Как 6 крупнейших западных брендов стали китайскими: от Motorola до Philips

Производители мобильников делятся на китайских и пока что не китайских — разбогатевшие бизнесмены из Поднебесной с удовольствием приобретают в собственность легенды телефоностроения из Европы и США. Кто из знаменитых создателей смартфонов теперь принадлежит китайцам и как случилось, что бывшие гранды потеряли самостоятельность?

Motorola

Только не говорите, что вы не знали. Когда-то в Motorola опьянели от успеха сверхтонкой раскладушки RAZR V3 и принялись бездельничать на почве «лёгких денег», но эра смартфонов подкралась незаметно. Nokia полным ходом стригла валюту на Symbian-смартфонах, Sony Ericsson практиковались в выпуске Windows-коммуникаторов и Symbian UIQ-моделей, а у Samsung просто были тонны денег, чтобы замахиваться на все операционные системы сразу.



Вы ведь уже привыкли, что от Моторолы не осталось даже прежнего названия?

У Motorola был в распоряжении богатый и бурлящий рынок телефонов США и имидж самого модного производителя. Нетрудно догадаться, что оба этих преимущества потускнели с приходом Apple и её дебютного iPhone. После этого Motorola стала медленно, но неумолимо «тонуть». В 2011 году, когда между Google, Microsoft и Apple развернулся «бокс патентами», американский поисковик приобрел Motorola ради преимуществ в юридической борьбе.

Но выводить Моторолу из кризиса Google было лень, поэтому спустя три года Moto с уже поредевшим патентным портфелем снова отправилась на продажу. Покупатель нашёлся в Китае — это были Lenovo, которым страсть как хотелось добиться успеха на рынке телефонов в Соединённых Штатах (а это сложно без узнаваемой марки в руках). Американцы медлили и некоторое время причитали («Моторолушка наше всё, а тут её каким-то китайцам отправляют!»), но вкладывать деньги в реабилитацию убыточного производителя не спешили. А Lenovo уже тогда была известна жёсткими методами, при помощи которых компании удалось вывести из падения полумёртвый компьютерный-ноутбучный бизнес — его китайцы чуть раньше приобрели у IBM, которая проэтосамое все полимеры.



Посмотрим, что будет дальше, а сейчас Moto под руководством Lenovo — неприлично дорогие, но очень качественные смартфоны

Слияние компаний было болезненным — не только в силу различий менталитета, а и управленческого устройства Lenovo и Motorola. До последнего момента Lenovo оставляли за Моторолой свободу в выборе комплектующих и формировании модельной линейки, а потом наконец «переварили» новый актив и навели в нём порядок. Теперь бренд Motorola урезан до Moto, а бывший самостоятельный производитель смартфонов — до «спецподразделения» китайской компании, которое будет выпускать престижные модели под «двойным» шильдиком Lenovo Moto. Посмотрим, что из этого получится, но современные Moto X и Z-серии очень хороши — бессовестно дорогие, но по-настоящему качественные в мелочах мобильники, у которых нет ничего общего с бюджетными Lenovo.

Philips

Огромную нидерландскую корпорацию Philips уже давно «раздербанили» на мелкие части, с которых кормятся самые разные компании. В 2011 году производство телевизоров Philips было передано в руки китайской компании TPV Technology, в 2013 году голландцы, создатели магнитофонной кассеты и разработчики DVD, махнули рукой на производство бытовой электроники, а с 2014 года аудио-подразделение Philips продано американцам.



Олдскульные Philips прекратили существование ещё с 2007 года

Помните легендарные выносливые Philips Xenium с индексами в стиле 9@9? Забудьте — с 2007 года мобильное подразделение компании продано китайцам из CEC (China Electronics Corporation). Это такой производитель телекоммуникационного (читай: для сотовых операторов) оборудования сами знаете где.

То есть, уже 10 лет подряд смартфоны Philips — чистокровные «китайцы», которые не имеют ничего общего с голландским производителем и продаются только в Бразилии, СНГ, Индии, Китае и Румынии. Что эти смартфоны представляют собой с точки зрения качества? Да ничего особенного — китайфоны среднего пошиба, чаще всего медлительные и собранные из дешёвых неказистых комплектующих. Подвижки в сторону более высокого качества, конечно, есть, но уже по не очень гуманным ценам.



Мобильники Philips только-только начали приближаться по качеству изготовления к известным брендам

Alcatel

Если успехи Philips на мобильном рынке всегда были умеренными, и кроме немногочисленных староверов никто не помнит «ещё тех» Xenium, то Alcatel был одним из «пионеров» рынка мобильников и стал китайским как-то по-тихому, без скандалов, метаний и пыли, как это случалось с Nokia.

А дело в том, что для Alcatel выпуск мобильников всегда был второстепенным способом заработка — французы никогда не принимали участие в технологической гонке, никогда не выпускали «ультимативные» флагманы и ограничивались бюджетными моделями, на которых толком не «наваришься». Основные доходы Alcatel черпали из телекоммуникационного бизнеса — оборудование для постройки и обслуживания сетей окупалось ого-го! Телеком-бизнесы Nokia, Ericsson и Huawei гарантируют это.



Классические Alcatel были популярны, но ничем особым не выделялись

Поэтому никакой драмы в том, что с 2004 года производство телефонов было продано китайцам из TCL Multimedia Technology Holdings, нет. TCL до этого занималась масштабным выпуском электронной всячины по заказу знаменитых брендов, но вместо «освоения бюджетов» вкладывала деньги в расширение, и поэтому сейчас с большим успехом продаёт телевизоры, да и в выпуске мобильников тоже чувствует себя неплохо и входит в десятку крупнейших производителей смартфонов в мире.

