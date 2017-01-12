Какой смартфон купить родителям?

Наделить папу или маму своим искалеченным старым айфоном или Android-фламаганом с фразой «разберётесь как-нибудь» легко, и, как многим кажется, разумно. Но мы сегодня пойдём другим путём: расскажем, какими должны быть смартфоны, если вы покупаете их родителям и приведём пример таких смартфонов в бюджетном классе.

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Люди разные, поэтому в покупке мобильника для родителей единственного правильного совета не будет. Нелепо будут выглядеть энтузиасты, которые надеются, что родители/родственники «старой закалки» освоят навороченные смартфоны на уровне молодёжи или каких-нибудь, извините, диджитальных жертв бутстрэппинга. Но неправы будут и консерваторы, которые считают, что если маме по нраву тупые российские сериалы и телешоу формата «плохой театр», то ей хватит кнопочной старой «раскладушки» на всю жизнь.



Смартфон может быть полезен человеку любого возраста. Главное — правильно его преподнести и сделать полезным

А может… ну его, этот смартфон?

Даже в молодом возрасте мы делимся на любителей и ненавистников электронных устройств, а уж в зрелом возрасте люди становятся такими же максималистами, как и подростки, только с другими установками. Но преимуществ в использовании умного телефона всё-таки больше, чем минусов, а если его «правильно готовить», такой мобильник станет даже более востребованным развлечением, чем телевизор. И давайте условимся, что «родители» — это нейтрально относящиеся к новым технологиям мужчины и женщины в возрасте «45-50 лет и старше». Более молодые родители, скорей всего, сами неплохо понимают, какой мобильник им нужен, и почему.

Смартфоны уже давно перестали быть роскошью, поэтому есть смысл хотя бы попробовать, прежде чем думать, что родители будут осуждать «эти ваши компутеры с интернет-наркоманией!». Лучшим стимулом будет износ «вечного» старого телефона, или время, когда у старшего поколения появляется куча свободного времени (на отдыхе у моря/в санатории или просто в будни дома, пока внуки в школе, а друзья-пенсионеры и дети — на работе).



Никакие кнопочные звонилки ни под каким допингом не заменят даже дешёвый андроидофон

О том, как представить умный мобильник родителям «готовеньким» в лучшем виде, мы подробно поговорим в следующей статье, а сейчас расскажем о том, какие характеристики должны быть у недорогого смартфона для родителей и какие модели достойны покупки прямо сейчас.

Самые важные характеристики

Никто не мешает вам экономить на качестве смартфона по максимуму и купить «металлолом» — мама/папа всё равно будут благодарны, потому что старые Nokia/SonyEricsson всё окажутся хуже в сравнении с новыми дешёвыми андроидофонами. Но, как минимум, не стоит тратиться на технику, которой Вы сами пользовались бы с отвращением + желательно учитывать следующие нюансы:

Диагональ дисплея. Оптимальная — 5,5 дюймов. Вам придётся стерпеть непродолжительные претензии «и как эту лопату в руках держать?» ради того, чтобы ваш родитель мог использовать смартфон по назначению (запускать приложения), а не просто звонить с него. После компактных «звонилок» новый мобильник будет казаться огромным, зато на 5,5 дюймах экранная клавиатура будет уже вменяемого размера — это мы знаем наизусть повадки емкостного сенсорного дисплея, а старшему поколению будет тяжело осваиваться и особенно набирать текст на телефоне. При этом 6 дюймов — это уже нетранспортабельный «кирпич», а менее 5,5 — неудобный для переписки и просмотра видео (учитываем, что зоркость у родителей уже не та, что у нас) гаджет. Брать компактный смартфон стоит только тогда, когда никаких толковых вариантов для покупки с диагональю 5,5” на горизонте не видно.



На 5-дюймовом экране людям в возрасте тяжело печатать и смотреть видео. Но выше 5,5 дюймов замахиваться тоже не стоит

Разрешение дисплея 1280x720 и выше. Просто потому, что это хороший баланс между качеством картинки (запредельная чёткость не нужна, но «мыло» с 800x480 точками на 5,5 дюймах будет выглядеть убого.

1280x720 и выше. Просто потому, что это хороший баланс между качеством картинки (запредельная чёткость не нужна, но «мыло» с 800x480 точками на 5,5 дюймах будет выглядеть убого. Процессор. Особенной «крутизны» не требуется, но и дешевить не нужно — поглядывайте на четырёхъядерные процессоры с поддержкой 4G и частотой не ниже 1,3 ГГц (всё, что ниже — медлительный мусор с этикеткой процессора). Тип и частота ядер важны, но это долгий разговор и такие характеристики указывать в табличках производителя не принято.

