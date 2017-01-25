Тюнинг — это жизнь! 5 лучших смартфонов для энтузиастов

Возможность прошивать разные варианты «мозгов» взамен одной-единственной системы — мощный аргумент в споре «почему смартфоны на Андроид круче айфона». Хотя в действительности смартфонов, в которых хватает прошивок и вариантов доработок на свой вкус, крайне мало. А самые интересные из них в любом ценовом классе — в нашей статье.

Samsung Galaxy S5

Последний по-настоящему гиковский флагман Samsung. Золотые времена энтузиастов с изобилием «самодельных» прошивок для Galaxy давно прошли — «закрытые» процессоры Exynos для энтузиастов в моделях с 2015 года и новее да постоянные изменения в загрузчике, после которых установить даже «родные» старые прошивки на смартфон проблематично или невозможно. А ещё — региональная защита (смартфон с доставкой из Европы не будет ловить сотовую сеть в России, пока на нём не наговорят 5 минут с европейской сим-картой внутри), счётчик KNOX, который орёт «меня перепрошивали n раз!» и прочие неприятные хлопоты.



Galaxy S5 — качественное железо Samsung с возможностью избежать софта Samsung

Поэтому старина Galaxy S5 — последний из не испорченных и пригодных к самостоятельной доработке Самсунгов. Не очень быстрый по современным меркам, не очень дружественный к неопытным пользователям, но вырваться за рамки «заводского» Android с фирменной оболочкой и экспериментировать с системой он всё же позволяет. Если вы фанат корейских телефонов и ищете по-настоящему гибкую в настройке модель — пора охотиться за «живыми» экземплярами S5 на барахолках. Но остерегайтесь гербалайфа Galaxy S5 Duos — он вышел позже и по изобилию вариантов Android и доработок отличается от оригинала не в лучшую сторону.

Google Nexus 6P

Самый современный смартфон для гиков и ради гиков. Google Pixel рванул в премиум и растерял былое сообщество любителей «тюнинга», среди классических Nexus выбирать уже почти не из чего — Nexus 5 доживают свой век с изношенными несъёмными аккумуляторами (да-да-да, но вы не такой, как все, и давно сменили аккумулятор на новый в сервисном центре) и старческими болячками. Moto Nexus 6 был экзотикой — экзотикой и остался, при всех его «вкусностях». Из моделей 2015 года Nexus 5X оказался довольно «глючным» и мало распространённым. Поэтому самым дружественным в перепрошивке смартфоном для гиков остаётся «Хуавэй-Нексус» — для него даже MIUI 8 выпустили, чтобы ты мог прикидываться любителем Xiaomi без покупки Xiaomi.



Nexus 6P — последний правильный смартфон для гика

Хочешь изменить систему кэширования или разгонять процессор? Не проблема — вот тебе сторонние ядра для системы. Считаешь, что «Андроид уже не тот» и жаждешь вернуться к старой прошивке? Легко! Любишь получать новые версии «зелёного робота» в первых рядах и пользоваться ими без излишеств? Для этого не нужно вообще ничего делать, кроме покупки Nexus и обновления «по воздуху».

Огромный выбор прошивок с разным дизайном и функциональностью, возможность безболезненно и быстро «прыгать» между ними даже без участия компьютера. Есть и более мощные смартфоны для любителей дорабатывать всё «напильником», а вот более новые, с таким же набором «кастомов» и удобные в доработке — вряд ли.

Xiaomi Redmi 3

Когда денег нет, а прошиваться хочется. Вообще, на этот месте мог быть Wileyfox Swift, из которого тоже можно «лепить» разнообразные по программной начинке смартфоны, да только классический Swift уже стартоват, а новые Wileyfox за пределами Cyanogen толком ничего предложить не могут.

При этом свежий и крутой Redmi 4 — «неосвоенная целина», пока без какого-либо разнообразия в прошивках и программных «модах», а Redmi 3S остался переходной моделью, которая брала новизной и скорее родным Android 6.0 с MIUI, чем разнообразием доработок.



Xiaomi Redmi 3 — старый друг с большим количеством кастомов, чем у новых двух

А вот старый-добрый Redmi 3 «тюнинговать» хоть прошивкой в стиле Oppo, хоть Meizu, а то и Huawei. При этом всегда остаётся возможность вернуться к стандартному MIUI, или «почти голому» Android 5-6-7 в виде Cyanogen.

Redmi 3, конечно, уже не первой и даже не второй свежести смартфон, но если гнаться не за модой, а за широтой возможных модификаций, это по-прежнему один из лучших андроидофонов для энтузиастов.

Honor 5X

Huawei — самый суровый производитель, когда вопрос заходит об «импортозамещении». Сегодня почти невозможно найти смартфоны Huawei или Honor с процессорами не-Kirin, а MediaTek в новых моделях встречается только в «бюджетниках», которые популярностью у гик-общественности не пользуются. А варианты с милым сердцу энтузиаста Qualcomm вообще стали исчезающим видом. Но Honor 5X — приятное исключение для всех, кто не фанат Xiaomi или ищет недорогую модель с хорошей камерой.



Honor 5X — Huawei-не-Nexus, подходящий для энтузиастов

Huawei без EMUI и с хорошим выбором «кастомов» — где это видано? Однако ж существует в природе: и работоспособный Lineage/Cyanogenmod OS 14 (Android 7.x) для него есть, и «перерисованная» прошивка Mokee, а желающие могут лепить из Honor 5X своеобразный Meizu или Xiaomi — Flyme OS и MIUI к вашим услугам.

Хорошая альтернатива дорогим мобильникам и один из самых привлекательных смартфонов для энтузиастов в бюджетном классе («белая» розница).

Xiaomi Mi5

Есть среди китайских флагманов смартфоны класса «прошивается аки Nexus» (OnePlus 3), есть потенциально перспективные варианты, которые можно будеть «шить» на что угодно, но потом (Mi5s). Но для покупки «здесь и сейчас» лучшим по соотношению цены, характеристик и возможностей «тюнинга» остаётся Xiaomi Mi5.



Xiaomi Mi5 — самый быстрый из хорошо «прошивабельных» смартфонов

Да, проклятый загрузчик придётся разблокировать с помощью проклятой заявки и вечно «мёртвых» серверов активации Xiaomi. Но после этого с крутым железом (Snapdragon 820 при 4 Гбайт ОЗУ, господа) можно делать что угодно — тюнинг частот CPU, доработку звука, низкоуровневый доступ к камере (заметно улучшает качество фото), переделку на «не родные» системы, и даже установить две прошивки на один смартфон! С такими возможностями доработок на свой вкус Mi5 можно по праву считать самым крутым смартфонов для энтузиастов на рубеже 2016-2017 гг.