Провалы. Модульные смартфоны в 2016 году — платные кнопки для камеры вместо сменного процессора

Смартфон — это такое «скоропортящееся» устройство. Даже если ваш подопечный каким-то чудом не был разбит и не умер от влаги за пару-тройку лет, он обязательно «морально устареет» и будет работать медленно даже в примитивных мессенджерах. Спасти ситуацию должны были модульные мобильники, в которых можно было бы заменять начинку вместо покупки новой модели. В 2016 году модульные смартфоны наконец появились в продаже!.. но оказались никому не нужны. Объясняем, что с ними не так и почему не стоит ждать пригодные к апгрейду телефоны.

Теперь смартфоны можно «тюнинговать»

Когда всяческие предсказамусы включают воображение и вещают о технике будущего, модульные смартфоны в таких мечтах обязательно фигурируют. В стиле «…и восстанут угнетённые покупатели мобильников, и свершится революция, когда вместо устаревающих каждый год смартфонов мы сможем менять процессоры, экраны и камеры, когда захотим!» (аплодисменты, крики «ура!»). Поэтому, все уверовели, что будущее наступило, ведь на рубеже 2015-2016 годов модульные смартфоны всё-таки стали серийными.

Наступить-то наступило, да только оказалось «немного» не таким, каким его представляли любители апгрейдить железо в компьютерах и любой другой электронике. Модульная революция, о которой так долго говорили большевики энтузиасты, наконец пришла в крупносерийные смартфоны. Первыми в 2016 году такую модель выкатили LG — корейцы полностью перелопатили свой флагман, лишили его гламура, который многих отпугнул в G4, а главное — наградили свой новый «джи-пятый» поддержкой модулей!



LG совместили съёмный аккумулятор с отсеком для апгрейда смартфона

Только никакой возможности сменить процессор, оперативную память, камеры или экран модули не предоставляли: LG предложили внешние клавиши для управления камерой (с небольшим аккумулятором), аудиочип и… всё, потому что камера с 360-градусной съёмкой и робот-шар работают со смартфоном без проводов, а очки виртуальной реальности с разъёмом для мобильника — не такая уж и уникальная штуковина.

Крепление модулей в нижней части и «аккумулятор-обойма» выглядят эффектно, но отдать 4000 рублей за внешние клавиши, носить их в кармане и подключать с полным выключением-включением смартфона никто не спешил, да и аудиофилы привыкли к тому, что на аудиочип в смартфоне не нужно тратить деньги в отдельном порядке. Внушить покупателям, что модули — это престижно (как тяжёлые внедорожники на асфальтовых дорогах) у инженеров компании не вышло, поэтому новый флагман компании, LG V20, обошёлся без подключаемых штуковин, а о продажах «джи-пятого», который сам по себе неплох, но не стал «модульным локомотивом», LG предпочитает не распространяться. Новый LG G6, который корейцы покажут в феврале-марте 2017 года, судя по всему, уже обойдётся без подключаемых модов.

Motorola выпустила модульные смартфоны спустя полгода и, глядя на опыт LG, пошла другим путём. В новых Moto мы увидели модули формата «прикрепил — работает», без каких-либо подвижных деталей в корпусе. Динамики, аккумулятор, камера, проектор (Lenovo, купившая Motorola, вообще любит непонятно зачем внедрять проекторы в гаджеты) — это если не вспоминать разномастные задние крышки, которые крепятся к тому же магнитному разъёму. Только вот эти радости никогда ничего не заменяют в конструкции самого смартфона, а всего лишь «приклеиваются» к задней панели. В дуэте со сверхтонким Moto Z трагедии этот факт не делает, но вот в случае с более упитанными смартфонами конструкция выглядит «кирпичом».



Модификации Moto не изменяют конструкции смартфона и представляют собой «умные насадки» на тыловую панель

Никакого вмешательства в смартфон — только подключаемые аксессуары

Но не в этом суть, как поёт София Ротару. А суть состоит в том, что элементарные с виду модули стоят наравне с китайскими флагманскими смартфонами. Lenovo, к примеру, рассчитывает, что Вы сначала купите за 35 тысяч рублей (самый дешёвый из модульных, Moto Z Play), а затем к нему приобретёте подключаемую камеру с доплатой в 20 тысяч, либо проектор за 23 тысячи рублей. А уж если Вы намерены купить всё же флагманский Moto Z, то с любым из таких модулей сумма покупки составит 70 тысяч рублей или больше. Аккумулятор-модуль стоимостью в 4 тысячи на этом фоне не удивляет, но так ли он нужен в эпоху PowerBank с быстрой зарядкой? Внешнее зарядное устройство просто выполняет свою работу и отправляется рюкзак, а модуль-аккумулятор придётся носить надетым на корпус смартфона. Нужен ли кому-то проектор в смартфоне — судить не берусь, но я с такими покупателями смартфонов не знаком. А вот подключаемый динамики JBL радуют даже при цене в 7 тысяч рублей — брендовые Bluetooth-колонки в сотовых салонах России обойдутся не намного дешевле.