Рекомендованные процессоры (в порядке возрастания «крутизны»):

MediaTek: MT6735/6737T/6750/6752/6753/Helio P10/X10/X10 Turbo/P20/X20/X25/X30;

MT6735P и 6735M лучше избегать, MT6752M и MT6753T достойны покупки.

Qualcomm Snapdragon: 410/415/425/430/615/616/617/625/650/652/653/800/801/805/808/810/820/821/835;

Samsung Exynos: 5430/5433/7420/7578/7580/7650/7870/7880/8890

Huawei Hisilicon Kirin: 620/650/930/935/950/955/960

Intel Atom: Z3560/Z3580/Z3590



Было бы видео интересным или новости захватывающими, а флагманский процессор родителям не нужен

Оперативная память . От 2 Гбайт и больше. Если смартфон очень-очень нравится, можно согласиться на 1,5 Гбайт, но не меньше. Родителям не очень важна многозадачность, но новые версии Android хорошо себя чувствуют только на двухгигабайтных модификациях. Меньше — «ущербная» производительность.

. От 2 Гбайт и больше. Если смартфон очень-очень нравится, можно согласиться на 1,5 Гбайт, но не меньше. Родителям не очень важна многозадачность, но новые версии Android хорошо себя чувствуют только на двухгигабайтных модификациях. Меньше — «ущербная» производительность. Объём внутреннего накопителя . От 8 гигабайт и выше. Меньше — значит проблемы с обновлением приложений из-за дефицита места (Андроид не умеет располагать приложения в полном объёме на карте памяти).

. От 8 гигабайт и выше. Меньше — значит проблемы с обновлением приложений из-за дефицита места (Андроид не умеет располагать приложения в полном объёме на карте памяти). Ёмкость аккумулятора . Если всё-таки решитесь купить 5-дюймовый смартфон — не менее 2500 мАч. Если 5,5-дюймовый — не менее 3000 мАч. Оптимально — 4000 мАч, чтобы автономность была приемлемой на фоне старых не-смартфонов (которые никто не «дёргал» без необходимости позвонить). Если найдёте телефон с разъёмом USB-C вместо micro-USB — вообще супер, потому что с непривычки для родителей в зрелом возрасте асимметричный тонкий «рогатый» разъём будет в диковинку.

. Если всё-таки решитесь купить 5-дюймовый смартфон — не менее 2500 мАч. Если 5,5-дюймовый — не менее 3000 мАч. Оптимально — 4000 мАч, чтобы автономность была приемлемой на фоне старых не-смартфонов (которые никто не «дёргал» без необходимости позвонить). Если найдёте телефон с разъёмом USB-C вместо micro-USB — вообще супер, потому что с непривычки для родителей в зрелом возрасте асимметричный тонкий «рогатый» разъём будет в диковинку. Камеры . Готовить по вкусу — для первого смартфона сойдут и бюджетные варианты. Остальное зависит от отдельных моделей (по количеству мегапикселей ничего не угадаете) и цены смартфона.

. Готовить по вкусу — для первого смартфона сойдут и бюджетные варианты. Остальное зависит от отдельных моделей (по количеству мегапикселей ничего не угадаете) и цены смартфона. Операционная система . В 2017 году — Android 5.0 и выше, или, если вы готовы раскошелиться на смартфон Apple, iOS, но в iPhone 6 Plus и более новых моделях.

. В 2017 году — Android 5.0 и выше, или, если вы готовы раскошелиться на смартфон Apple, iOS, но в iPhone 6 Plus и более новых моделях. Связь . 4G (LTE) нужна обязательно — в России сеть такого типа разворачивают ударными темпами, в городах-«миллионниках» связь 3G перегружена и работает медленно (в Москве — почти «мёртвая»), да и хорошая связь в видеозвонках (Skype, Viber, WhatsApp, например) и просмотр видео из интернета будут толково работать только в 4G.

. 4G (LTE) нужна обязательно — в России сеть такого типа разворачивают ударными темпами, в городах-«миллионниках» связь 3G перегружена и работает медленно (в Москве — почти «мёртвая»), да и хорошая связь в видеозвонках (Skype, Viber, WhatsApp, например) и просмотр видео из интернета будут толково работать только в 4G. Цена. В российской официальной рознице (сотовых салонах «Связной», «Евросеть» и др.) качественные модели стартуют, к сожалению, с 9 тысяч рублей. В китайской рознице (Aliexpress и др.) и небольших российских магазинах можно найти приемлемые модели стоимостью 6-7 тысяч рублей. Чудес не бывает и по-настоящему дешёвые смартфоны в эпоху «доллар по 60 рублей» работают из рук вон плохо. Приходится раскошеливаться.

