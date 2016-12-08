Обзор Lenovo K6 Note: один из последних классических Леново перед слиянием с Моторолой

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Lenovo K6 Note

Уже скоро китайцы будут величать свои смартфоны по-новому, то есть, грядущие модели выйдут под именем Lenovo Moto. Но напоследок Lenovo решили потеснить долгожителей Xiaomi и Meizu с новой K-серией. Проверяем, есть ли порох в пороховницах у «американских китайцев», когда им приходится конкурировать с брендами из Поднебесной.

Оглавление

Lenovo — необычайно ловкий производитель гаджетов. Вот лично вы вспомните ли навскидку смартфоны этой марки, которые бы ставили рекорды производительности в сравнении с конкурентами? А супер-выгодные модели, за которыми бы выстраивалась очередь, как за %не будем показывать пальцем на такие бренды%? И ведь даже сарафанное радио, то есть раскрутка за счёт «серых» мобильников с доставкой из Aliexpress в биографии наших героев отсутствует. Но народ покупал и покупает мобильники Леново, потому что Lenovo — первый производитель ноутбуков и смартфонов, который на российском (и мировом) рынке заработал репутацию «Китай, но качественный».

А с таким зачином Леново простительна и высокая, по китайским меркам, цена, и малое количество «сенсационных» моделей (Vibe Shot, P1, K900 да «забугорный» K3 Note — вот, пожалуй, и все суперзвёзды за годы существования компании). И даже упразднённые в пользу дочерней Motorola флагманы больше никого не смущают. Гики смотрят на Lenovo с непониманием, но широкая общественность покупает устройства и довольна — ситуация почти как с Apple.

После гигантских затрат на покупку дочерних ломтей IBM и Motorola никакого демпинга от китайцев ждать не приходится — Леново идут по пути Samsung, который растио могущество и наконец убедил покупателей, что его мобильники могут тягаться только с Apple и имеют право стоить соответствующе.

Всю эту «изюминку» новым гаджетам будет придавать именно грядущая модельная линейка Lenovo Moto, а сегодня у нас на тесте один из последних мобильников дореформенной эпохи — недорогой фаблет с ёмким аккумулятором. Проверяем, стоит ли его покупать и ищем в нём черты полюбившихся россиянам классических Lenovo.



Lenovo K6 Note

Характеристики

Lenovo K6 Note Операционная система Android 6.0 Marshmallow Экран 5,5”, 1920x1080, IPS, 403 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937, 8 ядер (8x Cortex-A53 1,4 ГГц) Графика Adreno 505 Оперативная память 3 ГБ Постоянная память 32 ГБ, слот microSD Связь 4G , 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС Камеры основная: 16 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 8 Мп Аккумулятор 4000 мАч, несъемный Размеры 151x76x8,4 мм Масса 169 г Цена на момент публикации 19 000 рублей Где купить Lenovo K6 Note 2801 3 inline

Дизайн и управление

«Изготовлено для Motorola Mobility», — поясняет нам наклейка тыловой панели. А вот судя по дизайну так и не скажешь, ведь K6 Note не только не похож на смартфоны Moto — в нём и Lenovo-то узнаешь с трудом! Раньше у китайцев были фирменные начертания клавиш под экраном, но теперь и они остались в прошлом. Впрочем, сногсшибательной внешности в недорогом мобильнике нам никто и не обещал — достаточно, чтобы модель была симпатичной и без конструктивных огрехов.



Тыловая панель Lenovo K6 Note

С этим у K6 Note всё очень здорово — бюджетной толщины рамки по бокам от дисплея замаскированы чёрной лицевой панелью и изогнутым защитным стеклом, а клавиши громкости и питания расположены именно там, где им подобает быть. Да и элементы управления под экраном радуют, потому что у многих конкурентов на этом же месте расположено очаровательное ничто, а клавиши теснятся на экране и съедают драгоценную площадь дисплея. Подсветки у клавиш нет, но серебристую краску на них прекрасно видно и днём, и вечером. Сканер отпечатков качественный, хлопот не доставляет.

