпусе, критиковать становится толком нечего.
Железо
Вы и в самом деле не знаете, что такое Qualcomm Snapdragon 821? Тогда рассказываю:
- самый крутой чипсет (или «процессор», как его называют в народе) для смартфонов сезона «весна 2016 — весна 2017 года). Разогнанная версия Snapdragon 820
- супер-быстрые четыре ядра, которые обгоняют по скорости десятиядерные процессоры MediaTek
- хорошо приспособлен для игр — недавно в нему даже «прикрутили» поддержку Vulkan API, чтобы выжать более качественную графику на одном и том же видеоускорителе Adreno
- экономичный и без склонности к перегреву. Новый техпроцесс 14 нм FinFET прямиком с фабрик Samsung поспособствовал.
Производительность всей системы (тест Antutu Benchmark 6)
В 2016 году Snapdargon 821 был лучшим из лучшим, но уже в феврале 2017-го ему на смену придёт более крутой 835-й «дракон». С более тонким техпроцессом и уже восемью ядрами взамен четырёх. Но это уж потом, а сейчас в серийных устройствах можно найти только промежуточный по быстродействию Kirin 960 в устройствах Huawei. Более крутой с процессорной точки зрения, но примерно такой же в игровом плане.
Один из самых быстрых смартфонов сезона 2016-2017
Мощность процессора (тест Geekbench 3)
Snapdragon 821 способен быть быстрым даже на устройствах с Quad HD-дисплеями, а уж отрисовывать графику для обычного Full HD в Le Pro 3 ему удаётся без проблем. Смартфон работает очень быстро, быстродействия хватает для всего и точно хватит ещё на пару лет. А для тех, кого беспокоит «ожирение» новых приложений, LeEco предлагает вариант с 6 Гбайт оперативной памяти. Сейчас это излишество, но для светлого будущего можно и раскошелиться — в 2014 году 3 Гбайт в Samsung Galaxy Note 4 тоже казались излишеством, а сейчас ребята с «двухгиговым» Galaxy S5 практически пятой точкой ощущают недостачу того самого гигабайта ОЗУ.
Игровая производительность (тест 3DMark Sling Shot OpenGL ES 3.1)
Правда, владельцы базового варианта прочувствуют на себе другие лишения — 32 ГБ памяти, из которой свободно чуть больше 23, без возможности расширения. Для флагмана, который способен снимать видео в разрешении 4K, неприлично крохотный накопитель, а версия с 128 ГБ памяти обойдётся заметно дороже и в России её пока даже не продают.
Софт
В «дикой природе» фирменная оболочка EUI в смартфонах LeEco — это просто промежуточный софт в доступе к фильмам, цифровому телевидению, музыке и книгам по подписке. В Китае LeEco — это такой Apple/Amazon, который не просто выпускает электронику, но и сразу же предлагает, чего посмотреть/послушать/почитать с неё за небольшую сумму и без возни с пиратскими файлами.
В России LeEco не может развернуться таким же образом — китайские фильмы, сериалы и спортивные трансляции для русского человека не больно актуальны, а с российскими правообладателями договориться пока не выходит, да и правительство не способствует.
Интерфейс Android 6.0 в LeEco Le Pro 3
Оболочки китайских брендов-новичков равнодушными не оставляют: вы либо любите, либо ненавидите их дизайн
Поэтому LeEco договорились с местными правообладателями — покупатели Le Pro 3 получают премиум-подписки на сервисы ЛитРес (книги), Zvooq (музыка) и Megogo/Amediateka/ivi.ru (видео) сроком на 3 месяца. Мелочь, а приятно.
В остальном — перед нами китайская-китайская оболочка с дизайном в стиле iPhone/Meizu/Xiaomi. Всё замечательно русифицировано и работает безглючно (до официального прихода LeEco в Россию энтузиасты мучались в попытках довести до ума перевод и удалить китайские приложения). Эргономика — на любителя, ведь строка уведомлений здесь — это только строка уведомлений, а регулировать яркость дисплея, выключать Wi-Fi и включать фонарик нужно по нажатию на «квадрат» — обычно в андроидофонах эта клавиша отвечает всего лишь за переключение между запущенными приложениями (в Android 7 — за включение разделенного экрана тоже).
Кому-то такой подход видится более удобным — мол, приходилось далеко тянуться за переключателями в верхнюю часть экрана. Но как по мне — меню, ответственное за всё, ни для переключения в софте не удобно (всего три приложения на виду), да и переключатели приходится листать вправо-влево. Смешались в кучу люди, звери… С другой стороны — привыкли же мы к единственной клавише управлением системой в Meizu? Значит и к EUI привыкнем.
Камеры
Если в случае с «железом» LeEco без проблем покупают лучшие чипы Qualcomm по низкой цене и конструируют корпус так, чтобы процессоры не перегревались, то в настройке камер на базе японских сенсоров Sony они пока не блещут. Строго говоря, оптимизировать «мозги» камер из китайских производителей научились разве что Huawei и OnePlus. Даже у Xiaomi с доработкой камер раз на раз не приходится, не говоря уже о Meizu, Lenovo или ZTE.