Специфика дешёвых китайских смартфонов

Мобильники в «белой» российской рознице, либо дороговаты, либо ужас какие дорогие. Смартфоны, которые китайцы выпустили для китайцев, гораздо дешевле и лучше с точки зрения начинки. То есть работают быстрее и дольше российских «коллег», радуют более качественными экранами и звуком, и так далее.



Правильный и недорогой Андроид — китайский Андроид

Китайские бренды можно разделить на:

Недорогие и качественные : Xiaomi, Meizu, Honor, ZUK и, в меньшей степени, LeEco

: Xiaomi, Meizu, Honor, ZUK и, в меньшей степени, LeEco Дорогие и качественные (а если недорогие — то слабее по начинке, чем смартфоны из категории выше): Huawei, Lenovo, ZTE, Oppo, Vivo, OnePlus

(а если недорогие — то слабее по начинке, чем смартфоны из категории выше): Huawei, Lenovo, ZTE, Oppo, Vivo, OnePlus Среднее качество, цены — от адекватных до завышенных : Gionee, Neffos, Oukitel, Philips (да, он теперь тоже китайский), Ulefone, Vernee, Zopo, Thl, TCL, Jiayu

: Gionee, Neffos, Oukitel, Philips (да, он теперь тоже китайский), Ulefone, Vernee, Zopo, Thl, TCL, Jiayu Качество «гуляет» в широких пределах, цены умеренные : Blackview, BQ, Doogee, Elephone, HomTom, Innos, InFocus, Jinga, Keneksi

: Blackview, BQ, Doogee, Elephone, HomTom, Innos, InFocus, Jinga, Keneksi Качество уровня «мы продавать русский человек смартфон и это же время учиться собирать мобильный телефона», цены — от привлекательных до «не очень»: UMI, Vkworld, Uhans, iNew

Список не полный, но общее впечатление составить поможет. В случае с Xiaomi и Meizu важно купить смартфон с предустановленным русским языком — иначе вам придётся заниматься перепрошивкой собственноручно, а это не то, чтобы приятно и элементарное занятие для новичков.

Лучшие смартфоны для родителей в китайских интернет-магазинах

В категории «мне бы подешевле» в российских магазинах вообще нечего ловить, поэтому вот вам подборка китайских моделей, которые нормально справятся с миссией быть первым смартфоном для ваших родителей.

HomTom HT17 Pro

Энтузиасты шутят, что HomTom — это отбраковка смартфонов Doogee (то есть, как уценённый использованный одноразовый станок для бритья). Но шутки шутками, а за 5-6 тысяч рублей сложно найти более привлекательный фаблет, если искать модель с лучшими характеристиками.

Потому что за без малого $100 HomTom предлагает и HD-дисплей, и более-менее современный процессор MT6737, 2 гигабайта «оперативки» и 16 Гбайт на внутреннем накопителе. Камеры, конечно, так себе, но бывает и хуже. Аккумулятор неплохой — 3000 мАч, как-никак.



HomTom HT17 Pro

А вот проверять работоспособность таких мобильников нужно максимально дотошно, будто вы покупаете б/у смартфон. Если HT17 Pro собран без дефектов — угодит начинающему пользователю во всём, кроме сценариев работы в качестве GPS-навигатора или видеоплеера (если использовать его без наушников). Недостатки — тихий динамик и не самый яркий экран.

Doogee X6 Pro

Начинка, сходная с HT17 Pro, и почти такие же недостатки: громкость динамика, яркость экрана (при хорошей чёткости) и не очень качественный микрофон.



Doogee X6 Pro

Зато нормальная (пусть и не рекордная) выносливость, скорость работы (MT6735M, но выбора нет), актуальная версия Android, современная начинка. Далеко не шедевр, но покупку в большинстве случаев оправдает.

Blackview A8 Max

«Джентльменский» набор характеристик (MT6737 с частотой 1.3 ГГц, 2 гигабайта «оперативки», 16 Гбайт на накопителе, 3000 мАч в аккумуляторе, вполне качественный HD-дисплей). Красивый, металлический — всё как мы любим, и даже без убогого (а в бюджетных смартфонах именной такой) сканера отпечатков пальцев. Цена при заказе из Китая — порядка 5-5,5 тысяч рублей. То есть, умеренная — в России за смартфоны с такими характеристиками просят в 2 раза большую сумму.



