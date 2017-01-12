Какой смартфон купить родителям?
Наделить папу или маму своим искалеченным старым айфоном или Android-фламаганом с фразой «разберётесь как-нибудь» легко, и, как многим кажется, разумно. Но мы сегодня пойдём другим путём: расскажем, какими должны быть смартфоны, если вы покупаете их родителям и приведём пример таких смартфонов в бюджетном классе.
Оглавление
- А может… ну его, этот смартфон?
- Самые важные характеристики
- Специфика дешёвых китайских смартфонов
- Лучшие смартфоны для родителей в китайских интернет-магазинах
- HomTom HT17 Pro
- Doogee X6 Pro
- Blackview A8 Max
- Xiaomi Redmi 4A
- Xiaomi Redmi Note 3
- Практичные смартфоны в российской рознице: категория «дешевле 10 тысяч рублей»
- Lenovo A6010 Plus
- Neffos C5
- Honor 4C Pro
- LeEco Le 2
- Зачем родителям смартфон? Чем он может быть им полезен?
Люди разные, поэтому в покупке мобильника для родителей единственного правильного совета не будет. Нелепо будут выглядеть энтузиасты, которые надеются, что родители/родственники «старой закалки» освоят навороченные смартфоны на уровне молодёжи или каких-нибудь, извините, диджитальных жертв бутстрэппинга. Но неправы будут и консерваторы, которые считают, что если маме по нраву тупые российские сериалы и телешоу формата «плохой театр», то ей хватит кнопочной старой «раскладушки» на всю жизнь.
Смартфон может быть полезен человеку любого возраста. Главное — правильно его преподнести и сделать полезным
А может… ну его, этот смартфон?
Даже в молодом возрасте мы делимся на любителей и ненавистников электронных устройств, а уж в зрелом возрасте люди становятся такими же максималистами, как и подростки, только с другими установками. Но преимуществ в использовании умного телефона всё-таки больше, чем минусов, а если его «правильно готовить», такой мобильник станет даже более востребованным развлечением, чем телевизор. И давайте условимся, что «родители» — это нейтрально относящиеся к новым технологиям мужчины и женщины в возрасте «45-50 лет и старше». Более молодые родители, скорей всего, сами неплохо понимают, какой мобильник им нужен, и почему.
Смартфоны уже давно перестали быть роскошью, поэтому есть смысл хотя бы попробовать, прежде чем думать, что родители будут осуждать «эти ваши компутеры с интернет-наркоманией!». Лучшим стимулом будет износ «вечного» старого телефона, или время, когда у старшего поколения появляется куча свободного времени (на отдыхе у моря/в санатории или просто в будни дома, пока внуки в школе, а друзья-пенсионеры и дети — на работе).
Никакие кнопочные звонилки ни под каким допингом не заменят даже дешёвый андроидофон
О том, как представить умный мобильник родителям «готовеньким» в лучшем виде, мы подробно поговорим в следующей статье, а сейчас расскажем о том, какие характеристики должны быть у недорогого смартфона для родителей и какие модели достойны покупки прямо сейчас.
Самые важные характеристики
Никто не мешает вам экономить на качестве смартфона по максимуму и купить «металлолом» — мама/папа всё равно будут благодарны, потому что старые Nokia/SonyEricsson всё окажутся хуже в сравнении с новыми дешёвыми андроидофонами. Но, как минимум, не стоит тратиться на технику, которой Вы сами пользовались бы с отвращением + желательно учитывать следующие нюансы:
- Диагональ дисплея. Оптимальная — 5,5 дюймов. Вам придётся стерпеть непродолжительные претензии «и как эту лопату в руках держать?» ради того, чтобы ваш родитель мог использовать смартфон по назначению (запускать приложения), а не просто звонить с него. После компактных «звонилок» новый мобильник будет казаться огромным, зато на 5,5 дюймах экранная клавиатура будет уже вменяемого размера — это мы знаем наизусть повадки емкостного сенсорного дисплея, а старшему поколению будет тяжело осваиваться и особенно набирать текст на телефоне. При этом 6 дюймов — это уже нетранспортабельный «кирпич», а менее 5,5 — неудобный для переписки и просмотра видео (учитываем, что зоркость у родителей уже не та, что у нас) гаджет. Брать компактный смартфон стоит только тогда, когда никаких толковых вариантов для покупки с диагональю 5,5” на горизонте не видно.