Корпус красивый, компактный и брутальный. Огорчают только пластиковые вставки на крышке

K6 Note не назовёшь здоровяком — пресвятой Redmi Note 3 с таким же по ёмкости аккумулятором толще, а Meizu M3 Note, хоть и более тонкий, но и более длинный смартфон. Смущают только два нюанса: во-первых, пластиковые вставки на задней панели — конкуренты от них уже избавляются, а Lenovo этого делать не спешит. Во-вторых, раздражает не то, чтобы глянцевая, но все-таки слишком гладкая краска поверх металла. Выглядит она круто, но поверхность более скользкая, чем в M3 Note/Redmi Note 3, да и грязь на ней тоже более заметна.



Гибридный слот в Lenovo K6 Note

Экран и звук

Дисплей в Lenovo K6 Note очень хорош — качественную и правильно откалиброванную Full HD-матрицу сегодня не во всяком «стройном» мобильнике найдёшь, а уж создатели смартфонов-долгожителей и вовсе не утруждаются на этот счёт (привет, Philips!). Для справки: дисплей Meizu M3 Note хуже по всем параметрам, а в случае с Xiaomi Redmi Note 4 у нашего героя чуть ниже яркость (460 против 475 кд/м2 в Xiaomi), но почти в 2 раза выше контрастность, меньше погрешность цветопередачи (DeltaE) и не перенасыщены цвета даже в стандартной предустановке дисплея (а ведь есть ещё одна, специально для колориметров, но мы проводили замеры «как есть»). И даже цветовая температура здесь ближе к норме, чем у подавляющего большинства мобильников в пределах 20 тысяч рублей — то есть, никаких оттенков синевы на белом цвете!

Характеристики дисплея Lenovo K6 Note (настройки – «режим повышенной яркости») Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 460/5 кд/м2 Контрастность 1400:1 Цветовой охват (sRGB) 94% DeltaE 2,6 Гамма 2,3 Цветовая температура 7200K

Углы обзора хорошие, яркости хватает для использования мобильника днём, олеофобное покрытие толковое, поэтому дисплей почти не пачкается.

Один из лучших дисплеев в смартфонах-долгожителях. И при этом тихий звук в наушниках

А вот динамик в K6 Note поводов для похвалы не даёт. Громкость регулируется странно — покуда экранный ползунок преодолевает первую половину отрезка, звук становится лишь немного интенсивнее, а начиная со второй половины громкость нарастает лавинообразно. Сам же динамик выдавливает визгливый и резкий звук «как из ведра». Пока громкость умеренная и из него звучат разговоры/«медляки» — не беда, в остальных случаях на высокой громкости получаем неразборчивую писклявую «кашу» из средних и, в основном, высоких частот.

Но уж в наушниках-то всё должно быть иначе — Snapdragon же, да программный эквалайзер! Но увы... Во-первых, какая-то беда с громкостью — она эдак на 25% ниже, чем в среднестатистическом мобильнике (да хотя бы в тех же Redmi Note 3/M3 Note/Liquid Z630). В целом звук неплохой, хотя детализацию чуть «придушили», чтобы шипящие звуки не давили на уши в музыке с низким битрейтом. Последний недостаток можно ликвидировать, если чуть приподнять регуляторы в правой части эквалайзера. А вот с громкостью ситуация двоякая — в крохотных «затычках» её хватает, пусть и впритык, в мониторных наушниках с сопротивлением от 30 Ом и выше приходится всегда выкручивать регулятор на максимум. Тогда громкость равна уровню «чуть выше среднего» в других смартфонах. Возможно, Lenovo ликвидирует эту проблему в следующих прошивках. Или её ликвидируют «кулибины» в инженерном меню. Или такая «импотенция» усилителя заложена на железном уровне и исправить её нельзя.