Blackview A8 Max

С надёжностью дела обстоят так себе — у кого-то смартфон работает без проблем, а в иных экземплярах выходит из строя микрофон/камера или сенсорные клавиши под экраном. Поэтому — проверять, проверять и ещё раз проверять, снимать дефекты смартфона (если таковые есть) на видео сразу же после получения посылки. Паниковать прежде времени тоже не следует — процент брака хоть и не мал, но уж точно не фатальный.

Xiaomi Redmi 4A

Если вы плохо знакомы с «китайщиной» и опасаетесь выкладывать за какие-то там HomTom-Doogee-Blackview свои кровно заработанные — вот вам и надёжный вариант мобильника для родителей. Redmi 4A, конечно, невелик (ровно 5 дюймов экрана), зато беспроблемный, равен по характеристикам смартфонам стоимостью 10 тысяч рублей в России, и на том же самом Aliexpress стоит 5800-6200 рублей.



Xiaomi Redmi 4A

Корпус пластиковый, процессор четырёхъядерный, Snapdragon 415 (а не с 8 ядрами, как в «просто» Redmi 4), камеры дешёвые, прошивка не полностью переведена на русский язык. Зато Redmi 4A быстрый, неприхотливый и самый качественный из дешёвых кандидатов на покупку.

Xiaomi Redmi Note 3

«Какой именно Redmi Note 3? Их же много?», — спросят любители смартфонов. Любой, самый дешёвый! Лишь бы в составе прошивки был русский язык.

Строго говоря, в роли кандидата на покупку подошёл бы даже Redmi Note 2, но его сняли с производства, а там, где он остался в продаже, «старик» стоит неадекватно дорого. В Redmi 3 покупателей в возрасте будет отпугивать сканер отпечатков пальцев (пройдёт немало времени, прежде чем мамы/папы/бабушки/дедушки к нему привыкнут), да и Full HD дисплей — не необходимость. Зато по скорости (Helio X10 не так давно был флагманским процессором), качеству изготовления, надёжности, яркости IPS-матрицы, громкости динамика и другим мелочам смартфон хорош.



Xiaomi Redmi Note 3

При заказе из Китая Redmi Note 3 обойдётся в 7800-10000 рублей в зависимости от модификации и наглости продавца. И это оптимальный по начинке и цене смартфон, дороже которого подбирать первую модель для людей в возрасте уже нет особого смысла.

Впрочем, для тех, кто не против заплатить больше, чтобы добыть для родителей смартфон с чуть более крутым экраном/аккумулятором/процессором, или просто приобрести смартфон в официальной рознице, найдутся подходящие модели:

Honor 5X

ZUK Z1

ASUS ZenFone 3

Samsung Galaxy J7 (2016)

Практичные смартфоны в российской рознице: категория «дешевле 10 тысяч рублей»

Пока россиян никто не «бьёт по рукам» финансовой дубиной пошлин на посылки, но есть немало людей, которые предпочитают купить смартфон в местном магазине, а не связываться с «Почтой России» и китайскими продавцами. В кризисное время мобильники на российском рынке неоправданно дорогие — жертвовать придётся либо диагональю дисплея, либо ёмкостью аккумулятора, либо скоростью работы. Иногда — всем сразу.

Lenovo A6010 Plus

Смартфоны Lenovo сегодня слишком дороги, чтобы рекомендовать их в качестве примера «китайцы всегда выгоднее!», но без конкуренции со стороны Xiaomi и Meizu именно A6010 становится одним из самых удачных кандидатов на покупку родителям по цене ниже 10 тысяч рублей.

Камера вполне качественная, звук хорош, к яркости и работе HD-экрана претензий нет. Правда, экран в A6010 5-дюймовый, аккумулятор слабый, а быстродействие, как и у других смартфонов бренда, невысокое — процессор Snapdragon 410 и 2 Гбайт оперативной памяти «душит» медлительная оболочка Vibe UI.



Lenovo A6010 Plus

Однако нетребовательному пользователю потенциала такой модели хватит, разве что вместе с покупкой смартфона придётся учить родителя подключать к нему PowerBank — без этого аксессуара A6010 со включенным экраном долго не протянет.