На 5-дюймовом экране людям в возрасте тяжело печатать и смотреть видео. Но выше 5,5 дюймов замахиваться тоже не стоит
- Разрешение дисплея 1280x720 и выше. Просто потому, что это хороший баланс между качеством картинки (запредельная чёткость не нужна, но «мыло» с 800x480 точками на 5,5 дюймах будет выглядеть убого.
- Процессор. Особенной «крутизны» не требуется, но и дешевить не нужно — поглядывайте на четырёхъядерные процессоры с поддержкой 4G и частотой не ниже 1,3 ГГц (всё, что ниже — медлительный мусор с этикеткой процессора). Тип и частота ядер важны, но это долгий разговор и такие характеристики указывать в табличках производителя не принято.
Рекомендованные процессоры (в порядке возрастания «крутизны»):
MediaTek: MT6735/6737T/6750/6752/6753/Helio P10/X10/X10 Turbo/P20/X20/X25/X30;
MT6735P и 6735M лучше избегать, MT6752M и MT6753T достойны покупки.
Qualcomm Snapdragon: 410/415/425/430/615/616/617/625/650/652/653/800/801/805/808/810/820/821/835;
Samsung Exynos: 5430/5433/7420/7578/7580/7650/7870/7880/8890
Huawei Hisilicon Kirin: 620/650/930/935/950/955/960
Intel Atom: Z3560/Z3580/Z3590
Было бы видео интересным или новости захватывающими, а флагманский процессор родителям не нужен
- Оперативная память. От 2 Гбайт и больше. Если смартфон очень-очень нравится, можно согласиться на 1,5 Гбайт, но не меньше. Родителям не очень важна многозадачность, но новые версии Android хорошо себя чувствуют только на двухгигабайтных модификациях. Меньше — «ущербная» производительность.
- Объём внутреннего накопителя. От 8 гигабайт и выше. Меньше — значит проблемы с обновлением приложений из-за дефицита места (Андроид не умеет располагать приложения в полном объёме на карте памяти).
- Ёмкость аккумулятора. Если всё-таки решитесь купить 5-дюймовый смартфон — не менее 2500 мАч. Если 5,5-дюймовый — не менее 3000 мАч. Оптимально — 4000 мАч, чтобы автономность была приемлемой на фоне старых не-смартфонов (которые никто не «дёргал» без необходимости позвонить). Если найдёте телефон с разъёмом USB-C вместо micro-USB — вообще супер, потому что с непривычки для родителей в зрелом возрасте асимметричный тонкий «рогатый» разъём будет в диковинку.
- Камеры. Готовить по вкусу — для первого смартфона сойдут и бюджетные варианты. Остальное зависит от отдельных моделей (по количеству мегапикселей ничего не угадаете) и цены смартфона.
- Операционная система. В 2017 году — Android 5.0 и выше, или, если вы готовы раскошелиться на смартфон Apple, iOS, но в iPhone 6 Plus и более новых моделях.
- Связь. 4G (LTE) нужна обязательно — в России сеть такого типа разворачивают ударными темпами, в городах-«миллионниках» связь 3G перегружена и работает медленно (в Москве — почти «мёртвая»), да и хорошая связь в видеозвонках (Skype, Viber, WhatsApp, например) и просмотр видео из интернета будут толково работать только в 4G.
- Цена. В российской официальной рознице (сотовых салонах «Связной», «Евросеть» и др.) качественные модели стартуют, к сожалению, с 9 тысяч рублей. В китайской рознице (Aliexpress и др.) и небольших российских магазинах можно найти приемлемые модели стоимостью 6-7 тысяч рублей. Чудес не бывает и по-настоящему дешёвые смартфоны в эпоху «доллар по 60 рублей» работают из рук вон плохо. Приходится раскошеливаться.