Железо

Китайский смартфон должен впечатлять процессором, иначе какой же это китайский смартфон? А вот Lenovo без таких материй прекрасно обходится. Не желаете ли Vibe P1m с четырёхъядерным «обрубком» MT6735P за 12 тысяч рублей? Нет? Тогда вам точно понравится K6 Note с Snapdragon 430 за всего двадцать ты~ постойте, куда вы убег... Но ведь это мощный восьмиядерный процессор! Три гигабайта оперативки! Вы упускаете уникальный пользовательский опыт!



Мощность процессора (тест Geekbench 3)

А если серьёзно, то начинка смартфона и вправду не «возбуждает», ведь даже у жадных перекупов официальных дистрибьюторов Xiaomi можно заполучить более мощный Redmi Note 3 с Snapdragon 650 на две тысячи дешевле. Или официально импортированный Meizu M3 Note бодрым Helio P10 за те же 19 тысяч. А 430-й (который слабо изменился со времён Snapdragon 615/616/617) хорошо бы оставить для более доступных мобильников, на что намекает «бюджетный» индекс процессора.

Snapdragon 430 — откровенно слабый процессор для смартфона стоимостью 20 тысяч рублей



Производительность всей системы (тест Antutu Benchmark 6)

Да и чёрт бы с ним, с индексом — лишь бы «мозги» были оптимизированы должны образом. Wileyfox Swift 2 Plus, вон, с таким же процессором и объёмом ОЗУ «летает» быстрее флагманских моделей LG, потому что в Cyanogen OS ампутировали все излишества, которые мешают смартфону «дышать полной грудью». В случае с K6 Note, к сожалению, ситуация обстоит иначе — приложения и игры работают сообразно начинке, но только спустя несколько секунд после запуска. А до этого смартфон будто ругается матом про себя и отряхивается от фоновых процессов, прежде чем начинает работать в полную силу. Перелистывания и анимации в меню/настройках/шторке уведомлений тоже время от времени «икают». Грустно, девицы, как говаривал Остап Бендер.



Игровая производительность (тест 3DMark Sling Shot OpenGL ES 3.1)

Софт

Наверное, скоро специалисты из Motorola выдадут разработчикам оболочки Vibe UI живительных мотиваций и пересадят бедолагам руки на полагающееся хорошим программистам место. А до тех пор программная надстройка ощущается одной из самых тяжёлых нош для железа мобильников, наравне с творениями LG и ASUS. Помнится, Samsung за такие же грехи «пинали» не один год и теперь TouchWiz стал очень проворным, так что ещё не все потеряно.

Интерфейс Android 6.0 в Lenovo K6 Note

Оболочка Vibe UI удобная и функциональная, но постоянно «запинается» даже на восьмиядерном процессоре

А в остальном — система очень миловидная и навороченная. Для экрана есть возможность выбирать режимы цветопередачи, присутствует активация щадящего зрение «ночного режима», звук можно доработать диспетчером Dolby Atmos, а значки в шторке уведомлений (часы, индикация заряда, сим-карты и т.д. можно настраивать даже в более широких пределах, чем на кастомных «самопальных» прошивках). Есть даже FM-радио (ретрограды говорят спасибо) и немного «гербалайфа» в виде UC Browser, Evernote или антивируса McAfee. Очистка «мусора», автозапуск приложений, управление одной рукой — всё на месте. Есть даже изюминка — режим «спрячу от жены весь компромат», то есть, приватный режим с отдельными приложениями, контактами и файлами. Государство в государстве.

Всё это гораздо круче того, что предлагают оболочки Huawei и Meizu (у них софт почти не развивается) и не так навязчиво, как это любит преподносить ASUS. Но за притормаживания «менюшек» на восьмиядерном процессоре разработчиков пора бить механической клавиатурой по их наглым сытым физиономиям.

Камеры

Только давайте не будем забывать, что речь идёт о смартфоне стоимостью 20 тысяч рублей, хорошо? В официальной рознице хороших камерафонов за эти деньги найти не получится, а камеры сносного качества в этой ценовой категории получил разве что Honor 5C да Samsung Galaxy A3 (2016). Ни один из этих смартфонов «долгожителем» не является, а ваши Redmi 3s/Redmi Note 3 в плане качества фото и видео ничуть не лучше героя статьи.

