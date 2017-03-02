Новая Nokia 3310 против легендарной Nokia 3310: восемь главных отличий

Nokia, перешедшая уже под китайское крыло, переиздала легендарный телефон 3310. Мы нашли новинку на выставке MWC 2017 и выяснили, что в ней осталось от любимой всеми модели, а что изменилось.

Некогда объяснять! Самое главное:

Что за Nokia 3310? «Переиздание» очень популярного телефона (не смартфона!) 2000 года, продажи которого перевалили тогда за 126 миллионов.

Когда появится новая Nokia 3310? Начать продавать обещают во 2 квартале 2017 года, то есть до конца июня.

Сколько стоит новая Nokia 3310? В Европе назначили цену 49 евро, в рублях это чуть меньше 3000 рублей.

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Почему все все говорят о Nokia 3310?

126 миллионов проданных телефонов Nokia 3310 — не шутка. Это легенда, это культовый аппарат, стоивший, кстати, приличных денег — около 200 долларов (тех долларов!). Молодёжная модель среднего класса с пятистрочным экраном приличного разрешения в 84x84 пикселя. А еще на ней можно было писать SMS-сообщения в три раза длиннее обычного (отправлялись они, конечно, кусками). И главное — «Змейка». Это не шутка: телефоны Nokia покупали в том числе из-за игрушки, где цепочка точек ест другие точки и становится длиннее, пока не упрётся в свой же хвост. В других-то мобильниках такого не было!



Nokia 3310

Что нового

Корпус

Версия 2000 года: 113 мм × 48 мм × 22 мм, 133 г

Версия 2017 года: 115 x 51 x 13 мм, 79 г

Культ культом, а сейчас всё, что на самом деле помнят о старой Nokia 3310, — это её дизайн. Вот внешний вид передней панели — и есть то, что связывает новую модель со старушкой. Его сохранили, новый телефон похож на предка. Однако прежняя 3310 была пышкой, а новая стройнее неё вдвое: толщину снизили с 22 до 13 миллиметров. Немного переработали кнопки управления, просто потому что современный интерфейс «тупофонов» Nokia устроен иначе.

У оригинальной 3310 можно было поменять переднюю панель, и этим пользовались все, кроме тех, кто гордился верностью класическому сине-серому корпусу. Модель 2017 года так не кастомизируется — хотя у неё можно снять заднюю крышку, это пригодится просто чтобы добраться до батареи и слотов для SIM-карт.

Новая Nokia 3310 и старая Nokia 3310

Связь

Версия 2000 года: 2G

Версия 2017 года: 2G, две SIM-карты, Bluetooth, FM-радио

Наиболее странно, конечно, выглядит отсутсвие поддержки сетей 3G. С одной стороны, это логично: из всего, что связано с интернетом и передачей данных в новой 3310 есть только браузер Opera. С другой, есть операторы без 2G-покрытия, например, TELE2 в Москве.



Nokia 3310

Экран

Версия 2000 года: чёрно-белый, 5 строк

Версия 2017 года: цветной, 2,4 дюйма

У старой модели экран был, конечно, чёрно-белый, а новая получила цветной дисплей на 2,4 дюйма. Плюс появилось поляризационное покрытие, чтобы улучшить читабельность под прямыми солнечными лучами.



Главное меню Nokia 3310

Камера

Версия 2000 года: нет

Версия 2017 года: 2 Мпикс, вспышка

У старой 3310 вообще не было камеры, а у модели 2017 года — аж на 2 мегапикселя, да её со вспышкой и цифровым зумом. Куда потом девать фотографии, правда, не понятно — Инстаграма-то нет.



Камера на Nokia 3310

Разъёмы

Версия 2000 года: круглый разъём для штырька зарядки

Версия 2017 года: micro-USB, microSD

17 лет назад каждый производитель телеофнов использовал свой собственный разъём для зарядки. И это почему-то считалось нормальным. У новой Nokia 3310 есть нормальный порт microUSB, который вряд ли потеряет актуальность в ближайшие пару лет даже под гнётом USB-C — тот едва-едва начал проникать в средний и нижний ценовые сегменты телефонов.

В 2000 году память телефона выражалась в объёме телефонной книги и количестве хранимых SMS-сообщений. Камера у новой Nokia 3310 задаёт немного другие правила, так что для хранения файлов можно вставить карточку microSD. Таких карт, кстати, вообще не было во времена той Nokia 3310.

Батарея

Версия 2000 года: 900 мАч, 55 ч ожидания, 2,5 ч разговора

Версия 2017 года: 1200 мАч, 31 день ожидания, 22 ч разговора

Ёмкость аккумулятора выросла в полтора раза, а автономность — в десять раз. Всё-таки, не зря эти 17 лет ели хлеб разработчики железа и технологических процессов.



Nokia 3310

Цена

Версия 2000 года: около 200 евро

Версия 2017 года: 49 евро

17 лет назад Nokia 3310 за 200 долларов/евро была, что называется, оптимальной покупкой, отрабатывала каждый цент и не имела конкурентов. Сейчас в эту сумму укладывается множество отличных смартфонов начального или даже нижне-среднего уровня.

Но и имея «полтинник», в который оценили новую 3310, сегодня можно выбирать из десятков и сотней моделей «тупофонов», да еще и на чехольчик останется. Так что определенный «налог на ностальгию» в цену 3310 включен.

«Змейка»

Версия 2000 года: лучшая из мобильных игр

Версия 2017 года: как китайские ёлочные игрушки

Игроделы не первый год переиздают старые простые казуальные игры, и, наверное, им известно что-то важное. Например, что каждая точка на экране должна сверкать как диско-шар, что людям это нравится. Но у Gameloft, создавшей версию «Змейки» для новой Nokia 3310, нет ничего общего с игрой, в которую залипали миллионы людей, сидя в метро, на работе или на унитазе. Красивая, яркая, змея в ней движется плавно (и даже наискосок!), яблоки красные и аппетиные, но зачем в это играть — не понятно.



Новая «Змейка» на Nokia 3310