Специфика дешёвых китайских смартфонов
Мобильники в «белой» российской рознице, либо дороговаты, либо ужас какие дорогие. Смартфоны, которые китайцы выпустили для китайцев, гораздо дешевле и лучше с точки зрения начинки. То есть работают быстрее и дольше российских «коллег», радуют более качественными экранами и звуком, и так далее.
Правильный и недорогой Андроид — китайский Андроид
Китайские бренды можно разделить на:
- Недорогие и качественные: Xiaomi, Meizu, Honor, ZUK и, в меньшей степени, LeEco
- Дорогие и качественные (а если недорогие — то слабее по начинке, чем смартфоны из категории выше): Huawei, Lenovo, ZTE, Oppo, Vivo, OnePlus
- Среднее качество, цены — от адекватных до завышенных: Gionee, Neffos, Oukitel, Philips (да, он теперь тоже китайский), Ulefone, Vernee, Zopo, Thl, TCL, Jiayu
- Качество «гуляет» в широких пределах, цены умеренные: Blackview, BQ, Doogee, Elephone, HomTom, Innos, InFocus, Jinga, Keneksi
- Качество уровня «мы продавать русский человек смартфон и это же время учиться собирать мобильный телефона», цены — от привлекательных до «не очень»: UMI, Vkworld, Uhans, iNew
Список не полный, но общее впечатление составить поможет. В случае с Xiaomi и Meizu важно купить смартфон с предустановленным русским языком — иначе вам придётся заниматься перепрошивкой собственноручно, а это не то, чтобы приятно и элементарное занятие для новичков.
Лучшие смартфоны для родителей в китайских интернет-магазинах
В категории «мне бы подешевле» в российских магазинах вообще нечего ловить, поэтому вот вам подборка китайских моделей, которые нормально справятся с миссией быть первым смартфоном для ваших родителей.
HomTom HT17 Pro
Энтузиасты шутят, что HomTom — это отбраковка смартфонов Doogee (то есть, как уценённый использованный одноразовый станок для бритья). Но шутки шутками, а за 5-6 тысяч рублей сложно найти более привлекательный фаблет, если искать модель с лучшими характеристиками.
Потому что за без малого $100 HomTom предлагает и HD-дисплей, и более-менее современный процессор MT6737, 2 гигабайта «оперативки» и 16 Гбайт на внутреннем накопителе. Камеры, конечно, так себе, но бывает и хуже. Аккумулятор неплохой — 3000 мАч, как-никак.
А вот проверять работоспособность таких мобильников нужно максимально дотошно, будто вы покупаете б/у смартфон. Если HT17 Pro собран без дефектов — угодит начинающему пользователю во всём, кроме сценариев работы в качестве GPS-навигатора или видеоплеера (если использовать его без наушников). Недостатки — тихий динамик и не самый яркий экран.
Doogee X6 Pro
Начинка, сходная с HT17 Pro, и почти такие же недостатки: громкость динамика, яркость экрана (при хорошей чёткости) и не очень качественный микрофон.
Зато нормальная (пусть и не рекордная) выносливость, скорость работы (MT6735M, но выбора нет), актуальная версия Android, современная начинка. Далеко не шедевр, но покупку в большинстве случаев оправдает.
Blackview A8 Max
«Джентльменский» набор характеристик (MT6737 с частотой 1.3 ГГц, 2 гигабайта «оперативки», 16 Гбайт на накопителе, 3000 мАч в аккумуляторе, вполне качественный HD-дисплей). Красивый, металлический — всё как мы любим, и даже без убогого (а в бюджетных смартфонах именной такой) сканера отпечатков пальцев. Цена при заказе из Китая — порядка 5-5,5 тысяч рублей. То есть, умеренная — в России за смартфоны с такими характеристиками просят в 2 раза большую сумму.
С надёжностью дела обстоят так себе — у кого-то смартфон работает без проблем, а в иных экземплярах выходит из строя микрофон/камера или сенсорные клавиши под экраном. Поэтому — проверять, проверять и ещё раз проверять, снимать дефекты смартфона (если таковые есть) на видео сразу же после получения посылки. Паниковать прежде времени тоже не следует — процент брака хоть и не мал, но уж точно не фатальный.