Тыловая камера в Le Pro 3 основана на таком же сенсоре, как у Xiaomi Mi5 и OnePlus 3 — китайцы используют Sony IMX298. А вот оптической стабилизации и лазерной фокусировки нет, но софт хорошо приспособлен к таким реалиям, поэтому при хорошем освещении флагманский LeEco выдаёт чёткие и красочные снимки. И даже съёмка крупным планом ему удаётся очень хорошо (обратите внимание на фото с елью).
Пример фото, снятых на тыловую камеру LeEco Le Pro 3
Но пасмурной московской зимой замечаешь, что LeEco не очень-то опытны в настройке камер для сложных погодных условий: в помещениях фокусировке нужен провожатый и забота, как подвыпившей миледи на ночной дороге. При этом камера не может определиться, стоит ли ей «мылить» картинку, или же оставить её более чёткой, но «шершавой» за счёт цифрового шума. В итоге в кадре присутствует и шум, а детализация остаётся не флагманской (см. фото с ценниками в магазине).
Камера качественная, но допускает огрехи в съёмке при искусственном освещении
Конечно, если учесть, что Xiaomi Mi5s в официальной рознице стоит 31 тысячу, а OnePlus 3 — 36 тысяч, LeEco намного меньше отстаёт по качеству съёмки при огромной разнице в цене. И да — Le Pro 3 выдаёт более качественные снимки, чем сопоставимые ASUS ZenFone 3, Huawei nova или Meizu Pro 6. И даже лучше, чем Mi5s Plus во многих ситуациях. Но имейте в виду, что в тёмное время суток Le Pro 3 не в состоянии тягаться по качеству съёмки с дорогостоящими флагманами, и никакие HDR и ручные режимы это не исправят.
Le Pro 3 снимает качественное видео в разрешении вплоть до 4K, хотя без оптической стабилизации приходится быть вдвойне осмотрительным, чтобы изображение не «плясало».
Фронтальная камера неплохая, но «близорукая» и без автофокуса — для коллективного сэлфи не очень подходит.
Пример фото, снятых на фронтальную камеру LeEco Le Pro 3
Автономность
Вы едва ли найдёте настолько же мощный и выносливый смартфон даже за вдвое большие деньги, чем просят за Le Pro 3 — ни Samsung Galaxy S7 edge, ни iPhone 7 Plus, ни, тем более, флагманы Sony или LG не продержатся в работе так долго, как это делает флагман LeEco. Разве что Xiaomi Mi5s Plus составит ему достойную конкуренцию.
|
Режим использования (яркость 200 кд/м2)
|
Продолжительность работы, часов
|
Видео с карты памяти
|
11 часов
|
Игры
|
5 часов 30 минут
|
Чтение
|
15 часов 45 минут
Один из самых выносливых флагманских смартфонов!
Два дня в использовании для всего понемногу — легко! А ещё есть возможность включить максимальную экономии энергии при выключенном дисплее (отключение фоновой активности приложений, Wi-Fi, GPS и передачи данных). А с быстрой «всеквалкомовской» зарядкой Quick Charge 3.0 пополнить заряд с нуля до 100% можно за полтора часа — для 4070 мАч это очень даже быстро.
Продолжительность работы в смешанной нагрузке (тест PCMark Work 1.0, 200 кд/м2, минут)
Конкуренты
|
LeEco Le Pro 3 (X725)
|
Xiaomi Mi5s Plus
|
OnePlus 3
|
Операционная система
|
Android 6.0 Marshmallow
|
Android 6.0 Marshmallow
|
Android 6.0 Marshmallow
|
Экран
|
5,5”, 1920x1080, IPS, 403 ppi
|
5,7”, 1920x1080, IPS, 386 ppi
|
5,5”, 1920x1080, AMOLED, 401 ppi
|
Процессор
|
Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996, 4 ядра (2x Kryo 2,35 ГГц + 2x Kryo 2,0 ГГц)
|
Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996, 4 ядра (2x Kryo 2,35 ГГц + 2x Kryo 2,0 ГГц)
|
Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996, 4 ядра (2x Kryo 2,15 ГГц + 2x Kryo 1,6 ГГц)
|
Графика
|
Adreno 530
|
Adreno 530
|
Adreno 530
|
Оперативная память
|
4/6 ГБ
|
4/6 ГБ
|
6 ГБ
|
Постоянная память
|
32/64 ГБ
|
64/128 ГБ
|
64 ГБ
|
Связь
|
4G (LTE Cat. 12), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC, IrDA
|
4G (LTE Cat.6), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|
4G (LTE Cat.6), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|
Камеры
|
основная: 16 Мп, с автофокусом, съёмка видео 3840x2160,
фронтальная: 8 Мп
|
основная: 13 Мп, с автофокусом
вспомогательная: 13 Мп, съёмка видео 3840x2160,
фронтальная: 4 Мп
|
основная: 16 Мп, с автофокусом, съёмка видео 3840x2160,
фронтальная: 8 Мп
|
Аккумулятор
|
4070 мАч, несъемный
|
3800 мАч, несъемный
|
3000 мАч, несъемный
|
Размеры
|
151,4x73,9x7,5 мм
|
154,6x77,7x8 мм
|
152,7x74,7x7,4 мм
|
Масса
|
175 г
|
168 г
|
158 г
|
Цена на момент публикации
|
25 000 / 28 000 рублей
|
23 000 рублей («серый» рынок)
|
36 000 рублей
|
Где купить
|
LeEco Le Pro 328013inline
|
Xiaomi Mi5s Plus28013inline
|
OnePlus 328013inline
Xiaomi Mi5s Plus
Прямо скажем — не самая удачная модель Xiaomi в 2016. В основном потому, что вместо одной качественной камеры «лопатофон» Xiaomi получил два низкокачественных модуля и работающий через «труднодоступные места» алгоритм, который создаёт снимки с замыленным фоном.