Так вот — камеры в Lenovo K6 Note неплохие, а фронтальная камера сама по себе просто отличная. При естественном освещении смартфон быстро фокусируется и настолько же быстро сохраняет снимки. Интерфейс не перегружен всякой ересью, а ночью фото получаются вполне симпатичными, хотя и с невысоким уровнем детализации.

Пример фото, снятых на тыловую камеру Lenovo K6 Note

Динамический диапазон камеры узкий, поэтому, чтобы в кадре не было недосвеченных/пересвеченных участков, есть смысл использовать HDR. К нему здесь прикрутили целых четыре разновидности. Три из них, правда, уродуют фото — на цирковой лад разрисовывают здания и превращают прохожих в подобие участников гей-парада, поэтому лучше выбрать режим «классика», который работает так, как должен работать HDR и повышает качество снимка без самодеятельности.

Резкость на снимках снижается по краям кадра (обратите внимание на фото с цветочками и замыленные букеты у края кадра), но ничего криминального, с учётом цены смартфона. Зато баланс белого всегда корректный, а шумоподавление эффективное.

Камеры в K6 Note средние по меркам смартфонов-долгожителей

Пример фото, снятых на фронтальную камеру Lenovo K6 Note

В помещении, правда, кадры не радуют детализацией — так снимает фото гораздо более дешёвый Meizu M3s mini, к примеру. И с видеосъёмкой дела обстоят плохо — даже днём записи выглядят «дёрганными и шершавыми», а ночью вдобавок к этому ещё и частота кадров проваливается до 12 к/с.

Автономность

Вот с чем у K6 Note всё отлично — так это с автономностью. Очень выносливый смартфон! Если пользоваться им время от времени — легко протянет пару дней вдали от розетки, экономные покупатели могут растянуть удовольствие до трёх суток, а смартфонные маньяки с трудом разрядят фаблет «в ноль» к концу дня и устанут раньше, чем он капитулирует.

K6 Note работает удивительно долго от типичных для фаблета 4000 мАч

Режим использования (яркость 200 кд/м2) Продолжительность работы, часов Видео с карты памяти 14 часов 15 минут Игры 6 часов 30 минут Чтение 18 часов

Быструю зарядку наш герой, правда, не поддерживает и довольствуется зарядным устройством с током 2А при 5В. Для экстремальных случаев в мобильнике предусмотрен режим «только звонки и SMS» с минимальным энергопотреблением.

Конкуренты

Lenovo K6 Note Xiaomi Redmi Note 4 Meizu M3 Note Операционная система Android 6.0 Marshmallow Android 6.0 Marshmallow Android 5.1 Lollipop Экран 5,5”, 1920x1080, IPS, 403 ppi 5,5”, 1920x1080, IPS, 403 ppi 5,5”, 1920x1080, IPS, 403 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937, 8 ядер (8x Cortex-A53 1,4 ГГц) MediaTek Helio X20 MT6797, 10 ядер (4x Cortex-A53 1,4 ГГц + 4x Cortex-A53 2 ГГц + 2x Cortex-A72 2,1 ГГц) MediaTek Helio P10 (MT6755), 8 ядер (4x Cortex-A53, 1.0 ГГц + 4x Cortex-A53 1,8 ГГц) Графика Adreno 505 Mali-T880 MP4 Mali-T860 MP2 Оперативная память 3 ГБ 3 ГБ 3 ГБ Постоянная память 32 ГБ, слот microSD 64 ГБ, слот microSD 32 ГБ, слот microSD Связь 4G , 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС 4G (LTE Cat.6), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС 4G (LTE Cat.6), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0, GPS, ГЛОНАСС Камеры основная: 16 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 8 Мп основная: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 5 Мп основная: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 5 Мп Аккумулятор 4000 мАч, несъемный 4100 мАч, несъемный несъемный, 4100 мАч Размеры 151x76x8,4 мм 151x76x8.4 мм 153,6x75,5x8,2 мм Масса 169 г 175 г 163 г Цена на момент публикации 19 000 рублей 20 000 рублей 19 000 рублей Где купить Lenovo K6 Note28013inline Xiaomi Redmi Note 428013inline Meizu M3 Note28013inline