Xiaomi Redmi 4A
Если вы плохо знакомы с «китайщиной» и опасаетесь выкладывать за какие-то там HomTom-Doogee-Blackview свои кровно заработанные — вот вам и надёжный вариант мобильника для родителей. Redmi 4A, конечно, невелик (ровно 5 дюймов экрана), зато беспроблемный, равен по характеристикам смартфонам стоимостью 10 тысяч рублей в России, и на том же самом Aliexpress стоит 5800-6200 рублей.
Корпус пластиковый, процессор четырёхъядерный, Snapdragon 415 (а не с 8 ядрами, как в «просто» Redmi 4), камеры дешёвые, прошивка не полностью переведена на русский язык. Зато Redmi 4A быстрый, неприхотливый и самый качественный из дешёвых кандидатов на покупку.
Xiaomi Redmi Note 3
«Какой именно Redmi Note 3? Их же много?», — спросят любители смартфонов. Любой, самый дешёвый! Лишь бы в составе прошивки был русский язык.
Строго говоря, в роли кандидата на покупку подошёл бы даже Redmi Note 2, но его сняли с производства, а там, где он остался в продаже, «старик» стоит неадекватно дорого. В Redmi 3 покупателей в возрасте будет отпугивать сканер отпечатков пальцев (пройдёт немало времени, прежде чем мамы/папы/бабушки/дедушки к нему привыкнут), да и Full HD дисплей — не необходимость. Зато по скорости (Helio X10 не так давно был флагманским процессором), качеству изготовления, надёжности, яркости IPS-матрицы, громкости динамика и другим мелочам смартфон хорош.
При заказе из Китая Redmi Note 3 обойдётся в 7800-10000 рублей в зависимости от модификации и наглости продавца. И это оптимальный по начинке и цене смартфон, дороже которого подбирать первую модель для людей в возрасте уже нет особого смысла.
Впрочем, для тех, кто не против заплатить больше, чтобы добыть для родителей смартфон с чуть более крутым экраном/аккумулятором/процессором, или просто приобрести смартфон в официальной рознице, найдутся подходящие модели:
Практичные смартфоны в российской рознице: категория «дешевле 10 тысяч рублей»
Пока россиян никто не «бьёт по рукам» финансовой дубиной пошлин на посылки, но есть немало людей, которые предпочитают купить смартфон в местном магазине, а не связываться с «Почтой России» и китайскими продавцами. В кризисное время мобильники на российском рынке неоправданно дорогие — жертвовать придётся либо диагональю дисплея, либо ёмкостью аккумулятора, либо скоростью работы. Иногда — всем сразу.
Lenovo A6010 Plus
Смартфоны Lenovo сегодня слишком дороги, чтобы рекомендовать их в качестве примера «китайцы всегда выгоднее!», но без конкуренции со стороны Xiaomi и Meizu именно A6010 становится одним из самых удачных кандидатов на покупку родителям по цене ниже 10 тысяч рублей.
Камера вполне качественная, звук хорош, к яркости и работе HD-экрана претензий нет. Правда, экран в A6010 5-дюймовый, аккумулятор слабый, а быстродействие, как и у других смартфонов бренда, невысокое — процессор Snapdragon 410 и 2 Гбайт оперативной памяти «душит» медлительная оболочка Vibe UI.
Однако нетребовательному пользователю потенциала такой модели хватит, разве что вместе с покупкой смартфона придётся учить родителя подключать к нему PowerBank — без этого аксессуара A6010 со включенным экраном долго не протянет.
Lenovo A6010 Plus в сравнительном тесте моделей дешевле 10 тысяч рублей
Neffos C5
Когда TP-Link (производитель роутеров, которые раздают интернет по кабелю и Wi-Fi во многих домах наших соотечественников) выпустил на свет смартфоны, гики сказали «прикольно» и продолжили покупать свои Xiaomi и Meizu. Не-гики продолжили покупать Samsung, ZTE и Lenovo, потому что консультанты в сотовом салоне посоветовали.