Lenovo A6010 Plus в сравнительном тесте моделей дешевле 10 тысяч рублей

Neffos C5

Когда TP-Link (производитель роутеров, которые раздают интернет по кабелю и Wi-Fi во многих домах наших соотечественников) выпустил на свет смартфоны, гики сказали «прикольно» и продолжили покупать свои Xiaomi и Meizu. Не-гики продолжили покупать Samsung, ZTE и Lenovo, потому что консультанты в сотовом салоне посоветовали.



Neffos C

А зря, потому что после того, как 5-дюймовый Neffos C5 подешевел с 11 до 8 тысяч рублей в большинстве магазинов, он стал очень выгодным смартфоном по соотношению цены и характеристик. Потому что экран в C5 отличный, процессор достаточно проворный, чтобы «тянуть» Android без рывков. Время работы от аккумулятора, конечно, не супер, но по совокупности характеристик «средний Неффос» своих денег стоит.

Обзор TP-Link Neffos C5

Honor 4C Pro

Тот редкий случай, когда вышедший из моды смартфон годится в качестве подарка родителям. Но не потому, что «чего это я, как идиот, без изогнутого дисплея и двойной камеры хожу? Отдам свой старый телефон родителям, а себе куплю новый». А потом, что изначально Honor 4C Pro был неоправданно дорог, поэтому ажиотажным спросом не пользовался и стал переходной моделью к более успешному и дорогому Honor 5C. Зато теперь «четвёрка» подешевела и за 10 тысяч рублей, которые за неё просит Huawei, превратилась в одновременно качественный, выносливый и быстрый мобильник. По меркам российской розницы, конечно.



Honor 4C Pro

Яркий HD дисплей — есть. Ёмкий аккумулятор — тоже. Прочный пластиковый корпус не впечатляет молодёжь, зато не перегревается под лучами солнца и не переохлаждается в зимние морозы. Процессор MT6735 с 2 Гбайт памяти не впечатляет игроманов, но для видео, переписки и популярных приложений подходит хорошо. Камеры в 4C Pro не крутые, но и не ужасные, при этом хорошо справляются со съёмкой в авто-режиме.

Недёшево (10 тысяч, всё же), но «сердито» и надёжно. Почему бы и нет?

Сравнительный тест: Honor 4C Pro против 7 смартфонов с большим аккумулятором

LeEco Le 2

Все мы понимаем, что в категорию «до 10 тысяч включительно» Le 2 попадает с большой натяжкой, но зверский демпинг со стороны LeEco стал традицией — акции со скидкой, при которой смартфон стоит не 15, а 10 тысяч, с осени 2016 года фигурируют в магазине компании чаще, чем стандартная цена.

Поэтому из любопытства есть смысл мониторить цену Le 2 и, если смартфон оценивают в 10 тысяч, покупать его как альтернативу другим моделям на «белом» рынке.

Потому что в условиях российских цен он подходит на роль идеального смартфона для родителей ничуть не хуже, чем Redmi Note 3 — с китайскими ценами. К неприятным недочётам модели можно причислить разве что «ампутированный» разъём для наушников — подключать гарнитуру через переходник хлопотно, да и остаётся риск потерять этот самый переходник.



LeEco Le 2

Зато экран в смартфоне яркий и качественный, Андроид — «китайский», со своими причудами в управлении, но без излишеств и «глюков». Процессор быстрый, автономность неплохая, а USB-C гораздо удобнее для подключения «вслепую», чем micro-USB.

Нелепые рамки вокруг дисплея и слабую (по гиковским меркам) камеру родители не воспримут как серьёзный недостаток.

Как обстоят дела с надёжностью Le 2, никто достоверно не знает — китайцы и довольные покупатели утверждают, что смартфоны беспроблемные, недовольные покупатели и СМИ время от времени пишут, что надёжность бюджетного LeEco невысока. Истина, наверное, где-то посередине.

Зачем родителям смартфон? Чем он может быть им полезен?

Умный телефон — это не только устройство для того, чтобы «лепить» сэлфи или совершать звонки. В любом андроидофоне сегодня можно «вырезать» бесполезные приложения, а взамен превратить его в крутой и, что главное, удобный в использовании комбайн, который заменит газеты, компьютер, телевизор, «видак» и другие штуковины, привычные для ваших родителей в былые годы.



Даже не надейтесь, что папа или мама «как-нибудь сами» разберутся в навороченном мобильнике и реализуют его потенциал

В следующей статье мы рассмотрим, как правильно выбрать тариф для новичка в смартфонах, как защитить телефон от мошеннических сайтов и вирусов, и какие приложения подобрать, чтобы первый «умный мобильник» стал не навязчивой погремушкой, а незаменимым помощником на каждый день.