Xiaomi Redmi Note 4

Было бы странно не сравнить новичка Lenovo с уже состоявшимся «бестселлером». В официальной рознице Redmi Note 4 обойдётся в 20 тысяч рублей. За эти деньги покупатель получает процессор, которые мощнее, чем начинка K6 Note, более чем в 2 раза. Этот же процессор, правда, страдает перегревом и кушает энергию вёдрами, но фанаты Xiaomi измеряют крутизну телефонов только баллами в бенчмарках и поэтому всё равно счастливы.



Xiaomi Redmi Note 4

Дисплей в Redmi Note 4 менее качественный, чем в Lenovo, звук лучше и в наушниках, и в динамике, тыловая камера примерно такая же, фронтальная круче в K6 Note. Автономность лучше у Lenovo, системные оболочки одинаково интересны, но в Xiaomi интерфейс MIUI не «лагает», как у героя нашего теста.

И не стоит забывать о том, что Redmi Note 4 можно урвать в китайских магазинах по гораздо более низкой цене — железный занавес с заградительными беспошлинными 200 евро на одну посылку свалится на россиян только в 2019 году.

Meizu M3 Note

Продолжаем сравнивать китайцев с китайцами, с потом ещё и с китайцами. А что поделать? ZenFone 3 Max «уже не тот», а Highscreen и прочие Oukitel «ещё не те».

Так вот — M3 Note самый тонкий и красивый из тройки смартфонов, о которых идёт речь. Дисплей в нём хуже, чем в K6 Note, тыловая камера чуть лучше, а вот фронтальная отстаёт по качеству снимков. Автономность в повседневных нагрузках несколько ниже, быстродействие — выше (особенно по субъективным впечатлениям). Звук в наушниках лучше, а в динамике примерно такой же.



Meizu M3 Note

Аналогично собрату Xiaomi, M3 Note можно приобрести дешевле при покупке в Китае. Взамен покупатель получает немного «геморроя» с перепрошивкой и работой сервисов Google, тут уж кому как повезёт.

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Выводы

Фанаты мощной китайщины могут вопить что угодно, но провальным смартфоном Lenovo K6 Note назвать нельзя. Потому что в нём есть нетипично качественный для смартфонов-долгожителей дисплей, красивая и функциональная фирменная оболочка, модный металлический корпус с изогнутым стеклом, отличный уровень автономности, ради которого такие смартфоны и приобретают. Сэлфи-камера, в конце концов, тоже очень хороша.

Проблем у модели тоже хватает: тихий звук в наушниках (от 30 Ом и выше) и не вполне качественный динамик, медлительность (как для смартфона за 20 тысяч), скользкое маркое покрытие крышки, архаичные пластиковые вставки и бюджетная тыловая камера. Конкуренты тоже не асы фотосъёмки, но Lenovo выпустила смартфон позже и с менее слабым процессором, а компенсации за это в новинке нет.

Покупать или нет? Если хочется долгоживущий Lenovo, но вы уже избалованы быстрыми процессорами — лучше раскошелиться на Lenovo P2. Если быстродействие стоит не на первом месте, крупногабаритными наушниками не пользуетесь, а вот хороший экран очень хотелось бы — есть смысл присмотреться. K6 Note получился «вещью в себе» — он не может навязать конкуренцию китайским брендам по всем дисциплинам, но всё-таки угодит почти всем, кроме фанатов больших цифр в бенчмарках и меломанов.

Lenovo K6 Note Преимущества: Недостатки: очень качественный дисплей

удобная и функциональная оболочка системы

качественная сэлфи-камера

отличная автономность комбинированный слот SIM и microSD

слабый процессор

притормаживания оболочки в работе

тихий звук в наушниках

низкокачественная тыловая камера