Из-за этого смартфон толком не «взлетел» — энтузиасты покрутили пальцем у виска и пошли покупать Mi5s стандартной размерности. Жаль, потому что вне фотографических дисциплин смартфон и быстрый, и симпатичный внешне, и выносливый. Но дорогой — даже при заказе из Китая с «кривой» гарантией обойдётся почти во столько же, как и Le Pro 3. Чуть менее выносливая, чем наш герой модель, с не такими качественными динамиками и камерами, зато с бОльшим запасом памяти уже в базовой версии.
OnePlus 3
Почему не OnePlus 3T? Потому что в официальную розницу он так и не приехал, а вариант для покупки «здесь и сейчас» в сотовом салоне тоже должен быть. И он есть — в банальном «Связном» OnePlus 3 можно купить за 36 тысяч рублей. Это очень дорого (при заказе из Китая смартфон обойдётся в 24 тысячи), но чёрная икра и элитные внедорожники тоже не дешевеют — вы ведь не хотите, чтобы российские предприниматели всего этого лишились?
А если серьёзно — OnePlus 3 даже при такой цене остаётся очень крутым смартфоном. С легковесной системой, отличным дисплеем AMOLED (который очень радует после надоевших IPS), быстрыми и почти идеально настроенными камерами, качественным корпусом, своевременными обновлениями системы… Правда, по автономности, качеству звука из динамиков и в наушниках он отстаёт от LeEco. И, честно говоря, переплачивать за него 11 тысяч в сравнении с LeEco в «белой» рознице не очень-то хочется. А вот между OnePlus 3T и Le Pro 3 по китайским ценам выбирать уже сложнее. Дело вкуса.
Выводы
LeEco, конечно, не стесняются сравнивать свой флагман с топовыми моделями Apple и Samsung в количественных характеристиках. На презентациях выглядит красиво, хотя, если быть до конца честными — по качеству камеры и дисплеев смартфоны несопоставимы.
Но у Le Pro 3 есть другие неопровержимые преимущества — это самый выносливый из быстрых, и самый быстрый из выносливых флагман. Тонкий, с быстрым сканером отпечатков, крутым процессором, хорошими стереодинамиками, неплохой камерой (для 25 тысяч — очень даже). Российский филиал LeEco вдобавок к этому «наваливает» покупателям 2 года гарантии и немного бесплатной подписки на потоковые сервисы. И всё это — по цене сравнимого функционально Xiaomi заказом из Китая. Посмотрим, будет ли Le Pro 3 достаточно надёжным, чтобы эта гарантия не пригодилась на деле.
Разумеется, в России наш герой всё равно обойдётся дороже, чем на Aliexpress, например. Но для энтузиастов это только плюс — они покупают себе Le Pro 3 X720 за 18 тысяч рублей взамен неоправданно дорогого Mi5s Plus и доводят его до ума самостоятельно. А вот в российской рознице противопоставить флагману LeEco банально некого — конкуренты либо слабее по начинке, либо намного дороже.
Недостатки? Скучный дизайн фронтальной панели, ёмкость внутреннего накопителя (ну какие ещё 32 ГБ во флагмане в 2017 году?), отсутствие привычного разъёма для наушников, своеобразная системная оболочка, в которой некоторые вещи реализованы «назло Google», непривычным образом. Но работе с приложениями и запуску игр своеобразный софт не мешает, а по соотношению конфигурации «железа» к цене Le Pro 3 — один из лучших, за что и получает награду «удачная покупка».
- хороший звук в наушниках и из динамика
- высокое быстродействие
- хорошая автономность
- быстрая зарядка аккумулятора
- тонкий корпус, качественные материалы
- яркий чёткий дисплей
- доступная цена
- дефицит памяти на внутреннем накопителе
- нет слота microSD
- отсутствует 3,5 мм-разъём для наушников
- толстые рамки вокруг экрана, невыразительный дизайн
- неряшливо откалиброванный дисплей