Вопреки тому, что французского в мобильниках Alcatel осталось всего ничего (докладчики и стилистика рекламы), «дочка» TCL чувствует себя неплохо, очень популярен в бюджетном классе мобильников в России, а в мире вполне успешно замахивается на выпуск молодёжных громких-ярких-тонких смартфонов серии Idol. Тот случай, когда китайское руководство пошло скучному французскому производителю телефонов на пользу. Всем, кто скучает по «ещё тому» Alcatel, есть смысл присмотреться к Archos и убедиться, что бы произошло с Alcatel, если бы не TCL.



Новые модели Alcatel достаточно хороши, чтобы не жалеть о том, что они больше не французские

Palm

Только не подумайте, что TCL Corporation — «иисусы» мобильной индустрии, потому что некоторые бренды они решили после приобретения всё же «закопать». Например, легендарного американского производителя КПК и коммуникаторов, Palm Computing. А ведь эти ребята выпускали серьёзные карманные компьютеры ещё тогда, когда Windows Mobile «пешком под стол ходила»! Но лобби Microsoft в корпоративной среде оказалось сильнее (и даже переход на WM со стороны Palm проблему не решил), а казуальной аудитории больше нравились менее толковые, но более простые в использовании и «жизнерадостные» смартфоны, чем коммуникаторы для людей в пиджаках.



Palm долго не мучался и умер молодым. Возможно, когда-нибудь его заставят вертеться в гробу, как Nokia

Если описать путь Palm в эпоху гегемонии Windows Mobile и Symbian, стоит признать, что компания не сидела сложа руки и пыталась угодить покупателям новыми устройствами. Но не сложилось: в 2014 китайцы из TCL выкупили уже «мёртвый» (без сотрудников, которых давно уволили) бренд Palm и отказалась возрождать его. И вряд ли когда-то будет, потому что о существовании Palm все давно позабыли, а для того, чтобы играть в производителя серьёзных бизнес-смартфонов, у TCL уже есть шильдик канадской BlackBerry. Да-да, TCL и этот бренд успели «подмять» под свои условия!

Vertu

Китай — это дорого и богато! Хотя бы потому, что после всех передряг с не удавшейся конкуренцией с iPhone и Android родительской компании Nokia было уже не до «лакшери» — нужно было свою шею душу спасать. Поэтому Vertu было суждено прожить «люкс-подразделением» Nokia с 1998 по 2012 год, а затем право на выпуск самых знаменитых мобильников для богачей приобрела шведская инвестиционная компания EQT Partners AB. Сумма сделки составила вполне умеренные 200 млн евро.

С этого момента Vertu перестали быть чем-то наподобие «тюнингованной» Nokia 8800 и попытались стать конкурентоспособным производителем с актуальным софтом. Поэтому на свет появился первый андроидофон Vertu (премиальный Андроид — смешно, конечно, но откуда ещё взять приложения при наличии полностью закрытой iOS?), а вслед за ним тоже довольно успешный Constellation.



Даже после смены двух хозяев Vertu остался собой

Но любители драгоценных металлов к тому времени переметнулись к производителям, которые колхозили кастомизировали айфоны, поэтому шведы не стали лезть из кожи вон и продали «чемодан без ручки» горячим китайским ребятам — в ноябре 2015 года гонконгский фонд Godin Holdings заполучил премиум-бренд, а о сумме сделки обе стороны предпочли умолчать.

Что изменилось? Да почти ничего — компания стала чуть смелее и решительнее в новшествах. Например, выпустила «деревянный» смартфон, модели с текстурированными панелями корпуса и (!) двухсимочный мобильник. А то вдруг вам после покупки звонилки за $7000 захочется комбинировать тарифные планы двух операторов?

Yota Devices

А теперь — наша национальная трагедия, переход под крыло китайцев и скорая погибель самого толкового и перспективного российского производителя гаджетов. В отличие от Highscreen и прочих Digma, которые клеят шильдики на готовые китайские телефоны, Yota Devices всё же разрабатывала свои YotaPhone собственноручно в том числе и в России, и только сборка была сосредоточена в Поднебесной.

Погубили «убийцу iPhone» с двумя экранами даже не характеристики (они-то как раз были неплохими) а запредельно высокая цена и провальная работа с ритейлерами, которые не спешили набирать в сотовые салоны «неликвид». Окончательно производителя смартфона со сложной судьбой «добил» курс рубля в 2014 году — вложения с российской стороны в разработку выросли в два раза, поэтому у дорогого даже в докризисных условиях «Йотафона» просто не было будущего. «Доить» государство, как это делает один Тольяттинский автопроизводитель, Yota Devices не хотели, да и не могли, поэтому компанию нужно было либо закрывать, либо продавать новым хозяевам. Хорошая новость заключается в том, что покупатель всё же нашёлся, плохая — он был абсолютно не заинтересован в участии русских в разработке следующих гаджетов.



Ещё одно русское изобретение упокоилось из-за нерентабельности и скепсиса покупателей

В итоге после выплаты гонконгским фондом Rex Global Entertainment Holdings Limited 46 миллионов долларов за покупку акций никакого развития Yota Devices не случилось. А после выхода китайского «клона» YotaPhone стало понятно, что даже гонять по судам конкурентов за нарушение прав на интеллектуальной собственности никто никого не будет. После завершения сделки Yota Devices перестала подавать признаки жизни, а все охочие до нанотехнологий ребята в России пожали плечами и сказали «хотели как лучше, а получилось как всегда» и забыли о компании навеки. Аминь.