Но кто согласится купить у вас смартфон с аксессуаром-балластом стоимостью в 20 тысяч (хорошо, пусть даже в 10), если вы, к примеру, захотите сменить Lenovo на iPhone? И не надоест ли вам из года в год покупать 5,5-дюймовые мобильники? А ведь именно под такой размер Lenovo планирует продолжать выпускать новые модификации — и все новые модели с поддержкой Moto Mods пройдут «уравниловку» для того, чтобы совместимость со старыми модами осталась в силе.



Модульные? Модульные! Смартфоны? Смартфоны! Но есть нюанс...

Разумеется, забота о совместимости модификаций во всех возможных моделях — задача благая. А ещё Lenovo поступают очень правильно, когда разрешают создавать Moto-модули сторонним брендам — есть шансы, что «кулибины» создадут что-то по-настоящему уникальное и востребованное в нынешних мобильниках. Но перед нами совсем не те смартфоны, о которых мечтали энтузиасты и любители апгрейда. Нынешние модули не спасут вас от деградации несъёмного аккумулятора в корпусе смартфона. Они ничем не помогут, если процессор в вашем смартфоне перестанет «тянуть» каких-нибудь «покемонов» или другое модное приложение пару лет спустя. Они не заставят новую версию Android работать быстрее, если ей вдруг понадобится больше оперативной памяти, поддержка новой версии стандарта OpenGL/Vulkan для игр, более чёткий дисплей для виртуальной реальности или сканер какой-нибудь новой части тела для электронных платежей/онлайн-голосования/доступа к «ВКонтакте».



Подключаемые камеры были у телефонов ещё в 2002 году, просто никто не называл их модулями

В нынешней ипостаси модули походят на чуть более удобные в использовании игрушки, которые было модно подключать к телефонам на заре появления цифровых камер. Даже древние как невесть что «умные карты памяти» стандарта SDIO позволяли «прикручивать» поддержку GPS, телефонных звонков на модели без встроенного модема, FM-радио, аналогового телевидения и проводного сетевого подключения! Всё это происходило ещё 14 лет назад, а сегодня, с новыми технологиями, фантазии инженеров хватает на внешний динамик и кнопки для управления камерой.



От Wi-Fi до сканера отпечатков пальцев — стандарт SDIO (слот расширения в корпусе карты памяти)

Ударим сэлфи-палками по физиономиям любителей карманных ПК!

Виноваты в сложившейся ситуации, конечно, не LG и не Motorola — даже в модульном смартфоне Google Ara (который ещё не факт, что появится на свет) процессор, оперативную память и дисплей невозможно заменить. Съёмный аккумулятор разной ёмкости — это, извините, никакой не модуль, поэтому все улучшения в модульном смартфоне за авторством всемогущего Google ограничатся несколькими вариантами камер и поддержкой диковинных датчиков.

Во-первых, модульные смартфоны — это дорогое удовольствие. Представьте себе Qualcomm или MediaTek, для которых Samsung/TSMC штампуют «обычные» смартфонные процессоры на крупных фабриках. Затем эти процессоры разлетаются по различным производителям — хватает и «подвальным» китайским брендам, и знаменитым производителям мобильников. А потом является к создателям чипов Lenovo и говорит: «мы тут надумали пригодные к апгрейду телефоны создать — выпустите для нас, пожалуйста, чипсеты с во-о-от таким штекером». Да производители процессоров за такое предложение рассмеются Lenovo прямо в годовой финансовый отчёт!

А что прикажете делать с энергопотреблением и нагревом процессоров, которое растёт год от года? Термопасту с крышечкой прилагать в пакетике с модулем? Как спроектировать материнскую плату телефона, чтобы запаса её прочности хватило для апгрейдов ещё на пару лет? Как предусмотреть разъёмы под что-то новомодное (ещё недавно, к примеру, никто и не помышлял, что тыловых камер может быть две) Что делать с драйверами для новых модулей, если даже для одинаковой начинки в новых версиях Android производители умудряются допускать «глюки»?



Google, похоже, наигрался в модульные смартфоны и приостановил разработку Project Ara

Открывать ли доступ к разработке модулей всем подряд? Если нет — получаем дремучую индустрию такого же уровня, как в эпоху индивидуальных для каждого производителя стандартов зарядных устройств и разъёма для гарнитуры. Если да — получим армии пострадавших от возгорания смартфонов с подключаемым процессором Huifeng. А предъявлять претензии, как вы понимаете, будут не китайцу, который написал «не несу ответственности ни за что!» на Aliexpress. Судебные иски полетят в сторону Lenovo, LG или другого производителя, чей шильдик будет нарисован на модульном телефоне.

Производитель, которому хватит мудрости предусмотреть конструктивные и юридические проблемы модульных мобильников, озолотится. Но в 2016 году такую ношу на себя не захотел взвалить никто, да сомнительно, что производители в самом деле хотят выпускать смартфоны, которые можно будет сделать быстрыми и мощными спустя годы после приобретения.

Посему — слушайте музыку через колонки, смотрите фильмы с помощью проектора, платите деньги за кнопки для встроенной камерой, ни о чём не задумывайтесь. И обязательно возвращайтесь к производителю с пачкой денег, чтобы сменить ваш устаревший смартфон на актуальный и настолько же «перспективный» флагман спустя год-другой.