А зря, потому что после того, как 5-дюймовый Neffos C5 подешевел с 11 до 8 тысяч рублей в большинстве магазинов, он стал очень выгодным смартфоном по соотношению цены и характеристик. Потому что экран в C5 отличный, процессор достаточно проворный, чтобы «тянуть» Android без рывков. Время работы от аккумулятора, конечно, не супер, но по совокупности характеристик «средний Неффос» своих денег стоит.
Honor 4C Pro
Тот редкий случай, когда вышедший из моды смартфон годится в качестве подарка родителям. Но не потому, что «чего это я, как идиот, без изогнутого дисплея и двойной камеры хожу? Отдам свой старый телефон родителям, а себе куплю новый». А потом, что изначально Honor 4C Pro был неоправданно дорог, поэтому ажиотажным спросом не пользовался и стал переходной моделью к более успешному и дорогому Honor 5C. Зато теперь «четвёрка» подешевела и за 10 тысяч рублей, которые за неё просит Huawei, превратилась в одновременно качественный, выносливый и быстрый мобильник. По меркам российской розницы, конечно.
Яркий HD дисплей — есть. Ёмкий аккумулятор — тоже. Прочный пластиковый корпус не впечатляет молодёжь, зато не перегревается под лучами солнца и не переохлаждается в зимние морозы. Процессор MT6735 с 2 Гбайт памяти не впечатляет игроманов, но для видео, переписки и популярных приложений подходит хорошо. Камеры в 4C Pro не крутые, но и не ужасные, при этом хорошо справляются со съёмкой в авто-режиме.
Недёшево (10 тысяч, всё же), но «сердито» и надёжно. Почему бы и нет?
Сравнительный тест: Honor 4C Pro против 7 смартфонов с большим аккумулятором
LeEco Le 2
Все мы понимаем, что в категорию «до 10 тысяч включительно» Le 2 попадает с большой натяжкой, но зверский демпинг со стороны LeEco стал традицией — акции со скидкой, при которой смартфон стоит не 15, а 10 тысяч, с осени 2016 года фигурируют в магазине компании чаще, чем стандартная цена.
Поэтому из любопытства есть смысл мониторить цену Le 2 и, если смартфон оценивают в 10 тысяч, покупать его как альтернативу другим моделям на «белом» рынке.
Потому что в условиях российских цен он подходит на роль идеального смартфона для родителей ничуть не хуже, чем Redmi Note 3 — с китайскими ценами. К неприятным недочётам модели можно причислить разве что «ампутированный» разъём для наушников — подключать гарнитуру через переходник хлопотно, да и остаётся риск потерять этот самый переходник.
Зато экран в смартфоне яркий и качественный, Андроид — «китайский», со своими причудами в управлении, но без излишеств и «глюков». Процессор быстрый, автономность неплохая, а USB-C гораздо удобнее для подключения «вслепую», чем micro-USB.
Нелепые рамки вокруг дисплея и слабую (по гиковским меркам) камеру родители не воспримут как серьёзный недостаток.
Как обстоят дела с надёжностью Le 2, никто достоверно не знает — китайцы и довольные покупатели утверждают, что смартфоны беспроблемные, недовольные покупатели и СМИ время от времени пишут, что надёжность бюджетного LeEco невысока. Истина, наверное, где-то посередине.
Зачем родителям смартфон? Чем он может быть им полезен?
Умный телефон — это не только устройство для того, чтобы «лепить» сэлфи или совершать звонки. В любом андроидофоне сегодня можно «вырезать» бесполезные приложения, а взамен превратить его в крутой и, что главное, удобный в использовании комбайн, который заменит газеты, компьютер, телевизор, «видак» и другие штуковины, привычные для ваших родителей в былые годы.
Даже не надейтесь, что папа или мама «как-нибудь сами» разберутся в навороченном мобильнике и реализуют его потенциал
В следующей статье мы рассмотрим, как правильно выбрать тариф для новичка в смартфонах, как защитить телефон от мошеннических сайтов и вирусов, и какие приложения подобрать, чтобы первый «умный мобильник» стал не навязчивой погремушкой, а незаменимым помощником на каждый день.