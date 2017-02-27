Новый флагманский смартфон LG G6 — один сплошной экран

LG бросила дурную затею делать модульные смартфоны (ну сла-а-ава богу!) и взялась за другую фишку. У представленного сегодня флагмана G6 экран занимает почти всю переднюю панель. Его очень много!

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Экран, экран, экран

Девяносто процентов поверхности передней панели — столько приходится на экран у LG G6. И это главная фишка смартфона, всё остальное — вторично, хотя и интересно. Но об этом позже.

Боковые рамки сузили настолько, насколько можно было без ущерба для эргономики (чтобы не задевать случайно), а полоски сверху и снизу уменьшили до 7 миллиметров — лишь бы поместились динамик, селфи-камера и, конечно, логотип (это важно).

Соотношение сторон немного переиграли: вместо привычных 16:9 здесь 18:9. Разработчики приложений определенно будут «рады» пополнению в зоопарке экранов. Впрочем, создатели популярного «раннера» Temple Run 2 уже адаптировали её под более «высокий» экран и говорят, что играть стало немного удобнее — дальше видно надвигающиеся препятствия.

Вообще же у соотношения 2:1 ноги растут из кинематографа. В 1998 году оскароносный оператор Витторио Стораро предложил этот компромиссный формат, чтобы избавить себя коллег от постоянной головной боли из-за совершенно разных соотношений сторон у киношной и телевизионной версий фильмов. Два-к-одному — это просто среднее. А заодно такой формат позволил бы экономить четверть 35-миллиметровой плёнки. Формат, надо сказать, не пошел. Хотя в нём сняли десяток фильмов, а Netflix и Amazon использовали его для нескольких своих популярных сериалов, включая «Карточный домик», в целом индустрия посмотрела на предложение как на слишком затратное рационолизаторство.

При чём тут вообще смартфоны? Прямо скажем, вообще не при чём. На мобильниках, конечно, тоже смотрят фильмы, но их доля в общем «пироге» потребления ничтожна. Просто корейцы нашли, за что зацепиться, увеличивая экран за счёт верхней и нижней кромок.

Диагональ экрана — 5,7 дюйма, уже совсем близко к категории «лопатофонов», но опять-таки из-за того, что дисплей вырос в длину, а не в ширину, гаджет всё еще влезает и в руку, и в карман джинсов. Разрешение — QuadHD+ (1440 x 2880 точек), то есть плотность точек запредельная — 564 ppi. Если кто-то скажет, что видит отдельные пиксели — плюньте в лицо этому лгуну.

Большинство существующих программ к «инновации» оказались готовы: просто на экран помещается больше постов из ленты Фейсбука, например. Если же какая-то программа начнёт глючить, то ей можно принудительно задать режим 16:9 — с чёрными полосками по краям экрана, разумеется.

Камеры

Как и у предыдущего флагмана, у G6 две основных камеры. «Мегапиксельность» у них одинаковая — 13 Мпикс, но отличается оптика: у одной обычный объектив с углом обзора 71 градус, а у второй — 125 градусов, что удобно для панорамных снимков: не нужно отходить подальше, чтобы всё влезло в кадр.

А вот приложение камеры здорово изменилось. Логика простая: экран у нас 2:1, то есть два квадрата, а квадрат — это про Instagram. К тому же люди всё чаще ленятся поворачивать смартфон при съёмке. В итоге на рабочем столе G6 появился ярлык Square Camera — «Квадратная камера». У неё есть несколько режимов. Во-первых, можно сделать четыре кадра и склеить их в один коллаж. Во-вторых, появился помощник для высокохудожественных серий фотографий: готовый снимок полупрозрачным слоем накладывается на видоискатель, так что объект в кадре мог повторить, например, позу предшественника. Получается альбом «Как все мои друзья встали буквой Зю».

Не новое железо

LG G6 работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 821. Это очень мощный чип, один из самых мощных на сегодня, но… Так уж так уж принято, что новые флагманы строят на самом-самом сыром распоследнем и крутом. У Qualcomm ведь есть Snapdragon 835, с пылу с жару (в хорошем смысле).

LG утверждает, что выбор этот не вынужденный, а осознанный: 821-й, мол, проверен и хорошо себя зарекомендовал. Он же стоит, например, в LeEco Le Pro 3, ASUS Zenfone 3 Deluxe и, что интереснее, в Google Pixel. Тем не менее, корейцы рискуют, что G6 получит репутацию флагмана прошлого поколения.

Новая защита

Наконец-то LG снизошла до заботы о неуклюжих пользователях, то и дело роняющий телефон в унитаз лужу: G6 защищен от пыли и воды по стандарту IP68: можно брызгать, можно топить, но не глубоко и ненадолго. За это пришлось заплатить съёмностью аккумулятора, теперь он запечатан в корпусе. А ведь LG дольше всех из «грандов» держалась за извлекаемую без отвёртки батарейку.

Разные версии

В разных странах будут продаваться немного разные LG G6. Корейцев, например, побалуют цифро-аналоговым преобразователем Hi-Fi Quad DAC для хорошего звука. Американская модель будет поддерживать беспроводную зарядку. А вот в Европу поедут аппараты без того и другого.

Технические характеристики

Операционная система Android 7.1, оболочка LG UX Экран 5,7 дюйма, 1440x2880 (564 ppi), IPS Чипсет Qualcomm Snapdragon 821 Память 4 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ хранилища Камеры основная: 13 Мп широкоугольная, 13 Мп обычная

фронтальная: 5 Мп, 100 градусов Связь 2G/3G/4G, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS, Глонасс, NFC Аккумулятор 3300 мАч, несъёмный, поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0 Размеры 149x72x7,9 мм Масса 163 г